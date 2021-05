Einzelkritik Nur ein Aarauer darf mit seiner Leistung nicht zufrieden sein: Die Noten zur Cup-Halbfinal-Niederlage gegen Luzern Der FC Aarau liefert sich gegen den FC Luzern einen Cup-Knüller auf Augenhöhe, scheidet am Ende aber trotzdem mit einer 1:2-Niederlage im Halbfinal aus. Während sich Mickael Almeida dabei die beste Aarauer Bewertung verdient, muss ein anderer Mitspieler nochmals über die Bücher. Ruedi Kuhn 04.05.2021, 21.28 Uhr

Simon Enzler, Note 5

Er hielt seine Konzentration von Anfang bis Ende des Spiels hoch. Überragende Parade nach einem Ugrinic-Knaller kurz vor der Pause. Stark mit dem Ball am Fuss. An beiden Gegentoren schuldlos. Auf ihn kann man sich verlassen.

Raoul Giger, Note 5

Der Rechtsverteidiger liess in der Defensive nichts, aber auch gar nichts anbrennen. Kämpferisch und einsatzmässig mit einer Topleistung. Setzte auch offensive Impulse. Er wird immer besser!

Jérôme Thiesson, Note 5

Der Innenverteidiger ist in den vergangenen Wochen zu einem sicheren Wert geworden, macht keine Fehler mehr ohne Not und setzt sogar Akzente in der Angriffsauslösung. Was für eine Steigerung!

Leon Bergsma, Note 5

Der Abwehrchef mit der feinen Ballbehandlung und der guten Übersicht zeigte eine souveräne Leistung, hatte hinten alles im Griff, schaltete sich aber nicht so oft wie gewohnt in den Angriff ein.

Bastien Conus, Note 3,5

Machte sowohl beim ersten als auch beim zweiten Gegentreffer keine gute Figur: Erst bringt er nach einem Corner von Schaub den Ball nicht aus der Gefahrenzone, dann lässt er sich von Siegestorschütze Varol Tasar innerhalb des Strafraums regelrecht austanzen. Für ihn war’s alles andere als ein guter Abend!

Liridon Balaj, Note 5

Der kleine Wirbelwind bewegte sich wie so oft zwischen Genie und Wahnsinn. Hatte Mitte der ersten Halbzeit mit unwiderstehlichen Flügelläufen eine starke Phase. Vergab zwei Topchancen, aber eines ist offensichtlich: Seine Formkurve ist steigend.

Olivier Jäckle, Note 5

Der Dirigent und Patron zeigte eine starke, abgeklärte Leistung, eroberte viele zweite Bälle und gewann zahlreiche Zweikämpfe. Wie so oft hielt er die Mannschaft zusammen. Er ist der Kopf der Mannschaft.

Mats Hammerich, Note 4,5

Er lief viel, stopfte Löcher im zentralen Mittelfeld und stellte sich voll und ganz in den Dienst der Mannschaft. In entscheidenden Situationen fehlen ihm allerdings nach wie vor der Biss und die Effizienz vor dem gegnerischen Tor.

Kevin Spadanuda, Note 5

Sorgte vor allem in der ersten Halbzeit mit seinem Antritt und seiner Geschwindigkeit für viel Unruhe in der gegnerischen Abwehr. Und er gewann dank seiner Physis viele Zweikämpfe. Vor dem Tor zu harmlos. Auch er baute in der zweiten Hälfte ab.

Donat Rrudhani, Note 4,5

Der feine Techniker hatte mit dem Assist vor dem 1:1 die auffälligste Szene. Für einmal aber blieb er ohne Torgefahr und hin und wieder war er zu ballverliebt. Baute im Lauf der zweiten Halbzeit ab.

Mickael Almeida, Note 5,5

Der trickreiche Portugiese war in der Offensive ein steter Gefahrenherd. Er erzielte mit einem Kopfball den Ausgleichstreffer zum 1:1 und hatte Pech mit einem Pfostenschuss (78.). Mit guten Zweikampfwerte. Der beste Aarauer!

Filip Stojilkovic, Note 4,5

Er kam in der 62. Minute für Spadanuda, kämpfte vorbildlich und brachte Schwung in den Angriff. Sekunden nach Almeidas Pfostenschuss vergab er die Topchance zum 2:2.

Nicht bewertet: Marco Aratore und Silvan Schwegler.