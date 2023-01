Rekurs: Spielabbruch in Windisch wird mit Forfait-Sieg gewertet

Eklat-Spiel in der 2. Liga inter Erfolgreicher Rekurs des FC Grenchen: Spielabbruch in Windisch wird mit Forfait-Sieg gewertet Wegen eines Handgemenges wurde die Partie zwischen dem FC Windisch und dem FC Grenchen im Oktober 2022 abgebrochen. Die Amateur Liga entschied darauf, den Vorfall mit einer Nullwertung abzuschliessen. Dagegen haben sich die Grenchner nun erfolgreich gewehrt. Nik Dömer und Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren 09.01.2023, 19.19 Uhr

17 anstatt nur 14 Punkte zur Pause: Der Forfaitsieg gegen Windisch könnte in der schwierigen Grenchner Saison eine wichtige Bedeutung haben. Hans Peter Schläfli

Eigentlich schien die Sache schon vergessen und abgeschlossen zu sein: Die Amateur Liga kam Ende Oktober zum Entschluss, dass eine Nullwertung ein gerechtes Urteil für den Abbruch des Spiels zwischen dem FC Windisch und dem FC Grenchen ist. Beide Vereine hätten einen Teil zum Spielabbruch (in der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit) beigetragen haben, so die Begründung.

Details zum Spielabbruch Mitte Oktober gerieten beim Spiel zwischen dem FC Windisch und dem FC Grenchen die Spieler in der Nachspielzeit aneinander. Es kam zu einer wilden Rangelei und zu wüsten Beschimpfungen, dabei betraten auch Spieler und Funktionäre in Zivilkleidung das Spielfeld. Rund zehn Minuten dauerte der Vorfall, ehe sich der Spielleiter für einen Spielabbruch entschied. Der offizielle Grund für seinen Entscheid: Er konnte den Schutz der Grenchner Spieler nicht mehr gewährleisten.

Doch nun – mitten in der Winterpause – kommt doch alles anders! Der FC Grenchen hatte nämlich Rekurs gegen den Entscheid der Amateur Liga eingelegt und bekam nun vom Rekursgericht Recht zugesprochen. Das Spiel wird mit einem einem 3:0-Forfaitsieg fürs Gästeteam gewertet. Zudem wird die Grenchner Geldbusse für den Vorfall von 1000 auf 500 Franken reduziert. Die Gerichtskosten werden hingegen der Amateur Liga verrechnet.

«Amateur Liga hat die Situation falsch beurteilt»

Alois Kessler, Präsident des Rekursgerichts, betont dazu: «Aus unserer Sicht hat die Amateur Liga die Situation falsch beurteilt. Wenn Zuschauer das Feld betreten, sich an einem Handgemenge beteiligen und der Schiedsrichter die Sicherheit nicht mehr gewährleistet sieht, muss er deswegen die Partie abbrechen. Da spielt es auch keine Rolle, ob das Spieler vom Verein waren. So etwas kann der Schiedsrichter ohnehin nicht erkennen, wenn Personen in ziviler Kleidung auf dem Feld stehen.»

Kessler ergänzt: «Der FC Windisch war als Gastgeber für die Sicherheit zuständig, ausserdem konnten die Personen klar dem Verein zugeordnet werden. Entsprechend war in diesem Fall klar, wem der Forfait-Sieg aufgrund des Reglements zugesprochen wird.»

Rechtsanwalt Alois Kessler amtet als Präsident des Rekursgerichts der Amateur Liga. Neue Luzerner Zeitung

Ebenfalls ein entscheidender Faktor bei der Beurteilung des Gerichts war die Befragung des Schiedsrichters: «Wir haben ihn gefragt, wie seine Entscheidung nach der Rangelei ausgefallen wäre, wenn keine Zuschauer den Platz betreten hätten. Er sagte uns darauf, dass es auch in diesem Fall zu fünf Platzverweisen für den FC Windisch und deren drei für den FC Grenchen gekommen wäre. Somit hätten die Windischer die Partie ohnehin nicht mehr zu Ende spielen können», sagt Kessler.

«Wir haben darauf bestanden, dass wir nicht verantwortlich waren für den Abbruch des Spiels»

Beim FC Grenchen atmet man nach dem Entscheid auf. Der Forfait-Sieg bedeutet, dass der FCG statt mit zwei Punkten Vorsprung auf den Strich nun mit einem Polster von fünf Zählern auf die Abstiegsplätze in die Rückrunde steigen wird. Mirko Recchiuti, in der Vorrunde noch Trainer und Sportchef der Grenchner, jetzt nur noch Sportchef, hatte die Nullwertung heftig kritisiert. Dass beide Teams keine Punkte bekämen, sei inakzeptabel. «Der Verband hat es sich sehr einfach gemacht», sagte er damals gegenüber dieser Zeitung. «Ich habe Mühe damit, dass mit diesem Urteil beide Klubs im gleichen Mass beschuldigt werden. Denn wir haben nicht wirklich viel dazu beigetragen, dass das Spiel derart eskaliert ist.»

Der Forfait-Sieg bringt dem FC Grenchen ein bisschen Ruhe. Hans Peter Schläfli / Oltner Tagblatt

Diesen Standpunkt verteidigten die Grenchner Mitte Dezember vor dem Rekursgericht. «Wir haben darauf bestanden, dass wir nicht verantwortlich waren für den Abbruch des Spiels», sagt Recchiuti. «Wir freuen uns, dass dies mit dem Urteil nun so bestätigt wurde. Die zusätzlichen drei Punkte bringen uns ein bisschen Ruhe, sonst wären wir direkt über dem Strich klassiert gewesen. Die Rückrunde wird aber trotzdem genug kompliziert.» Noch wichtiger als die drei Punkte ist für ihn, dass der FC Grenchen mit dem Entscheid wieder in ein besseres Licht gerückt wurde.

Für den FC Windisch hingegen ändert sich durch den Grenchner Rekurs nichts. Der Punktestand (25 Zähler, Platz 5) bleibt zur Winterpause unverändert. Ebenso aber auch die Geldstrafe von insgesamt 2000 Franken, die der Verein für den Vorfall bezahlen muss.

Für den FC Windisch bleibt die Situation unverändert. Alexander Wagner

