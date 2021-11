Die Bilanz der Aargauer Eishockey-Profis in der National League

Eishockey Verletzung, Trauer, Transfer, Corona: Die Bilanz der Aargauer Profis Die fünf Aargauer Eishockey-Profis in der National League, Matthias Rossi, Jannik Fischer, Robin Grossmann, Sven Leuenberger und Dario Wüthrich hatten und haben mit Widerständen unterschiedlichster Natur zu kämpfen. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 10.11.2021, 05.00 Uhr

Nachdem etwas mehr als ein Drittel des Qualifikationspensums in der National League absolviert ist und die Meisterschaft nun für zehn Tage wegen der Nationalmannschaftspause unterbrochen ist, ist die Gelegenheit günstig, eine Bilanz der fünf Aargauer Eishockeyprofis in der höchsten Liga zu ziehen.

Der Menziker hat ein Seuchenjahr hinter sich. Im Oktober 2020 gehörte er zu den ersten Corona-Fällen im Schweizer Eishockey. Danach musste er sich im Januar eine Zyste am Knie operativ entfernen lassen. Schliesslich hatte er noch mit einer Thrombose an der Wade zu kämpfen, die ihn für die Playoffs ausser Gefecht setzte. Und kaum hatte er sich von der Behandlung erholt, meldete sich der Meniskus im Knie. Die nächste Operation stand für den 30-Jährigen an, das ganze Sommertraining ging somit flöten.

Matthias Rossi. Pascal Muller/Freshfocus / freshfocus

Und das hatte für den Aargauer Auswirkungen. Für den 100 Kilo schweren Power-Stürmer war es doppelt schwierig, wieder in Form zu kommen. Entsprechend liest sich Rossis Leistungsausweis im bisherigen Saisonverlauf bescheiden: Nach 21 Spielen stehen je ein Tor und ein Assist in der Buchhaltung. Durchschnittlich stand der Menziker etwas mehr als acht Minuten pro Spiel auf dem Eis – das Pensum eines Viertlinienspielers. Immerhin: Gottéron-Headcoach Christian Dubé gibt Matthias Rossi die nötige Zeit, sich wieder an sein Niveau heranzutasten. Und: Sein Vorteil ist, dass es der Mannschaft gut läuft. Zur Beruhigung trägt auch bei, dass Rossi noch über einen bis Ende der Saison 22/23 gültigen Vertrag besitzt.

Keinen schönen Sommer erlebte auch der Boswiler Jannik Fischer. Und zwar aus ungleich dramatischeren Gründen als Matthias Rossi. Fischers Vater verstarb im September nach einer Krebserkrankung. Der 31-Jährige erhielt vom HC Ambri-Piotta die Möglichkeit, während dieser schwierigen Phase bei der Familie zu bleiben. Sein erstes Meisterschaftsspiel bestritt der Routinier schliesslich erst Ende September bei der 3:5-Niederlage in Davos. Fischers bisherige Statistik: 15 Spiele, 1 Assist, 4 Strafminuten, Minus-7 und ca. 15 Minuten Eiszeit pro Partie. Sein Vertrag bei Ambri läuft noch bis zum Ende der Saison 22/23.

Jannik Fischer. Claudio Thoma/Freshfocus

Nach seinem ziemlich überstürzten Vereinswechsel im Sommer hat sich der Dintiker bei seinem neuen Arbeitgeber in Biel, wo er einen Vertrag bis 2024 unterschrieben hat, bestens eingelebt. Robin Grossmann ist in einer Mannschaft, die von massivem Verletzungspech geplagt wurde, eine der wenigen Konstanten. In Biel erhält der 34-Jährige ordentlich Eiszeit (18:38 Minuten pro Spiel) und wird vor allem in Unterzahl häufig eingesetzt. Offensiv vermochte er mit 2 Assists indes noch keine Glanzlichter zu setzen.

Robin Grossmann (rechts) Anthony Anex / KEYSTONE

Der Hüttiker, der als Eishockey-Junior im Kanton Aargau gross wurde, gehört zum Stammpersonal des Meisters und erledigt seine Rolle als Defensivstürmer zuverlässig wie eh und je. Der 22-Jährige wartet zwar auch nach 21 Spielen noch auf sein erstes Tor (sechs Assists), kommt aber auf fast 15 Minuten Eiszeit pro Partie. Das ist ein schöner Vertrauensbeweis von EVZ-Headcoach Dan Tangnes.

Sven Leuenberger (l.) Patrick Straub/Freshfocus

Für den Würenloser war es bisher eine eher verkorkste Saison. Die ersten zehn Spiele bestritt der 22-Jährige in der National League beim EV Zug, kam dort als siebter Verteidiger aber nur auf etwa 6 Minuten Eiszeit pro Spiel, worauf er in die Swiss League zur EVZ Academy versetzt wurde. Dort stand er in fünf Partien jeweils über 22 Minuten im Einsatz, bis ihn Corona ausser Gefecht setzte.