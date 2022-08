So funktioniert das Obstgarten-Stabhochsprung-Meeting Erlinsbach

Einzigartig «Cool und inspirierend»: Wie man in Erlinsbach zwischen den Obstbäumen auf Höhenjagd geht Das Stabhochsprung-Obstgarten-Meeting der Familie Zingg in Erlinsbach sorgt mit seiner einzigartigen Atmosphäre nicht nur für Emotionen, sondern auch für Klasseleistungen. Ein Augenschein bei einem Wettkampf der ungewöhnlichen Sorte. Jörg Greb Jetzt kommentieren 16.08.2022, 18.00 Uhr

Anlauf mitten durch die Obstbäume: Die einzigartige Stabhochsprung-Anlage der Familie Zingg in Erlinsbach. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Das waren zwei besondere Augenblicke im Leben des jungen Stabspringers Timo Zingg. Zuerst überquerte er die Höhe von 4,55 m und egalisierte damit seine persönliche Besthöhe. Applaus, Gratulationen von allen Seiten. Anerkennung, erntete er. Man kannte sich im familiären Rahmen am Obstgarten Stabmeeting und wusste die Leistungen einzuschätzen. Doch damit nicht genug: Timo Zingg übersprang auch die Folgehöhe von 4,65 im. Jetzt kam ein Faktor hinzu, und der 17-Jährige freute sich: «Das ist Stadionrekord, wenn wohl auch nur für zwei Minuten.»

Die Prognose war zu pessimistisch. Nicht weniger als eine Viertelstunde ging es, ehe ein weiter Springer die Höhe von 4,75 m realisierte. Mit der Qualität des Feldes mit dem sechsfachen Elite-Schweizer-Meister Patrik Schütz, dem SM-Zweiten dieses Jahres hinter EM-Teilnehmer Dominik Alberto, Adrian Kübler und dem chilenischen Ex-Meister Daniel Zupeuc hing dies zusammen. Zinggs Freude hielt dennoch an:

«So cool, so einzigartig, so inspirierend.»

Und Timo Zingg formulierte, was für ihn dieses Meeting im Speziellen und der Stabhochsprung als Ganzes darstellen. «Stabhochsprung ist Freiheit, beim Springen kann ich alles vergessen.» Die Örtlichkeit des Obstgarten-Meetings bildet dabei einen zentralen Faktor. Er, Timo Zingg, ist der Älteste von vier Söhnen einer Stabsprung-Familie. Zurück geht das auf Vater Daniel Zingg, der als Zehnkämpfer den Stabhochsprung als Lieblingsdisziplin erlebte.

Komplett ausgerüstet mit manueller Anzeigetafel und Kampfrichtern. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Ein Sport als familiäre Angelegenheit

Jetzt ist es so, dass alle vier Söhne darauf setzen. Und weil Corona und die damit verbundenen Sperren der Stadien für Ärger sorgte, liessen sich die Zinggs etwas Spezielles einfallen. Sie installierten eine Anlaufbahn im eigenen Obstgarten und kauften eine Sprungmatte. Damit konnten sie frei nach individuellen Bedürfnissen springen. Es entwickelte sich daraus das Stabmeeting. Nach der Premiere vor einem Jahr sorgte nun die Zweitaustragung für eine markante Steigerung.

Das Meeting begeisterte: mit seinem familiären Charakter, mit dem Besonderen – der Anlauf führt durch die Tiefstamm-Apfel- und -Birnbäumen – durch die Einzigartigkeit. Und zusätzlich: die Verpflegungsmöglichkeiten direkt ab den Obstbäumen, das Kuchenbuffet im Schopf, die Abkühlungsgelegenheit im Gartenpool. Das motivierte und ermöglichte Topleistungen.

Nachdem Adrian Kübler mit 5,05 m die 5-m-Barriere gemeistert hatte und erst auf der persönlichen Freiluft-Bestmarke von 5,22 m drei Mal scheiterte, lobte der Winterthurer: «Eine grossartige Möglichkeit zum Springen.» Nachdem er seine Topform durch eine Corona-Infektion und sieben Tagen im Bett vor drei Wochen in Frage gestellt gesehen hatte, ist nun dank dem Start in Erlinsbach die Zuversicht zurück. Seine Leistung ist nun auf der Holztafel neben der Sprunganlage festgehalten

Auch der Weg zurück zum Anlauf führt zwischen den Obstbäumen durch. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Einzigartige Möglichkeiten

Darauf muss Leoni Moll, die Frauensiegerin vom BTV Aarau, noch warten. Doch Moral hat die 21-Jährige nach dem Anlass mit den vielen Emotionen getankt. Sie strich hervor: «Das war grossartig, so etwas erlebt man nicht jeden Tag.» Allerdings hatte die Örtlichkeit den Überraschungsmoment verloren. «Diese Obstgartenanlage ist mein zweites Heimstadion geworden», sagte sie und begründete: «Während Corona übten wir immer hier, und das hat sich in die Gegenwart hineingezogen.» So absolvierten sie mit der BTV-Stabspringergruppe kürzliche ein fünftägiges Trainingslager vor Ort – mit übernachten und essen in der Scheune.

Nicht zufrieden stellte Moll die Siegerleistung von 3,65 m: Positives erkannte sie dennoch: So etwa, dass sie es im Wettkampf schaffte, auf längere Stäbe zu wechseln. Und mit «grosser Zufriedenheit» blickt auch Daniel Zingg als treibende Kraft hinter dem Obstgartenspringen auf die Zweitaustragung zurück: «Wir haben gesehen, dass man auch in unserem Garten richtig hoch springen kann.»

