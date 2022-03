Eishockey Der Boswiler Jannik Fischer im Ambri-Emotionenmeer: «Natürlich bekommt man da als Spieler Hühnerhaut!» Auf den letzten Drücker schaffte der HC Ambri-Piotta den Sprung auf Platz 10, was gleichbedeutend mit der Qualifikation für die Vor-Playoffs ist. Noch vor wenigen Tagen schien die Situation für die Tessiner hoffnungslos. Der Aargauer Verteidiger Jannik Fischer erzählt, wie die unglaubliche Aufholjagd der «Biancoblu» zustande kam. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 15.03.2022, 16.48 Uhr

Die Ambri-Fans sind nach der Schlusssirene im Freudentaumel. Michela Locatelli / freshfocus

Der Boswiler Jannik Fischer spielt seit dem Sommer 2018 für den HC Ambri-Piotta. Der 31-Jährige Verteidiger gehört zu den Stammspielern im Team von Headcoach Luca Cereda, welches am letzten Spieltag der Qualifikation mit einem 6:2-Heimsieg gegen die Rapperswil-Jona Lakers doch noch den Sprung in die Vor-Playoffs schaffte, wo man ab Freitag auf den HC Lausanne trifft.

Jannik Fischer, Sie spielen nun schon seit vier Jahren bei Ambri. Haben Sie schon einmal solche Emotionen erlebt wie am Montagabend nach der Vor-Playoff-Qualifikation?

Es war unglaublich. Schon vor und dann während des ganzen Spiels haben die Fans fantastisch Stimmung gemacht. Mit unserem Schlussspurt, den wir hingelegt haben, haben wir natürlich auch die Anhänger mitgerissen. Darum war es schon sehr emotional.

Hat man da als Spieler Hühnerhaut?

Ja natürlich! Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, wenn man von den Fans so gefeiert wird.

Was ist nach dem Spiel noch abgegangen?

Auch wenn unsere Saison ja glücklicherweise noch nicht zu Ende ist, haben wir alle zusammen ein Bierchen getrunken und auf unseren Schlussspurt angestossen. Wir haben doch etwas erreicht, was uns die Wenigsten so richtig zugetraut hatte.

Hand aufs Herz: Haben Sie angesichts von zehn Punkten Rückstand auf den SC Bern, sechs Runden vor dem Quali-Ende, noch mit dem Erreichen der Vor-Playoffs gerechnet?

Ganz ehrlich? Ich habe immer daran geglaubt, dass wir es noch schaffen können.

Jannik Fischer stand beim 6:2-Sieg von Ambri gegen Rapperswil fast 19 Minuten auf dem Eis. Pablo Gianinazzi / KEYSTONE/TI-PRESS

Das müssen Sie ja sagen. Aber viel hat nicht mehr für Ambri gesprochen.

Klar war die Situation schlecht. Aber wir haben immer gewusst, dass wir eigentlich ein gutes Team haben und einiges mehr drin liegt. Wir haben während der Qualifikation viele Spiele, die wir eigentlich hätten gewinnen müssen, verloren. Wir waren wirklich überzeugt, dass wir das Ruder noch herumreissen können. Sonst hätten wir ja gleich die Koffer packen können.

Wo war der Wendepunkt?

Gut war, dass wir noch zweimal gegen unseren direkten Konkurrenten Bern spielen konnten. Wir wussten, dass wir diese beiden Spiele unbedingt gewinnen müssen. Das ist uns dann auch gelungen.

Welche Rolle spielte Trainer Luca Cereda?

Motivieren musste er uns nicht mehr gross. Er sagte uns einfach:

«Wir haben zwei Möglichkeiten: Entweder wir holen die weisse Fahne hervor und ergeben uns. Oder wir kämpfen so lange, wie wir eine Chance haben.»

Für uns war klar, dass wir nur eine Wahl haben.

Was zeichnet ihn aus?

Er ist ein Trainer, für den man als Spieler durchs Feuer geht. Er hat eine sehr menschliche Seite, redet viel mit den Spielern und interessiert sich auch ehrlich für ihr Privatleben. Wenn er mit Dir redet, dann weisst Du, dass es ihm wichtig ist. Das ist im Hockey-Business eher unüblich – vor allem bei nordamerikanischen Trainern, die viel mehr auf Distanz bleiben. So erreicht Luca natürlich die ganze Mannschaft viel besser – gerade, wenn es mal nicht so läuft, wie gewünscht.

Sie selber haben von dieser «Menschlichkeit» ja auch profitiert, als Ihnen der Trainer anfangs Saison, als Ihr Vater verstorben ist, eine Auszeit gewährte.

Ja, auf jeden Fall. Er spürte, dass es überhaupt nichts bringt, wenn ich in dieser Situation bei der Mannschaft bin. Ich habe es wirklich sehr geschätzt, dass ich von ihm die Zeit erhielt, bei meiner Familie sein zu können. Das gehört ein Stück weit auch zur Identität von Ambri. Die viel beschworene Familie «Biancoblu» gibt es dort wirklich.

Ambri Headcoach Luca Cereda (l.) und Sportchef Paolo Duca lassen sich von den Fans feiern. Pablo Gianinazzi / KEYSTONE/TI-PRESS

Ihr werdet in dieser Saison ja von einem Fernseh-Team begleitet, welches für «MySports» eine Doku-Serie dreht. Wie ist das für Sie und die Mannschaft, wenn man auf Schritt und Tritt beobachtet wird und auch Internes an die Öffentlichkeit kommt?

Es ist natürlich schon speziell. Das TV-Team kam im August zu uns und erklärte, was es mit der Doku vorhat und wie das Ganze ablaufen soll. Sie machen das wirklich sehr gut, sind überhaupt nicht aufdringlich. Wir Hockeyspieler sind in der Regel sowieso unkompliziert. Mit der Zeit hat es sogar Spass gemacht, weil wir gesehen haben, dass es ein tolles Produkt wird. Ich habe aus meinem Umfeld sehr viel positives Feedback erhalten.

Was ist jetzt noch möglich mit dieser Mannschaft?

Alles! (lacht). Wir stehen jetzt vor einer Mini-Playoff-Serie gegen Lausanne (Best-of-3; Anm. der Red.). Wir haben in den letzten Wochen bewiesen, wozu wir fähig sind. Klar war diese Zeit geprägt von riesiger Anspannung und enormer Intensität. Wir sind glücklich, haben wir den Schritt in die Vor-Playoffs geschafft. Aber wir sind noch nicht am Ziel. Jetzt wollen wir in die «richtigen» Playoffs.

