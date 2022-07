Ein Aargauer im NHL-Prospect-Camp der Detroit Red Wings

Eishockey Cédric Fiedler: Ein Aargauer schnuppert an der NHL Der 21-jährige Untersiggenthaler durfte letzte Woche während vier Tagen im Prospect-Camp der Detroit Red Wings mittrainieren und machte einen grossen Schritt in Richtung NHL. Michael Höchner Jetzt kommentieren 20.07.2022, 05.00 Uhr

Cédric Fiedler durfte im Prospect-Camp der Detroit Red Wings teilnehmen. Instagram @cedricfiedler

Wie so viele andere Hockeyaner träumt Cédric Fiedler davon, eines Tages in der National Hockey League (NHL), der besten Eishockeyliga der Welt, auflaufen zu dürfen. Letzte Woche kam der Aargauer diesem Ziel einen bedeutenden Schritt näher. Nach einer überzeugenden Saison mit dem Hockey-Team der Western Michigan University (WMU) entschieden sich die Talent-Scouts der Detroit Red Wings dazu, den Schweizer in ihr Sommer-Development-Camp einzuladen und während vier Tagen intensiv zu testen und zu beobachten.

Die Konkurrenz ist riesig

Um die besten Spieler für ihre Mannschaften zu finden, laden alle NHL-Teams im Sommer gut 40 Talente ein und prüfen die jungen Spieler auf ihre Tauglichkeit. Dazu gehören hauptsächlich Prospects (Talente), welche von der Organisation selbst gedraftet wurden. (Beim Draft verpflichten die NHL-Teams jedes Jahr die besten Talente aus den Juniorenligen und Europa.) So ist beispielsweise auch der 18-jährige Österreicher Marco Kasper, welcher an 8. Stelle des diesjährigen Drafts gezogen wurde und als grosses Talent gilt, mit von der Partie. Aber auch nicht gedraftete Spieler wie Fiedler haben die Möglichkeit an solchen Camps teilzunehmen.

NHL-Franchises verfügen über unzählige Talent-Scouts, die in allen relevanten Ligen in Nordamerika und Europa nach Talenten suchen. Sehr beliebt bei den Scouts ist College-Hockey. Fiedler spielt mit der Western Michigan University in der besten College-Liga des Landes. Dort misst sich Fiedler mit den verheissungsvollsten Hockey-Talenten der USA und trifft auch auf Spieler, die bereits gedraftet wurden. Namhafte Absolventen dieser Liga sind Stanley-Cup-Sieger Cale Makar oder Flügelstürmer Johnny Gaudreau.

Training auf und neben dem Eis

«Alle Talente wurden in mehrere Gruppen unterteilt, so hatten alle Verteidiger gemeinsam Training», erzählt der Untersiggenthaler und führt aus: «Wir haben nur die Dinge angeschaut, die für uns Verteidiger notwendig sind.» Betreut wurden die Talente von Coaches der Red Wings und ehemaligen NHL-Cracks. So leitete unter anderem Detroit-Legende Niklas Kronwall ein Schuss-Training. Auch geblieben sind Fiedler die Skating-Einheiten mit speziellen Coaches, die sich nur auf diesen Bereich fokussieren.

Der Untersiggenthaler spielt momentan noch am College, träumt aber von der NHL. Instagram @cedricfiedler

Nicht nur auf dem Eis, sondern auch neben dem Eis konnte sich der junge Verteidiger verbessern, wie er selbst erzählt. Damit bezieht er sich zum einen auf das Krafttraining, aber auch auf die vielen Präsentationen der Coaches. Diese behandelten für Sportler essenzielle Themen wie eine ausgewogen Ernährung, Schlaf und Ruhephasen sowie Drogenprävention.

Der Weg an die Spitze ist lang

Fiedler wurde im Gegensatz zu vielen anderen Talenten im Prospect-Camp nicht gedraftet, schätzt seine Chancen aber trotzdem hoch ein für einen Einsatz in der NHL. «Es ist fast einfacher, als wenn man gedraftet wird. Wer als 18-Jähriger gedraftet wird, ist an ein Team gebunden und darf vorerst nur für dieses spielen», erklärt er. Fiedler ist ein sogenannter Free-Agent, das heisst, dass keine NHL-Organisation Rechte am Verteidiger besitzt und er frei mit jedem Team verhandeln kann:

«Es kann beispielsweise sein, dass man bei Detroit nicht gut genug ist für die Verteidigung und dann nicht spielt. Als Free-Agent kann ich einfach zum nächsten Team gehen und mit allen verhandeln.»

Fiedler spielte in seiner Jugend bei den Argovia Stars und dem EV Zug. Instagram @cedricfiedler

Auch spielerisch ist der Aargauer von sich überzeugt. «Ich glaube, ich habe das Zeug dazu», sagt Fiedler und begründet: «Im Camp hatten wir Talente aus dem Farmteam und die waren nicht viel besser als ich. Wenn ich mich jetzt noch verbessere, glaube ich, dass ich gute Chancen habe.» Aber auch schon nur die Einladung ins Prospect-Camp macht Fiedler stolz und zeigt Anerkennung für das bisher Geleistete.

Für die kommenden zwei Jahre wird Fiedler noch an der WMU Hockey spielen und nebenbei ein Wirtschafts-Bachelor absolvieren. Danach hofft er auf einen Profivertrag in Nordamerika, kann sich alternativ aber auch eine Rückkehr in die Schweiz vorstellen. Der Verteidiger spielte einst in der Jugend der Argovia Stars und des EV Zug, bevor er den Sprung in die USA wagte.

