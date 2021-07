Der HSC trifft im Europacup auf einen österreichischen Klub

EHF European Cup Der HSC Suhr Aarau spielt europäisch – und trifft zum Auftakt auf einen Klub aus Österreich Dank seines Abschneidens in der vergangenen Saison nimmt der HSC Suhr Aarau am EHF European Cup teil. In der 2. Runde muss die Mannschaft von Trainer Misha Kaufmann gegen die Österreicher von Förthof UHK Krems ran. Frederic Härri 20.07.2021, 15.48 Uhr

Der HSC Suhr Aarau Im dritten Spiel des Playoff-Viertelfinals in der Saison 2020/2021 gegen St. Otmar St. Gallen: Gian Attenhofer

(vorne, Suhr) jubelt und die ganze Bank jubelt mit.

Alexander Wagner / FOTO Wagner

Der HSC Suhr Aarau hat sich dank des vierten Platzes in der abgelaufenen Meisterschaft einen Platz im EHF European Cup ergattert. Der dritthöchste Vereinswettbewerb im europäischen Handball wird im klassischen Europapokalmodus ohne Gruppenphase ausgetragen. Die Mannschaft von Trainer Misha Kaufmann steigt dabei in der zweiten Runde in den Cup ein und trifft auf den österreichischen Vertreter von Förthof UHK Krems. Zuletzt war der Verein 2019 Meister und Cupsieger in Österreich geworden. In der abgelaufenen Meisterschaft schied der Verein aber im Playoff-Halbfinale aus. Krems liegt rund 70 Kilometer westlich von Wien.