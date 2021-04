Einzelkritik Der beste Aarauer ist ein Verteidiger, Gashi bleibt für einmal blass: Das sind die Noten zum Sieg gegen Xamax Der FC Aarau verzweifelt beinahe an der Xamax-Defensive, kann sich aber am Ende doch noch mit einem 1:0-Sieg belohnen. Alle Aarauer Spieler zeigen dabei eine genügende Leistung, besonderes Lob erhalten die Abwehrspieler. Sebastian Wendel 10.04.2021, 22.20 Uhr

freshfocus

Simon Enzler, Note 5

Grosschancen muss er keine vereiteln. Dafür glänzt er mit mutigen Ausflügen und sauberem Passspiel.

freshfocus

Raoul Giger, Note 5,5

Sehr offensiv unterwegs und ein steter Gefahrenherd für die Xamax-Defensive. Auch ganz stark im Zweikampf. Der beste Aarauer.

freshfocus

Jérôme Thiesson, Note 5

Bis auf einen (folgenlosen) Fauxpas in der Schlussphase mit gutem Auge und intelligenter Spielauslösung.

freshfocus

Leon Bergsma, Note 5

Der Holländer hat endgültig zu seiner Topform zurückgefunden, Xamax-Topstürmer hat gegen ihn und Thiesson keinen Stich.

freshfocus

Bastien Conus, Note 4,5

Geht angeschlagen in die Partie. In der ersten Halbzeit stark, danach mit Flüchtigkeitsfehlen und mangelnder Flankenqualität.

freshfocus

Olivier Jäckle, Note 5

Hat immer den Überblick, verteilt geschickt die Bälle und führt die Mitspieler lautstark an.

freshfocus

Mats Hammerich, Note 4,5

Mit deutlich weniger Einfluss als noch im Cupspiel gegen Winterthur. In der Schlussviertelstunde aber dreht er auf und steht mit dem genialen Pass auf Rrudhani am Ursprung des Last-Minute-Tores.

freshfocus

Donat Rrudhani, Note 4,5

Ist immer anspielbar, verhält sich in einigen Szenen aber zu naiv. Was vor allem bleibt: Sein öffnender Pass auf Assistgeber Balaj vor dem 1:0.

freshfocus

Marco Aratore, Note 4,5

In der ersten Halbzeit mit vielen Aktionen und der einzige, der sich traut, aus der Distanz zu schiessen. Ein Auftritt, der seinen Aufwärtstrend bestätigt.

freshfocus

Mickael Almeida, Note 4,5

Hat in der 9. Minute die erste (Kopfball-)Chance für den FCA. Auch spielerisch ein Aktivposten dank seiner stupenden Technik.

freshfocus

Filip Stojilkovic, Note 5

Ganz stark in der Ballbehauptung und mit klugen Pässen auf die Nebenmänner. Vergibt drei Topchancen, ehe er sich und die Mannschaft in der Nachspielzeit mit dem Siegtreffer doch noch belohnt.

freshfocus

Liridon Balaj, Note 4,5

Kommt in der 57. Minute für Almeida. Wirbliger Auftritt mit Licht und Schatten. Was vor allem bleibt: Die scharfe Hereingabe in der 91. Minute, die Stojilkovic zum 1:0 verwertet.

freshfocus

Shkelzen Gashi, Note 4

Kommt in der 64. Minute für Aratore. Hat in der 74. Minute Matchball auf Fuss, viel zu überhasteter Abschluss. Ungewöhnlich für den eiskalten Knipser.