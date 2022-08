Livestream und Liveticker zum ESAF in Pratteln.

Eidgenössisches in Pratteln

Die 29 Nordwestschweizer Schwinger gehören beim «Heimfest» in Pratteln nur zu den Aussenseitern. Fünf Kränze ist das Ziel des Teilverbands, dazu will man für den einen oder anderen Königsanwärter zum Spielverderber werden. Verfolgen Sie das Wettkampfgeschehen in unserem Liveticker.