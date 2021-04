Einzelkritik Almeida überragend, doch ein Assistgeber stiehlt ihm die Show: Das sind FCA-Noten zum Sieg gegen GC Der FC Aarau gewinnt gegen Leader GC dank einer tollen Mannschaftsleistung mit 2:1. Alle Aarauer holen sich dabei eine genügende Note ab. Eine besonders lobenswerte Leistung zeigt neben Siegtorschütze Mickael Almeida auch Donat Rrudhani, der mit seiner feinen Technik zu überzeugen weiss. Ruedi Kuhn 30.04.2021, 23.30 Uhr

Simon Enzler, Note 5

Hoch konzentriert und mit zwei starken Paraden. Stellte seine Stärke mit dem Ball am Fuss mehrmals unter Beweis. Beim Gegentreffer machtlos.

Raoul Giger, Note 4,5

Weil der Rechtsverteidiger defensiv extrem gefordert worden ist, konnte er offensiv nur wenige Akzente setzen. Gute Zweikampfwerte!

Jérôme Thiesson, Note 4,5

War sich nicht zu schade, in schwierigen Situationen auf rustikale Art und Weise einzusteigen. Seine Formkurve ist steigend.

Leon Bergsma, Note 4,5

Der Abwehrchef fand die richtige Mischung zwischen gepflegter Angriffsauslösung und Ballwegschlagen in gefährlichen Situationen. Beim Gegentreffer zum zwischenzeitlichen 1:1 von Demhasaj liess er Passgeber Cristian Ponde gewähren.

Bastien Conus, Note 5

Er ist auf der linken Seite ein sicherer Wert und konnte sich im Spiel nach vorne oft in Szene setzen. Mit viel Laufarbeit und guten Zweikampfwerten!

Olivier Jäckle, Note 4,5

Der Captain hatte das zentrale, defensive Mittelfeld im Griff und war der Denker und Lenker im Spiel der Aarauer. Wurde wegen Reklamierens zum achten Mal in dieser Saison verwarnt und ist im Auswärtsspiel gegen Schaffhausen gesperrt.

Mats Hammerich, Note 4

Hat an Laufvermögen, Aggressivität und Zweikampfstärke in den vergangenen Wochen zugelegt, aber wenn es schnell geht, verliert er oft die Übersicht. Im Abschluss ohne Durchschlagskraft.

Kevin Spadanuda, Note 4

Mehr als gute Ansätze waren von ihm nicht zu sehen. Leistete sich zudem einige Fehlzuspiele ohne Not. Vor dem Tor wirkungslos.

Liridon Balaj, Note 4,5

Der kleine Wirbelwind schoss die Aarauer mit seinem vierten Saisontreffer 1:0 in Führung. Ansonsten war es eine ansprechende Leistung des Technikers mit dem starken Antritt.

Donat Rrudhani, Note 5

Der starke Techniker vergab nach einem Energieanfall und einem zentralen Schuss von der Strafraumgrenze die einzige FCA-Grosschance in der ersten Halbzeit (21.). Herrlicher Pass in die Tiefe auf Balaj vor dem 1:0 (58.). Der beste Aarauer!

Mickael Almeida, Note 5

Sein Traumtor in der 86. Minute bedeutete den 2:1-Sieg für den FC Aarau. Nach dem Treffer wurde er wegen einer Unsportlichkeit (Jubel mit Trikot ausziehen) verwarnt, sah kurz vor Schluss wegen Fouls die gelb-rote Ampelkarte und ist in Schaffhausen genauso wie Jäckle gesperrt.

Filip Stojilkovic, Note 5

Er kam in der 59. Minute für Kevin Spadanuda und brachte viel Schwung und Power in die Angriffsmaschinerie. Herrliche Vorarbeit vor dem Tor von Almeida (86.).

Milot Avdyli, Note: 4,5

Er kam in der 59. Minute für Donat Rrudhani, kämpfte wie ein Löwe, ging aggressiv in die Zweikämpfe und stellte sich in den Dienst der Mannschaft.



Nicht bewertet: Marco Aratore, Elsad Zverotic, Silvan Schwegler (alle in der 80. eingewechselt).