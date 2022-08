Der Liveticker zum ESAF in Pratteln.

Eidgenössisches in Pratteln Live: Wie schlagen sich die Nordwestschweizer Schwinger am ersten Wettkampf-Tag? Die 29 Nordwestschweizer Schwinger gehören beim «Heimfest» in Pratteln nur zu den Aussenseitern. Fünf Kränze ist das Ziel des Teilverbands, dazu will man für den einen oder anderen Königsanwärter zum Spielverderber werden. Verfolgen Sie das Wettkampfgeschehen in unserem Liveticker. Martin Probst und Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 27.08.2022, 05.38 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Patrick Räbmatter (l.) und Nick Alpiger gehören zu dem Nordwestschweizer Kranz-Anwärtern in Pratteln. Pascale Alpiger / Aargauer Zeitung

Der Blick auf die Statistik zeigt ungefähr, was man von den Nordwestschweizer Schwingern in Pratteln erwarten darf. 2019 in Zug gabs drei Kränze für den NWSV, 2016 in Estavayer fünf, 2013 in Burgdorf drei, 2010 in Frauenfeld fünf, 2007 in Aarau sechs, 2004 in Luzern wieder deren drei. Klammert man Aarau aus, dann wechseln sich 3er und 5er-Feste schön regelmässig ab seit der Jahrtausendwende. Nach dreimal Eichenlaub in Zug wären also diesmal gemäss Statistik wieder fünf Kränze angesagt.