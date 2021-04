Eishockey «Bei den Männern wäre das nie passiert» – WM-Absage sorgt bei Mara Frey und ihren Kolleginnen für Unverständnis Kommende Woche hätte in Kanada die Eishockey-WM der Frauen stattfinden sollen. Aufgrund der Coronasituation hat der Gastgeber das Turnier aber kurzfristig abgesagt. Der Entscheid sorgt seither für Kontroversen. Mitten drin die Aargauerin Mara Frey, die ihre WM-Premiere gefeiert hätte. Nicolas Blust 29.04.2021, 05.00 Uhr

Mara Frey im Einsatz bei der U20-Weltmeisterschaft. zvg

Die Eishockey-Weltmeisterschaft der Frauen in Kanada, die Anfang Mai hätte starten sollen, findet nicht statt. Die Nachricht schlug am vergangenen Mittwoch ein wie eine Bombe.

Die Regierung der kanadischen Provinz Nova Scotia bläst das Event aufgrund von Sicherheitsbedenken bezüglich der Coronasituation ab. Der Entscheid ist ein Schlag ins Gesicht der Eishockeyspielerinnen, die sich zu diesem Zeitpunkt bereits mehrere Wochen auf den Grossanlass vorbereiten und dabei viele Opfer auf sich nahmen.

Die Schweizer Delegation hätte am Donnerstag die Reise in Richtung Kanada aufgenommen. Zum ersten Mal mit dabei war auch die Aargauerin Mara Frey. «Die Absage kam kurzfristig und unerwartet», sagt Frey. Sie und ihre Teamkolleginnen hatten sich zuvor in Cham auf das Saisonhighlight vorbereitet.

Einen Monat Ferien genommen

Dabei nahmen die Schweizer Eishockey-Frauen, die neben dem Sport alle noch arbeiten oder eine Ausbildung absolvieren, einiges in Kauf, um an der WM in Kanada dabei sein zu können: «Wir hatten in Cham kaum Kontakte zur Aussenwelt und waren lange getrennt von Freunden und Familie.» Umso bitterer ist die kurzfristige Absage. «Wir haben alle viel geopfert, um an der WM teilnehmen zu können. Wir haben alle einen Monat Ferien für die WM genommen», sagt Frey sichtlich enttäuscht.

Mara Frey hätte in Kanada das erste Mal mit der A-Nati an einer Weltmeisterschaft teilgenommen. zvg

Für Unmut in der Schweizer Delegation sorgt vor allem die Tatsache, dass die Turniere der Männer zeitgleich stattfinden können. Diese Woche startete in Dallas die Juniorenweltmeisterschaft in der Kategorie U18 und Ende Mai steht die Weltmeisterschaft der Herren in Lettland auf dem Programm. Bereits im Dezember fand ebenfalls in Kanada die U20-WM statt. Die Frauen fühlen sich dementsprechend ungerecht behandelt.

Mara Frey. zvg / SIHF

«Bei den Männern wäre das nie passiert», sagt Mara Frey über die Absage der WM. Damit schliesst sie sich den Aussagen ihrer Teamkollegin und Nati-Aushängeschild Alina Müller an, die am Wochenende ihren Frust über den Entscheid in den sozialen Medien publik machte. Müller sprach von einer unerhörten Entscheidung: «Es wäre eine Schande, dies den besten Spielern im Männer-Hockey anzutun, die viel Geld verdienen und nicht auf andere Jobs angewiesen sind. Aber es ist absolut skandalös, dies den besten Spielerinnen anzutun und ihnen die beste Plattform zu nehmen, um das Frauen-Hockey weiterzuentwickeln.»

Wird die WM nach Europa verlegt und doch durchgeführt?

Besonders bitter für die Aargauerin Mara Frey ist zudem, dass die Weltmeisterschaft ihre erste Endrunde im A-Nationalteam gewesen wäre: «Für mich ist es noch einmal besonders bitter. Ich habe mich mega auf meine erste WM mit der A-Nati gefreut.» Die Absage war für die 18-Jährige, die die Saison bei Reinach startete und beim SC Langenthal beendete, deswegen ein besonders grosser Schock. Frey sagt niedergeschlagen:

«Für mich ist schon eine kleine Welt zusammengebrochen.»

Noch gibt es aber Licht am Ende des Tunnels. Diesen Donnerstag will der Internationale Eishockeyverband (IIHF) bekanntgeben, was die Absage nun für die Weltmeisterschaft in diesem Jahr bedeutet. Mehrere Szenarien scheinen möglich und es ist nicht auszuschliessen, dass die WM zu einem späteren Zeitpunkt in Europa noch durchgeführt wird. Und vielleicht erlebt Mara Frey dieses Jahr dann doch noch ihre erste Weltmeisterschaft mit der A-Nati.