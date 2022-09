Eishockey Skorer, Schmutzarbeiter, Schweizer Meister: Das ist von den acht Aargauern in der National League zu erwarten Am Mittwochabend beginnt die Eishockeysaison wieder. Nach langem Warten der Fans und Spieler ist der Sport wieder zurück in den Stadien der Schweiz. Mit dabei sind diese acht Aargauer. Das sind die Spieler und ihre Chancen in der Saison 2022/23. Soraya Sägesser Jetzt kommentieren 14.09.2022, 05.00 Uhr

Mit dem Start der neuen Saison sind diese acht Aargauer zurück auf dem Eis. Sie verteilen sich auf sechs Teams. Wobei eine Mannschaft, der EV Zug, gleich drei Aargauer in seinen Reihen weiss. Während der eine Spieler noch um seinen Stammplatz kämpft, ein weiterer bereits zum Ligainventar gehört, sucht ein anderer sein (Torschützen-)Glück in der Westschweiz.

Jannik Fischer (Ambrì-Piotta)

Der Boswiler Jannik Fischer startet nun seine fünfte Saison beim HC Ambrì-Piotta. Seine Karriere startete der Verteidiger in sämtlichen Juniorenstufen des EV Zugs. Nach einem langen Aufenthalt und dem Aufstieg beim Lausanne HC wechselte er zum HC Ambrì-Piotta. Als defensiver Verteidiger ist der 32-Jährige meist im hinteren Drittel anzutreffen und sorgt für Aufräumarbeiten rund um das Tor. Obwohl er meist im Hintergrund agiert, erledigt er die schmutzige und harte Arbeit, die für das Team ebenso wichtig ist.

Ein Mann für harte und schmutzige Arbeit auf dem Eis. Pablo Gianinazzi / KEYSTONE/TI-PRESS

Mit seiner aggressiven Spielart sitzt er auch eher einmal auf der Strafbank, als ein Skorerpunkt zu buchen. Doch genau diese Spielart macht ihn als Verteidiger aus. Mit seiner Erfahrung in der National League ist er nicht nur ein Vorbild für junge Spieler in der Mannschaft, sondern auch eine konstante Stütze in der Verteidigung der Leventiner.

Das kann man vom ihm erwarten: Viel Einsatz und Zuverlässigkeit, wenig Spektakel und Skorerpunkte.

Santiago Näf (SC Bern)

Santiago Näf strebt den Durchbruch beim SC Bern an. Der 20-jährige Stürmer begann seine Karriere bei den Argovia Stars, bis er zu den Berner Junioren wechselte. Dort spielte er sich durch sämtliche Juniorenstufen und debütierte in der Saison 2020/21 in der National League. Nach drei Einsätzen erhielt er Anfang des Jahres einen Profivertrag für zwei Jahre beim SCB. Während zehn Spielen kam er mit der ersten Mannschaft zu weiterer Spielpraxis, ehe er die restlichen Spiele mit dem U20-Team auf dem Eis stand. Dort kam er während 37 Spielen zu 52 Skorerpunkten und war der drittbeste Skorer der Liga.

Santiago Näf kämpft für einen Stammplatz beim SC Bern. Peter Klaunzer / KEYSTONE

Im Vorfeld der neuen Saison absolvierte der Aargauer bereits einige Vorbereitungsspielen mit den Berner. Dabei erzielte er seinen ersten Treffer. Klar ist aber: Näf wird um Einsatzzeit beim SCB kämpfen müssen, wenn das Team komplett ist. Die Konkurrenz ist riesig.

Das kann man vom ihm erwarten: Ein paar Einsätze auf NL-Level - und den ersten Skorerpunkt.

Robin Grossmann (EHC Biel)

Seit einigen Jahren gehört Robin Grossmann zum Inventar der National League. Der Verteidiger machte sich in Davos, Zug und zuletzt in Lausanne einen Namen auf dem Schweizer Eis. Nun bestreitet er seine zweite Saison mit dem EHC Biel/Bienne. Der Dintiker spielte ebenfalls einige Jahre in der Schweizer Nationalmannschaft.

Seit einigen Jahren gehört Robin Grossmann zu den erfahrenen Verteidigern der Liga. Pascal Muller / freshfocus

Auch im fortgeschrittenen Alter gehört er noch zu den Stammkräften im Team von Antti Törmänen. Die offensiven Glanzlichter sind im Verlauf der Jahre weniger geworden, aber alleine seine Plus-Minus-Bilanzen der letzten beiden Saisons (+20/+18) zeigen, wie wertvoll er mit seinem Spielintelligenz noch immer sein kann.

Das kann man vom ihm erwarten: 18 Minuten grundsolide Eiszeit pro Spiel mit dem einen oder anderen offensiven Glanzlicht.

Matthias Rossi (Fribourg-Gottéron)

Seinen Start in den Schlittschuhen hatte Matthias Rossi beim EHC Aarau bis er anschliessend zu den Zugern wechselte. Dort kam der 31-jährige Flügelspieler zu seinem Debüt in der National League. Doch der Menziker musste sich immer wieder beweisen. Er wurde mehrmals in die Swiss League ausgeliehen. Doch spätestens mit der Verpflichtung in Biel schaffte er seinen Durchbruch in der besten Schweizer Liga. Nun bestreitet er nach drei Jahren in Biel die sechste Saison beim HC Fribourg-Gottéron.

Matthias Rossi (rechts) hat seinen festen Platz im Team bereits. Freshfocus / Estelle Vagne

In der Saanestadt hat er sein Glück und seine Rolle gefunden. Er gehört mittlerweile zur Mannschaft der Fribourger, wie die Kappelbrücke zu Luzern. Zusammen mit Samuel Walser und Mauro Jörg dürfte er wieder eine der gefährlichsten vierten Sturmlinien der National League bilden.

Das kann man vom ihm erwarten: Harten Körpereinsatz und zehn Tore in einer defensiven Rolle.

Michael Hügli (Lausanne)

Mehrere Saisons spielte Michael Hügli mit den Rapperswil Jona Lakers in der Swiss League. Dort schoss er ein Tor nach dem anderen. Seit dem Aufstieg in die höchste Schweizer Liga konnte der Beriker auch ganz oben Fuss fassen. Während vier Saisons absolvierte der Flügelstürmer fast jedes Spiel beim EHC Biel/Bienne und steigerte Skorerwerte von Saison zu Saison. Nun hat er einen Fünf-Jahresvertrag beim Lausanne HC unterschrieben.

Er bejubelt einen weiteren Treffer: Michael Hügli (hier noch im Biel-Trikot) Urs Lindt / freshfocus

In Lausanne wird der 26-Jährige nun um eine gute Rolle und Eiszeit kämpfen müssen - die Konkurrenz im Sturm ist gross. Aber Hügli besitzt zweifellos die Qualitäten, sich auch im mitunter unruhigen Umfeld im Waadtland durchzusetzen.

Das kann man vom ihm erwarten: 15 Tore und Eiszeit im Powerplay.

Rémi Vogel (EV Zug)

20 Jahre alt und den ersten Profivertrag beim EV Zug unterschrieben: Für Rémi Vogel läuft einiges nach Plan im Moment. Der Verteidiger begann seine Karriere bei den Argovia Stars, wechselte danach aber zu den Zugern. Dort spielte in der U20-Mannschaft und sammelte erste Spielpraxis im Swiss League Team EVZ Academy. Bei dem Zuger Farmteam konnte er sich einen fixen Platz in der Verteidigung ergattern. In der letzten Saison debütierte er dazu in der höchsten Liga mit dem EV Zug und kam zu fünf Spielen. Seine Auftritte scheinen beeindruckt zu haben.

Rémi Vogel ist einer der jüngeren im Team des EVZ. Pd

Vogel wird versuchen, sich einen Platz in der EVZ-Verteidigung zu erkämpfen, was aber nicht einfach sein wird. Da die EVZ Academy nicht mehr Teil der Swiss League mehr ist, wird Vogel wahrscheinlich mehrheitlich Spiele für die U20 Junioren absolvieren.

Das kann man vom ihm erwarten: Erste Erfahrungen auf National-League-Level.

Dario Wüthrich (EV Zug)

Dario Wüthrich spielt seit einigen Jahren beim EV Zug. Seine Eishockey-Karriere lancierte der Verteidiger in Aarau. Schon früh sammelte er seine ersten Erfahrungen in der zweithöchsten Liga mit der EVZ Academy und kam bald einmal in der National League beim EVZ zum Einsatz.

Bereits den zweiten Meistertitel konnte Dario Wüthrich mit Zug feiern. Jan Pegoraro / Zuger Zeitung

In der letzten Saison hat er seinen Stammplatz in der ersten Mannschaft erarbeitet. Bei 35 von 50 Spielen stand er zumindest auf dem Matchblatt und gehörte schliesslich auch zum Zuger Meisterteam. Auch diese Saison wird er versuchen, einen Stammplatz im EVZ-Starensemble zu erkämpfen.

Das kann man vom ihm erwarten: Als nominell achter Verteidiger wird er um jede Einsatzminute kämpfen - und vor allem im Falle von Verletzungen beim Stammpersonal bereit sein müssen.

Sven Leuenberger (EV Zug)

Seine ersten Anläufe als Eishockeyspieler machte Sven Leuenberger beim EHC Wettingen-Baden sowie bei den Aarauern. Der 23-Jährige ist der Sohn des langjährigen Argovia-Sars-Funktionärs Heinz Leuenberger. Nach seinem Beginn im Aargau wechselte der Center zu den Zuger Junioren. Nach seinem Durchbruch in der Swiss League bei der EVZ-Academy erkämpfte er sich auch im NL-Team der Zuger einen Stammplatz.

Sven Leuenberger auf dem Weg zum nächsten Meistertitel. Martin Meienberger / freshfocus

Dort etablierte er sich als zuverlässiger Defensivstürmer und leistete einen wichtigen Beitrag zu den beiden Meistertitel vom EV Zug in den letzten beiden Saisons. Dieselbe Rolle wird er auch in der neuen Meisterschafts-Kampagne spielen.

Das kann man vom ihm erwarten: Zuverlässige Defensivarbeit im talentiertesten Team der National League und 15 Skorerpunkte.

