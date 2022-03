Der Aargauer Matthias Rossi will mit Fribourg den Titel gewinnen

National-League-Playoffs Den Titel im Visier: Matthias Rossi startet mit Fribourg-Gottéron in die Playoffs Der Menziker erreicht in seiner fünften Saison bei Gottéron, erst zum zweiten Mal die entscheidende Meisterschaftsphase. Nach einer beinahe verletzungsfreien Saison wird der Mann fürs Grobe ein wichtiges Puzzleteil im Freiburger Playoff-Kampf. Den ersten Schritt Richtung Meistertitel soll nun im Viertelfinale gegen den Lausanne HC gemacht werden. Noah Born Jetzt kommentieren 24.03.2022, 18.55 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Den Puck fest im Blick: Matthias Rossi gehört zu den defensiv zuverlässigsten Stürmern des HC Fribourg-Gottéron. Freshfocus / Estelle Vagne

Seine Karriere begann beim SC Reinach, wie die Red Lions damals noch hiessen. Den Bezug zu seiner Heimat und den Hockey-Anfängen hat der 31-Jährige nie verloren: «Meine Eltern wohnen immer noch in Menziken und ich werde nach meiner Profi-Karriere auch dorthin zurückziehen. Bei den Red Lions kenne ich viele Leute und ich besuche immer wieder gerne die Eishalle in Reinach.»

Über die zweite Liga folgte der Durchbruch in der National League

2005 wechselte Rossi in die Nachwuchsabteilung des EV Zug. Über die U17 und die U20 schaffte er den Sprung in die erste Mannschaft der Zentralschweizer, bei der er allerdings nicht glücklich wurde. Er erzielte in drei Saisons nur drei Meisterschaftstore und wurde zweimal an den HC Thurgau ausgeliehen. Daher wagte er 2013 einen vermeintlichen Karriererückschritt zum EHC Basel in die zweithöchste Liga. Der Menziker zeigte eine starke Spielzeit im Dress der Basler, was ihm zum endgültigen Durchbruch in der höchsten Schweizer Eishockeyliga verhalf.

Im Dress des EHC Biel gelang Matthias Rossi der grosse Schritt in die National League. Christian Pfander/Freshfocus

Der EHC Biel sicherte sich seine Dienste für drei Jahre, bevor er 2017 zum HC Fribourg-Gottéron stiess. Seine Debütsaison beim Westschweizer Traditionsklub war sein bislang punktestärkstes Jahr in der National League - in 50 Vorrundenpartien erzielte er 14 Tore und 11 Assists. In der vergangenen Saison bremste ihn vor dem Ende der Quali eine Thrombose-Erkrankung aus. Rossi verpasste die Playoffs und musste sich im Sommer einer Operation unterziehen lassen.

Auf den verhaltenen Saisonstart folgte eine anhaltende Leistungssteigerung

Ein normaler Start in die aktuelle Saison war lange fraglich. Rossi hatte Mühe, den Tritt zu finden, doch er kämpfte sich ins Team zurück. «2021 war kein einfaches Jahr für mich», blickt er zurück. «Durch die Reha ging viel Zeit des Sommertrainings verloren. Deshalb brauchte ich zu Beginn der Saison mehr Vorbereitungszeit, um wieder auf Touren zu kommen.» Während der ersten Meisterschaftsspiele reichte die Fitness noch nicht, doch dann lief es immer besser für ihn.

Nach der Qualifikation steht Matthias Rossi bei zehn Toren und fünf Vorlagen. Hinsichtlich der verkürzten Vorbereitung und der verletzungsanfälligen Vorsaison eine solide Leistung des Aargauers. Die Freiburger erreichten den zweiten Tabellenrang, wobei Rossi in 46 der 50 Partien eingesetzt wurde. Der Flügelstürmer meint dazu:

«Ich bin einer der nie aufgibt und immer an sich selbst arbeitet. So konnte ich diese Saison mein Spiel finden und dem Team helfen»

Die über weite Strecken sehr starke Vorrunde Gottérons ging mit sechs Niederlagen zu Ende. Damit verspielten die Freiburger den ersten Platz und mussten dem Meister Zug den Vortritt lassen. Matthias Rossi ist dennoch zufrieden mit dem Ergebnis: «Der Qualisieg wäre wichtig gewesen für das Selbstvertrauen. Aber damit kann man sich auch nichts kaufen. Die Playoffs sind eine ganz andere Spielzeit. Wichtig ist, dass wir uns das Heimrecht sichern konnten, denn wir sind eine sehr heimstarke Mannschaft.»

Die Linie um Matthias Rossi, Mauro Jörg und Samuel Walser bejubelt einen ihrer zahlreichen Treffer. Anthony Anex / KEYSTONE

«Das einfache Spiel» ist das Erfolgsrezept des Sturm-Trios

Der Stürmer mit Verteidigungsqualitäten lief in der Qualifikation hauptsächlich in der nominell dritten Sturmlinie auf. Das Zusammenspiel mit Mauro Jörg und dem Center Samuel Walser funktionierte hervorragend: «Wir ergänzen uns super und haben es auch neben dem Eis sehr gut zusammen, was uns sicherlich sehr hilft. Wir sind nicht die Spieler, die viel Risiko nehmen. Wir bevorzugen das einfache Spiel - das macht unsere Linie aus.»

Rossis Sturmpartner und langjähriger Teamkollege Samuel Walser lobt den Flügelspieler in den höchsten Tönen:

«Matthias ist ein sehr professioneller Spieler, denn er ordnet alles dem Eishockey unter. Er ist ein Familienmensch, sehr aufgeschlossen, lustig und ein starker Arbeiter. Wir verstehen uns super und er ist ein guter Kollege.»

Dem ersten Titelgewinn waren sowohl Matthias Rossi als auch Fribourg-Gottéron schon lange nicht mehr so nahe. Die Drachen starten als Meisterkandidat und Favorit in die Playoff-Viertelfinalserie gegen Lausanne. «Wir haben eine sehr gute Mannschaft und die Quali lief ausgezeichnet. Zum Abschluss hatten wir eine kleine Durststrecke, aber ich denke das hat uns gerade gutgetan, um wieder zu unserem Spiel zu finden und die einfachen Dinge wieder richtig zu machen. Wir sind auf einem guten Weg», zeigt sich der Aargauer optimistisch.

Der Mann fürs Grobe: Matthias Rossi ist immer dort anzutreffen, wo es schmerzt. Marusca Rezzonico / freshfocus

Ein Exploit des 185 Zentimeter grossen und 100 Kilogramm schweren Stürmers käme zum richtigen Zeitpunkt. Sein Vertrag läuft nach der nächsten Saison aus. Darüber macht sich Matthias Rossi aber noch keine grossen Gedanken: «Ich habe es sicherlich ein wenig im Hinterkopf, aber ich kann mich gut auf das Jetzt konzentrieren. Manchmal muss ich aber schon daran denken, vor allem mit zwei kleinen Kindern. Da überlegt man sich schon, kann ich verlängern oder werde ich plötzlich woanders landen.»

Karriereende in der Heimat - «Warum nicht?»

Nach seiner Profi-Karriere schliesst er eine Rückkehr zum Jugendverein nach Reinach nicht aus. «Es kommt ein wenig darauf an, wie mein Körper mitmacht. Wenn dann auch noch zwei, drei gute Kollegen bei den Red Lions spielen, warum nicht? Doch es kommt definitiv auf meine Fitness an und ob ich mit ungefähr 38 Jahren noch spielen kann», sagt Matthias Rossi mit einem Schmunzeln.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen