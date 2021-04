Elsad Zverotic Wirklich erstaunlich: Warum die Reservistenrolle des Captains dem FCA-Burgfrieden nicht schadet Elsad Zverotic beendet im Sommer seine erfolgreiche Karriere. Auf der Zielgeraden nach 17 Jahren Profifussball hat der 34-Jährige sportlich indes nur noch eine Nebenrolle. Die Gründe, warum das so ist und warum es nicht zum Eklat kommt. Sebastian Wendel 10.04.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Gute Miene zum bösen Spiel? Nein – Zverotic (rechts) und Trainer Keller können trotz der Reservistenrolle des Captains miteinander. Sarah Rölli

Drei der vier vergangenen Partien von An- bis Schlusspfiff auf der Ersatzbank, im Cup-Viertelfinal gegen Winterthur nach 87 Minuten eingewechselt: Was sich liest wie die Einsatzbilanz eines Profiluft schnuppernden Nachwuchsspielers, ist der Arbeitsnachweis von Captain Elsad Zverotic. Insgesamt stand der 34-Jährige in dieser Saison lediglich 17 von möglichen 30 Mal in der Startelf – und das, ohne jemals verletzt gewesen zu sein.

Die Statistik verrät, dass mit Ausnahme von Chaosklub Chiasso bei allen anderen Challenge-League-Klubs die Maxime gilt: Ist der Captain gesund und nicht gesperrt, spielt er. Warum nicht beim FC Aarau? Und: Wieso tangiert die Nebenrolle des Captains nicht den Burgfrieden im Brügglifeld?

Die Leistungdaten von Elsad Zverotic in der laufenden Saison. Screenshot: transfermarkt.ch

Die Antwort auf die erste Frage gründet in den Prinzipien von Trainer Stephan Keller. Alter, Namen und Palmarès sind für ihn keine Eintrittskarten in die Startelf, im AZ-Interview Ende November stellte er klar:

«Ich baue jede Startformation mit der Überzeugung, dass diese elf Spieler unseren Plan am besten umsetzen können. Auf die Visitenkarte nehme ich keine Rücksicht, es geht nur um Leistung.»

FCA-Trainer Stephan Keller. freshfocus

Heisst: Andere Spieler erfüllen die Anforderungen für Kellers kraftvollen Offensivfussball – gelinde gesagt - besser als Zverotic, dessen Stärken im kämpferischen Bereich liegen und dessen Körper Tribut zollt nach 17 Profijahren.

Nur noch Notnagel

Seine zu Beginn der Saison erwartete Dauerrolle, die des Fixstarters im zentralen Mittelfeld nämlich, hatte Zverotic nur in den ersten vier Saisonspielen inne. Danach rutschte er aus der Startelf, kehrte kurz darauf mangels Alternativen als Aussenverteidiger in diese zurück und ist seit Mitte Februar und der Verpflichtung von Bastien Conus für die linke Abwehrseite endgültig nur noch Notnagel.

Erstaunlich: Zverotic muckt nicht auf, obwohl das menschlich verständlich wäre. Besonders die Einwechslungen in der Nachspielzeit gegen Thun und Xamax, die lediglich der Zeitgewinnung dienten, dürften für ihn ein Hohn gewesen sein. Doch keine Spur von Frust oder gar Wut – im Gegenteil: Zverotic feuert von der Seitenlinie aus die Kollegen an, strahlt nach Siegen über das ganze Gesicht und umarmt sogar Trainer Stephan Keller, dem er das Reservistendasein im letzten Jahr seiner erfolgreichen Karriere zu «verdanken» hat. Wirklich erstaunlich, wenn man bedenkt, dass Fussballer der Ruf von «Ich-AG’s» vorauseilt.

Antreiber, auch dann, wenn er nicht spielt: FCA-Captain Zverotic. freshfocus

Aufmucken wäre kontraproduktiv

Und somit zum Burgfrieden: In anderen Klubs wäre es längst zum Eklat gekommen, nicht in Aarau – was steckt dahinter?

Hat die Mannschaft Erfolg, hat der Trainer Recht. Würde Zverotic in der aktuellen Phase aufbegehren, wäre er ziemlich allein auf weiter Flur, zumal seine Leistungen in den wenigen Einsätzen nicht jedes Mal Bewerbungsschreiben für mehr Spielzeit waren. Aber selbst wenn: Intrigen entsprechen nicht seinem Naturell. Natürlich hat auch Zverotic seinen Stolz, doch hat er diesen in seiner Karriere noch nie über das Wohl der Mannschaft gestellt.

Zverotic sagt gegenüber der AZ: «Der Erfolg des FC Aarau steht an erster Stelle. Natürlich habe ich weiterhin den Ehrgeiz, so viel wie möglich zu spielen, aber in erster Linie will ich jetzt die letzten Monate meiner Profikarriere geniessen. Meine Aufgabe bis Ende Saison ist es, mit meiner Erfahrung den Teamkollegen zu helfen und im Training alles zu geben. Wenn es mich braucht, will ich bereit sein.» Er sei, so Zverotic, noch knapp zwei Monate beim FC Aarau als Spieler angestellt und wolle bis dahin dem Klub professionell dienen.

Professionell dienen sieht in etwa so aus. Elsad Zverotic im Cup-Viertelfinal gegen den FC Winterthur. freshfocus

Bald ist Zverotic neuer Chefscout des FC Aarau

Was nach der Spielerkarriere kommt, dürfte ebenfalls Einfluss auf Zverotics Zurückhaltung haben. Er übernimmt im Sommer den neu geschaffenen Posten des Chefscouts. Aus seiner Sicht wäre es mehr als kontraproduktiv, sich kurz davor mit dem Trainer zu verkrachen und dadurch auch Sportchef Sandro Burki in die Bredouille zu bringen: Mit beiden wird Zverotic zusammenarbeiten. Und: Umso besser der FC Aarau Ende Saison sportlich dasteht, umso attraktiver die Rahmenbedingungen für den neuen Chefscout.

Sandro Burki, FCA-Sportchef. freshfocus

Burki, der sich in Zukunft an der Transferfront einiges von Zverotics Beziehungsnetz und Fachkompetenz erhofft, sagt: «Elsad, der Trainer und ich sind dauernd im Austausch. Obwohl er gerne öfter auf dem Platz stehen möchte, verhält sich Elsad vorbildlich und hilft, wo er kann. Dies erwarten wir von ihm, wie von jedem anderen Spieler, sonst passt er nicht zu uns.» Der Captain ist nur Reservist und keinen störts - Fazit: Ein weiteres Indiz dafür, dass sie beim FC Aarau derzeit vieles richtig machen.