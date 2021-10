Eishockey in Aarau Bis zu 3000 Zuschauer am Heimspiel: Als der SC Aarau eine grosse Nummer war Eishockey war in Aarau einst gemeinsam mit dem Fussball die beliebteste Sportart der Stadt. Vier ehemalige Spieler erinnern sich an die glorreichen Zeiten zurück. Nik Dömer Jetzt kommentieren 06.10.2021, 05.00 Uhr

23. September 2021; Ehemalige Aarauer Hockey-Spieler in der KEBA Aarau. Von links nach rechts: Hansueli Lüthi, Jörg Eckert, Hanspeter Meyer, Heinz Zaugg

Valentin Hehli

Der Lärm war auf dem Keba-Areal in den letzten Jahren ein empfindliches Thema. Dabei sind die Anwohner in diesen Zeiten eigentlich gut bedient, denn früher ging es am Waldrand hinter dem Brügglifeld noch deutlich wilder zu und her. Vier Hockeyaner erinnern sich.

Jörg Eckert (83), ehemaliger Goalie, Hanspeter «Jimmy» Meyer (83), einst Allrounder und Präsident, Hansueli «Hase» Lüthi (77), früher berüchtigt als Goalgetter, sowie Heinz «Hene» Zaugg (77), ehemaliger Torhüter und Nachwuchstrainer, haben verrückte Zeiten erlebt.

Regelmässig zwischen 2000 und 3000 Zuschauer bei Heimspielen, Kantersiege gegen den EHC Olten und prominente Trainer: Ja, der SC Aarau war mal eine grosse Nummer in der Stadt. Doch der Reihe nach.

Hanspeter Meyer erinnert sich noch an die Anfangszeit. «Ursprünglich wurde der SC Aarau 1945 gegründet, Max Roth war das Gesicht und die Seele des Vereins und weckte in Aarau die Begeisterung für den Sport. Damals wurde noch auf Natureis gespielt, auf dem heutigen Keba-Parkplatz stand ein Eisweiher.»

Der Eisweiher in Aarau war in den 50er Jahren gut besucht. zvg

Aufstieg kommt mit der Keba

Ende der 50er-Jahre ging es mit dem Klub steil bergauf. Nicht zuletzt, weil die Kunsteisbahn dazu kam: «Das war ein Meilenstein. Wir waren weniger abhängig vom Wetter, als Goalie war das bei wärmeren Temperaturen nicht so amüsant, da kam beim Schuss vom Gegner schon mal eine Ladung Eiswasser mit», erzählt Jörg Eckert.

Entsprechend war Eckert froh darüber, dass mit der Keba professionellere Standards gegeben waren: «Von da an hatten wir eigene Garderoben, zuvor gab es nur einen Baucontainer ohne Duschen und die Gäste zogen sich im Restaurant Sportplatz um.»

An das Eröffnungsspiel der Keba gegen den ZSC (damals NLA) mag sich Eckert noch gut erinnern: «Ich durfte im letzten Drittel ran, kassierte dabei sechs Tore. Am Ende stand es 1:20», erzählt der ehemalige Torhüter schmunzelnd.

Der EHC Olten und der SC Aarau pflegten früher eine grosse Rivalität. zvg

Erfolgreicher verliefen zu dieser Zeit die Duelle gegen den Rivalen EHC Olten. «Einst feierten wir einen 11:1-Erfolg. Ich würde behaupten, dass wir bis heute eine positive Bilanz in den Duellen gegen die Oltner haben», so Hansueli Lüthi stolz.

Nach der Eröffnung der Keba legte der SC Aarau eine erfolgreiche Saison hin, scheiterte aber im Aufstiegsspiel gegen den EHC Kleinhüningen-Basel bitter mit einer 5:6-Niederlage. Aufsteigen durften die Aarauer aber trotzdem, da für die 2. Liga noch Vereine mit einer Kunsteisbahn gesucht wurden.

Dank der Keba konnte der SCA in die 2. Liga aufsteigen. zvg

Von da an spielte der SC Aarau nicht mehr gegen Kantonsrivalen wie Baden, Niederrohrdorf oder Kleindöttingen, sondern war in der ganzen Schweiz unterwegs.

Paukenschlag in der Hockeyszene

Es dauerte dabei nicht lange, bis der nächste grosse Schritt gelang. 1965 stieg der Schlittschuhklub zum ersten Mal in die 1. Liga auf und sorgte sogleich für einen Paukenschlag in der Schweizer Hockeyszene.

Das Aufstiegsteam 1965: Gut zu erkennen ist Torhüter Jörg Eckert mit dem Helm. zvg

Die Aarauer knüpften dem grossen EHC Visp – damals NLA-Spitzenklub – den kanadischen Trainer Derek Holmes ab. «Unser Präsident Werner Meyer konnte ihn abwerben. Es hiess damals, der Coach wolle mit einer jüngeren Mannschaft arbeiten, deshalb sei er nach Aarau gekommen», betont Lüthi.

Die Ära Holmes in Aarau dauerte zwar nicht sehr lange – der Kanadier wechselte nach einer Saison wieder in die NLA –, dass jedoch ein Trainer seines Formats überhaupt bei einem Erstligisten anheuerte, kam einer Sensation gleich.

Während Holmes Karriere als Trainer und Funktionär in den Folgejahren steil bergauf ging (Trainer der Schweizer Nationalmannschaft und später Technischer Direktor des Team Canada), lief es auch dem SC Aarau in der 1. Liga hervorragend.

Mit Larry Kwong folgte auf ­Holmes erneut ein bekannter Name. Kwong schrieb als Spieler Hockeygeschichte. Er war der erste Asiate, der in der NHL debütierte. In der Schweiz machte er nach seiner Karriere erste Trainererfahrungen und führte dabei den SC Aarau in die NLB-Aufstiegsspiele.

Für den Sprung in die NLB reichte es den Aarauern jedoch nie. Dreimal scheiterte das Team im Aufstiegsspiel. Einmal gegen Küsnacht, den Vorgänger der GCK Lions. Interessant dabei: Peter Zahner, heutiger CEO der ZSC Lions, war damals selbst als junger Spieler beim SC Aarau aktiv.

Stürmerstar erzielt 12 Tore in einem Spiel

Peter Zahner ist aber nicht der einzige bekannte Name, der sich in dieser Zeit in Aarau vom ­Hockeyfieber anstecken liess. Auch Roger Wehrli – der später als Fussballer eine grosse Karriere machte – spielte einst bei den Aarauer Elite Junioren und in der 1. Mannschaft.

Die Spiele des SC Aarau waren in den 70er Jahren gut besucht. zvg

Bis zu 3000 Zuschauer hätten zu Spitzenzeiten die SCA-Spiele besucht, schwärmt Meyer. «Wir konnten Mitte der 70er dank unserer Sponsoren Hans Keller verpflichten, er gehörte zu den besten Stürmern in der Schweiz. Im ersten Spiel mit ihm bezwangen wir den EHC Basel mit 20:0, Keller erzielte 12 Tore. Das vergesse ich nie mehr.»

Hansueli Lüthi vernascht den Torhüter vom EHC Urdorf. zvg

Was zusätzlich zur Euphorie beitrug: 1976 war Aarau gemeinsam mit Biel Austragungsort der B-WM. Meyer: «Die Schweiz trug ihre Spiele in der Keba aus. Gegen Japan waren 6000 Zuschauer vor Ort, das war eine unfassbare Kulisse.»

Einbruch in den 80er Jahren

Doch die grosse Begeisterung fürs Aarauer Eishockey, sie hielt nicht ewig. In den 80er-Jahren geriet der Klub ins Straucheln. «Zu Beginn des Jahrzehnts verliessen viele langjährige Spieler den Klub», betont Heinz Zaugg.

Der ehemalige Torhüter war beim Umbruch als Trainer im Nachwuchs tätig. «Ich wollte auf die jungen Spieler aus der Region setzen, doch irgendwann kam eine Führung, die vom Nachwuchs nichts mehr wissen wollte. Daran ging der SCA zugrunde, irgendwann folgte der Konkurs.»

Meyer fügt an: «In den guten Zeiten waren drei Viertel des Teams aus der Region Aarau, das hat die Leute angezogen, sie konnten sich mit dem Team identifizieren. Das änderte sich dann in den 80ern.»

Das Aussenfeld der Keba in Aarau 1976, im Hintergrund ist das Brügglifeld zu erkennen.

Nach ein paar schwierigen Jahren kam der SC Aarau in den 90ern wieder auf die Beine. Als EHC Aarau kämpfte sich der Verein 1995 zurück in die 1. Liga, wo er bis heute spielt. Allerdings durch die Fusion mit Wettingen (2013) unter dem neuen Namen «Argovia Stars».

Die vier ehemaligen Spieler schauen mit gemischten Gefühlen auf die Entwicklung zurück. Einerseits sind sie ein wenig enttäuscht, weil die Hockeykultur in Aarau verloren ging. «Der Verein hat heute bei weitem nicht mehr die Strahlkraft von früher», betont Meyer.

Die ehemaligen Spieler des SC Aarau. Von links nach rechts: Heinz Zaugg, Hansueli Lüthi, Hanspeter Meyer, Jörg Eckert. Valentin Hehli / AAR

Ihnen ist dabei auch bewusst, dass sich die Zeiten geändert haben. Lüthi: «Das sportliche Angebot ist riesig. Es ist sicherlich schwieriger geworden, die Leute zu mobilisieren.»

Beeindruckt ist der einstige Aarauer Topskorer auch vom heutigen Niveau: «Ich staune, wenn ich sehe, mit welchem Tempo und welcher Technik inzwischen in der 1. Liga gespielt wird. Da komme ich auch künftig gerne in die Keba. Nicht nur, um in alten Zeiten zu schwelgen, sondern auch, um gutes Eishockey zu sehen.»