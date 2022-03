Das Frauenteam des SC Reinach steigt aus der höchsten Liga ab

Eishockey «Blind waren wir nicht»: Der SC Reinach steigt nach Jahren der Erstklassigkeit ab Zwei Niederlagen gegen den ambitionierten SC Langenthal waren am Schluss zu viel. Das Reinacher Frauenteam steigt in die SWHL-B ab, nachdem man seit 1996 in der höchsten Frauenliga gespielt hat. Ein herber Rückschlag für den Traditionsklub und deren Präsidenten Patrick Kummli. Noah Born Jetzt kommentieren 30.03.2022, 05.00 Uhr

Wenig Grund zum Jubeln: Die SC Reinach Frauen gingen in der Women's League meist als Verliererinnen vom Eis. Marusca Rezzonico / Freshfocus

Die grossen Erfolge zu Beginn des Jahrtausends sind längst passé. Damals krönten sich die SC Reinach Frauen gleich dreimal infolge zu den Schweizer Meisterinnen. 2001 gewannen sie den ersten Titel der Vereinshistorie und avancierten zur Topadresse im nationalen Fraueneishockey. Doch seither konnte der SCR mit Spitzenklubs wie Zürich und Lugano nicht Schritt halten. Reinach trudelte die Tabelle hinunter und findet sich nun in der zweitklassigen SWHL-B wieder.

Abgeschlagen im Tabellenkeller und Playout-Frust

Bereits die Qualifikationsphase lief den Aargauerinnen nicht nach Mass. In der Women's League unterlag der SC Reinach den fünf gegnerischen Teams klar und wurde abgeschlagen Tabellenletzter. Von 25 Partien gewannen sie nur eine Begegnung in der regulären Spielzeit. Zwei Siege nach Verlängerung und insgesamt 22 Niederlagen bringen die Reinacherinnen auf sieben Meisterschaftspunkte. Die Playout-Partien gegen Thurgau zeigten sich ebenfalls als zu grosse Hürde. Sowohl zu Hause als auch in der Ostschweiz verlor der SC Reinach knapp. Damit war die Teilnahme an der Ligaqualifikation klar.

Die zu vielen Gegentore waren ein grosses Problem. Tordifferenz in der Regular Season: -89. Marusca Rezzonico / Freshfocus

Der SWHL-B Vizemeister SC Langenthal war schnell als Gegner ausgemacht, denn die Bernerinnen verpassten den direkten Aufstieg im Playoff-Final gegen die HCAP Girls. Das Eröffnungsspiel in der Zuger Academy Arena ging nach einer frühen Führung durch Vanessa Kleeb mit 1:2 verloren. Die SCL Frauen drehten die Partie im letzten Drittel und fuhren mit dem Aufstiegs-Matchpuck zurück in den Schoren.

Auch gegen Langenthal unterlegen - «Die Führung auf dem Eis hat gefehlt»

«Wir haben viele langzeitverletzte Leistungsträgerinnen und beim Heimspiel in Zug hat sich auch noch unsere Kapitänin Nadine Hofstetter weh getan. Daher hat die Führung auf dem Eis gefehlt», erklärt der Präsident des SC Reinach Patrick Kummli. Einen Tag später konnte Hofstetter wieder mittun, doch die zweite Niederlage gegen die Bernerinnen war auch für sie nicht abzuwenden. Langenthal gewann erneut nach einem Rückstand mit 3:1 und besiegelte den Aufstieg in die Women's League.

«Aufgrund der vielen Verletzten ist unser Niveau klar gesunken und wir spielten auf Augenhöhe mit dem Liga B-Verein. Langenthal konnte befreiter aufspielen und war nicht unter Zugzwang, so haben wir schlussendlich verloren», sagt Kummli zum Abstieg. Die Löwinnen waren zuvor seit 1995 in der höchsten Liga präsent und müssen nun den Gang ins Unterhaus antreten: «Das ist schon schmerzhaft, denn das Frauenteam ist seit längerem ein Part des Vereins und hat grosse Erfolge gefeiert. Doch in den vergangenen Jahren ist im Fraueneishockey viel passiert und es wurde immer schwieriger Schritt zu halten.»

Trainer Peter Küng fand kein Rezept, um den Abstieg zu verhindern. Alexander Wagner

Der endgültige Abstieg ist für den Vorstand und Staff ein herber Schock, welcher sich jedoch in der Regular Season bereits angedeutet hatte. Das sieht auch der SCR-Präsident so:

«Blind waren wir nicht. Anhand der Punkte und der Tabelle hat sich in der Quali relativ viel abgezeichnet. Wir hatten vor Beginn der Saison nicht die Zuzüge erhalten, welche wir wollten und Pech mit den fehlenden Leistungsträgerinnen gehabt.»

Kaderveränderungen wurden bisher bewusst keine vollzogen. «Die Schockstarre sitzt noch tief. Momentan braucht es Zeit, aber wir dürfen kein Gras darüber wachsen lassen. Zuerst müssen wir sehen, wie die übrigbleibende Mannschaft aussieht, denn diese muss Ende April angemeldet werden», beschreibt Kummli die Lage des SC Reinach. Es ist damit zu rechnen, dass mehrere Spielerinnen weiterhin in der Women's League engagiert sein wollen und daher den Verein verlassen.

Mit klarem Konzept zum Neuanfang in der SWHL-B

Für den SC Reinach beginnt nun die Zeit der Analyse und des Neuaufbaus. «Jetzt müssen wir die Köpfe zusammenstecken und analysieren, wo wir stehen und was wir unternehmen müssen. Wichtig ist, dass wir ein faktenbasiertes Konzept aufstellen. In der Vergangenheit hat der Verein zu viel ins Blaue und aus dem Bauch heraus gelebt», erläutert Präsident Kummli.

