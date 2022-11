Dario Wüthrich spielt bei Ambri-Piotta

Eishockey «Es macht Spass hier zu spielen, während meine Grossmutter zu Hause ausflippt»: Warum EVZ-Spieler Dario Wüthrich neu im Ambri-Dress spielt Er sucht nach Spielpraxis in Zug, wird aber im Tessin fündig. Der zweifache Meister Dario Wüthrich (23) spielt bis Weihnachten für den HC Ambri-Piotta. Wie läuft eine Leihe ab – und was hat der Wechsel bei der Grossmutter des Würenlosers ausgelöst? Soraya Sägesser Jetzt kommentieren 09.11.2022, 17.49 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Dario Wüthrich ist seit Anfang Oktober leihweise in Ambri. Michela Locatelli / freshfocus

Ein Zusammenprall mit einem Teamkollegen änderte vieles in der jungen Karriere des Eishockeyspielers Dario Wüthrich. Er brach sich Anfang 2021 kurz vor seinem Durchbruch mit dem EV Zug in der Nationalliga bei einem Trainingsunfall das rechte Schien- und Wadenbein. Er kämpfte sich zurück – und nun kann er endlich Spielpraxis sammeln.

Doch die Verletzung und die wenige Spielpraxis sorgten dafür, dass er auch letzte Saison nicht viele Einsätze in Zug bekam. Das sei nicht einfach für ihn gewesen, erzählt er. Trotzdem gehörte er der Meistermannschaft an. Er habe es genossen und geschätzt, in diesem Team dabei zu sein. «Ich bin am Schluss als halber Invalide auf dem Eis gestanden», sagt der 23-Jährige und kann mittlerweile darüber lachen.

Grosse Pläne mit dem Meisterkübel

«Jeder Meistertitel ist ein riesiges Erlebnis», sagt er. Es sei umso schöner, dass er dies gleich zweimal erleben konnte. «Es ist etwas, das dir niemand mehr wegnehmen kann.» Ein Tag mit dem Meisterkübel steht ihm aber noch bevor, wie er verrät. Da er einer der Jüngsten im Team war, habe er den Älteren den Vortritt gelassen. Vielleicht bekomme er den Kübel noch, so hat er bereits einen Plan: «Ich lade alle Leute ein, die mich bis jetzt unterstützt haben, damit ich ihnen etwas zurückgeben kann.»

«Ich lade alle Leute ein, die mich bis jetzt unterstützt haben, damit ich ihnen etwas zurückgeben kann.»

Der Würenloser ist bereits zweifacher Schweizer Meister. Jan Pegoraro / Zuger Zeitung

Wüthrichs Karriere war bis jetzt eher holprig. «Mir wurde nie etwas gross geschenkt.» So musste er sich seinen Platz immer erkämpfen. Doch er sei froh darüber, sagt er. Denn der Verteidiger ist sich sicher, dass es auch in Zukunft nicht einfacher werde sich durchzusetzen. «Ich werde immer durchhalten und weiterkämpfen.» Mit dieser Einstellung möchte er es weit bringen. Zuerst will er aber um einen Stammplatz ringen.

Harziger Saisonstart mit Happy-End

Heute spielt er nicht mehr in Zug, obwohl er bei den Zentralschweizern noch unter Vertrag steht. «Mein Saisonstart war ein wenig harzig», sagt Wüthrich, der diese Saison kein einziges Spiel mit Zug absolvierte. Für ihn sei es umso wichtiger gewesen, dass er irgendwo Spielpraxis sammeln könne.

«Es war nicht einfach während der laufenden Saison einen Platz zu finden, da aktuell viele Klubs einen Überschuss an Spielern haben.» Doch der Verteidiger hatte Glück: Er wurde nun bis Weihnachten an Ambri ausgeliehen. Den Tessinern fehlten aufgrund einiger Verletzungen Spieler in der Verteidigung, Wüthrich fehlte die Spielpraxis. So kam die Leihe zustande. Es war eine Win-Win-Situation für beide Parteien.

Die verletzten Spieler sind mittlerweile zurück im Kader von Ambri. Doch Wüthrich, der Spieler mit der Nummer 13, stand seither bei jedem Spiel auf dem Eis. «Ich werde hier weiterkämpfen und schauen, dass ich meinen Platz ergattern kann», sagt der Verteidiger. Durchschnittlich kommt er auf elf Minuten Eiszeit pro Spiel mit den Leventinern.

Kämpferinstinkt in der Leventina

«Ich habe mich hier sehr gut eingelebt», sagt der Würenloser, der nun im Tessin landete. Es sei ein cooles Team, und er sei von Beginn an sehr willkommen geheissen worden. «In dieser Mannschaft gibt es einen absoluten Kämpferinstinkt.» Die Spieler gingen immer füreinander, das sei sehr schön, sagt Wüthrich.

Der Verteidiger feiert mit seinem Team den Sieg. Samuel Golay / KEYSTONE/TI-PRESS

Die Tessiner Eishockey-Atmosphäre hat der Neuling bereits am ersten Spiel zu spüren bekommen. «Nach dem ersten Sieg hatte ich Hühnerhaut auf dem Eis. Das war der Wahnsinn!» Doch das waren noch nicht genug Emotionen für ihn. Einen Tag nach seinem Debüt für Ambri stand die Partie gegen den EV Zug auf dem Programm. «Ich muss zugeben, ich war vor dem Spiel sehr nervös», sagt er und lacht. Die Nervosität legte sich aber schnell. Und Wüthrich gewann gegen seinen Stammklub.

Rührendes Erlebnis beim zweiten Spiel

«Es war ein schönes Erlebnis, gegen meine ehemaligen Teamkollegen zu spielen», sagt er. Von den Spielern sei er sogar berührt gewesen: «Beim Hand­shake haben sich viele mit mir gefreut, dass ich nun mehr zum Spielen komme.»

Auch die Grosseltern sind glücklich über den neuen Klub. Sie seien früher grosse Ambri-Fans gewesen, sagt Wüthrich. Dass ihr Grosskind nun bei ihrem Herzensklub spielt, macht vor allem die Grossmutter stolz: «Es macht Spass hier zu spielen, während meine Grossmutter zu Hause regelrecht ausflippt.»

Wüthrich kann sich einen längeren Aufenthalt in der Leventina durchaus vorstellen. «Es wäre cool, wenn es hier weiterhin passt und wir bis Ende Saison verlängern können», sagt er. Doch die Saison sei noch jung, da sei es schwierig, vorherzusagen, was passieren werde.

Sicher ist: Bis Weihnachten spielt Wüthrich fix weiterhin im Tessin. Und vielleicht schenkt ihm das Christkind ja eine Verlängerung.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen