Robin Grossmann über seinen Transfer von Lausanne nach Biel

Eishockey Nach dem Lausanne-Chaos: Robin Grossmann und der Aufbruch zu neuen Ufern Der Dintiker Robin Grossmann wechselte im Sommer ziemlich überstürzt seinen Arbeitgeber. Weshalb der Transfer von Lausanne nach Biel für den früheren Nationalmannschafts-Verteidiger auch ein Befreiungsschlag ist. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 18.09.2021, 05.00 Uhr

Ist neu im Dress des EHC Biel unterwegs: Der Dintiker Eishockey-Profi Robin Grossmann. Pascal Muller / freshfocus

Eigentlich ist das, was Robin Grossmann freiwillig aufgegeben hat, von aussen betrachtet ziemlich cool. Eine tolle Wohnung, fünf Minuten vom Genfersee entfernt. Und dazu ein gut bezahlter Job in der Verteidigung eines aufstrebenden, ambitionierten und wohlhabenden Eishockeyklubs. Er selber sagt sogar: «Es kommt schon ein wenig Wehmut auf, wenn ich auf diese schöne Zeit zurückblicke.» Trotzdem setzte der Dintiker, der das Hockey-Einmaleins einst beim HC Wohlen-Freiamt erlernte, im Sommer alle Hebel in Bewegung, um seinen noch ein Jahr laufenden Vertrag beim Lausanne HC auflösen zu können. Was war passiert?

Nachdem die letzte Saison für die Lausanner mit einer grossen Enttäuschung - dem Playoff-Out im Viertelfinal gegen die ZSC Lions - zu Ende gegangen war, beschied Sportchef Petr Svoboda dem Aargauer, der seit drei Jahren im Waadtland spielte, dass er im Hinblick auf die Meisterschaft 21/22 nicht mehr mit ihm plane. Grossmann solle sich am besten einen neuen Arbeitgeber suchen.

Ganz aus heiterem Himmel kam das für den 34-Jährigen nicht, nachdem schon die ganze Corona-Kampagne geprägt war von internen Querelen und endlosen Diskussionen um Themen wie Lohnverzicht. «Es war das schwierigste Jahr meiner ganzen Eishockey-Karriere. Angesichts der vielen Nebengeräusche war es fast nicht mehr möglich, sich auf den Job zu konzentrieren, was sich auch auf meine Leistungen auswirkte», sagt er offen und ehrlich. Entsprechend war der ehemalige Nationalspieler (128 Länderspiele, WM-Silberheld von 2013) froh, konnte er sich angesichts der schwierigen Umstände neu orientieren.

Das Hin-und-her mit dem unberechenbaren Sportchef

Gesagt, getan: «Ich habe mich bei Biel-Sportchef Martin Steinegger gemeldet. Bald darauf haben wir uns auf eine Zusammenarbeit geeinigt», erzählt Grossmann. Doch als er bei Svoboda seine Wechselabsichten Kund tat, hatte der inzwischen schon wieder seine Meinung geändert - typisch für den unberechenbaren Tschechen - und sprach davon, dass man nun trotzdem mit ihm plane. Doch für Robin Grossmann gab es kein zurück mehr, zumal ihm die sportlichen Perspektiven schlicht zu unsicher waren. «Ich wollte nicht mit abgesägten Hosenbeinen dastehen.» Als es nicht vorwärts ging, kündigt er seinen Vertrag mit Lausanne kurzerhand selber.

Nun steht Robin Grossmann also für den EHC Biel im Einsatz. Die Seeländer haben nicht nur sein letztes Lausanner Vertragsjahr übernommen, sondern ihn auch gleich noch für zwei zusätzliche Jahre angebunden. Drei Jahre Planungssicherheit: «Für einen Spieler in meinem Alter ist das keine Selbstverständlichkeit», zeigt er sich entsprechend dankbar für den Vertrauensbeweis seines neuen Arbeitgebers. «Zumal ich ja auch eine Verantwortung habe gegenüber meiner Frau und meinen beiden Söhnen.»

Nach Kloten (Junioren plus 2 NLA-Saisons), Davos (6), Zug (4), und Lausanne (3) ist Biel Grossmanns fünfte Station in der höchsten Schweizer Eishockey-Liga. Für den Aargauer, der mittlerweile weit über 700 NL-Spiele auf dem Tacho hat, waren die Seeländer eine logische Destination. «Es ist ein ambitionierter, gut geführter, stabiler und familiärer Klub», sagt er, der bereits als 19- und 20-jähriger zwölf Spiele beim damaligen B-Ligisten und Partnerteam von Kloten bestritten hatte. «Zudem kenne ich viele Spieler in der Mannschaft. Damien Brunner ist ein sehr guter Freund von mir und auch der Götti eines meiner Kinder», erklärt Grossmann.

Bisweilen die Freude am Job verloren

In Biel erhofft er sich neben des sportlichen Erfolgs vor allem auch, dass er die Freude an seinem Beruf, die er während der letzten, komplizierten Saison bisweilen verloren hatte, wiederfindet. «Es war sehr schwierig, angesichts all der Nebenschauplätze in Lausanne gute Leistungen zu bringen», erzählt der zweifache Familienvater. «Wenn man eine Familie zu ernähren hat, dann macht man sich automatisch mehr Gedanken», erklärt der Dintiker. Entsprechend waren für ihn auch die möglichen Wechseldestinationen beschränkt. «Man kann mit zwei kleinen Kindern nicht einfach so von heute auf morgen an einen beliebigen Ort dislozieren.» Auch deshalb war das Engagement in Biel ein Geschenk des Himmels - für beide Parteien.

Noch ist aber nicht Ruhe eingekehrt in den Alltag. Aufgrund des ziemlich überstürzten Wechsels mitten im Sommer konnte Robin Grossmann die Wohnsituation nicht innert nützlicher Frist lösen. Entsprechend lebt er mit seinen Liebsten vorderhand immer noch, gut eineinhalb Autostunden entfernt, an den Gestaden des Lac Léman. «Aber wir werden per 1. November in Biel eine Wohnung beziehen», sagt der 34-Jährige. Diese wird zwar keinen Ausblick auf den Bielersee gewähren. Dennoch ist dieser Transfer für Robin Grossmann vor allem eines: Ein Aufbruch zu neuen Ufern.

Robin Grossmanns Karriere in Zahlen