Esaf 2022: Adrian Odermatt führt nach Tag 1 – die Bilanz

Eidgenössisches Schwingfest Von wegen nur Aussenseiter: Die Nordwestschweizer Schwinger prägen das Eidgenössische aktiv mit – und stellen mit Adrian Odermatt sogar den Halbzeitleader Der erste Tag am Eidgenössischen Schwingfest in Pratteln ist vorbei. Topfavorit Samuel Giger ist der grosse Geschlagene. Dafür kämpften sich die Nordwestschweizer ins Rampenlicht. Neben Adrian Odermatt, der mit der Maximalnote bei Halbzeit führt, überzeugten viele andere. Martin Probst und Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 27.08.2022, 19.00 Uhr

Der Topfavorit? Nach Tag eins der ganz grosse Geschlagene. Die Könige? Ebenfalls schon etwas zurück. Und wer steht bei Halbzeit, nach vier von insgesamt acht Gängen alleine an der Spitze des Klassements? Adrian Odermatt, 21-jährig, aus Liesberg im Baselbiet. Was für eine Geschichte!

Adrian Odermatt jubelt nach seinem Sieg gegen Bernhard Kämpft. Im vierten Duell des erstes Tages war es der vierte Sieg mit der Maximalnote. Keystone

Natürlich, Odermatt ist kein Noname. Spätestens, als er am Baselstädtischen im Schlussgang Samuel Giger arg unter Druck setzte, wurde er bis in die schwingerischen Hochburgen wahrgenommen. Zwar hatte Odermatt schliesslich verloren und Giger das Fest gewonnen. Aber doch: Dass da einer heranwächst mit Potenzial, war nun allen klar.

Odermatt selbst hat ein Ziel: Eidgenosse werden, also einen Kranz am wichtigsten Schwingfest gewinnen. An mehr will er nicht denken. Noch gar nichts sei gewonnen, sagte er zurecht. König? Nur weg mit den Gedanken.

Drei Eidgenossen besiegt

Und doch steht Odermatt nun nach Tag eins ganz vorne. Viermal hat er am Samstag vor über 50'000 Zuschauern gekämpft, viermal hat er mit der Maximalnote gewonnen. Und nicht einfach gegen beliebige Gegner. Drei Eidgenossen stehen auf seinem Notenblatt: Stefan Stöckli, Andi Imhof und Bernhard Kämpf. Hinzu kommt der Teilverbandskranzer Niklaus Scherrer.

Jetzt kann man sagen, dass Odermatt (noch) keinem der ganz grossen Favoriten gegenüberstand. Aber doch: Die routinierten Eidgenossen muss man erst einmal besiegen, so viel ist klar. Und alles andere als selbstverständlich. Kurz: Es war ein fantastischer Tag von Odermatt.

Jetzt ist es so, dass es in der Geschichte des Eidgenössischen schon das eine oder andere Mal vorkam, dass nach Tag eins Schwinger ganz vorne mit dabei waren, die man dort nicht zwingend erwartet hätte. Und die dann am Sonntag, als es um alles ging, plötzlich durchgereicht wurden. Doch Odermatt scheint sich der Lage bewusst, dass er nun nicht vom Muni zu träumen beginnen, sondern vielmehr an seinem Ziel festhalten sollte.

Die besten Bilder vom Samstag zum Durchklicken:

Grosser Jubel bei Adrian Odermatt und den Fans der Nordwestschweizer. Der Baselbieter liegt nach dem ersten Tag überraschend in Führung und hat die Maximalpunktzahl von 40,00 Punkten auf dem Notenblatt. Keystone Armon Orlik (links, hellblaues Hemd) behält im 4. Gang gegen den zuvor ungeschlagenen Sven Hofer die Oberhand. Keystone Joel Wicki (links) ist einer der heissen Anwärter auf den Sieg nach dem Gezeigten am Tag 1. Im 4. Gang legt er Roger Rychen auf den Rücken. Keystone Marcel Bieri gewinnt im 4. Gang gegen Michael Bless und feiert. Keystone Gigantenduell zwischen Pirmin Reichmuth (rechts) und dem amtierenden Schwingerkönig Christian Stucki. Freshfocus Das bessere Ende behält Pirmin Reichmuth für sich. Er ist einer von zwei Schwingern, die am ersten Tag alle vier Gänge gewonnen haben. Freshfocus Da muss einiges raus: Domenic Schneider besiegt im 4. Gang den zuvor ungeschlagenen Joel Strebel. Diesen Sieg feiert der Ostschweizer euphorisch. ANDY METTLER Matthias Aeschbacher, einer der vielen Berner Favoriten, jubelt nach seinem Sieg im 4. Gang. Swiss-Image Neben dem Schwingen und Steinstossen steht in Pratteln auch Hornussen auf dem Programm. Keystone König Kilian Wenger (rechts) besiegt im 4. Gang Stefan Ettlin. Swiss-Image Topfavorit Samuel Giger (hellblaues Hemd) wird früh zurückgebunden, gewinnt aber seinen vierten Gang gegen Roman Wandeler (rechts) Swiss-Image Curdin Orlik (rechts) gewinnt seinen 4. Gang gegen Marco Good und freut sich entsprechend. Swiss-Image Joel Wicki (dunkle Hose) bezwingt Nick Alpiger. Keystone Florian Gnägi (links) und Sven Lang sorgen für spektakuläre Bilder. Keystone Die Fans auf der Tribüne haben den Durchblick. Freshfocus Fabian Staudenmann (oben) gewinnt im 3. Gang gegen Dominik Schmid. Philipp Schmidli Joel Strebel gelingt ihm dritten Gang eine Überraschung: Er besiegt Samuel Giger. Freshfocus Joel Strebel lässt sich von den Fans feiern... Feshfocus ... und Top-Favorit Samuel Giger zieht enttäuscht von dannen. Freshfocus Zum Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest gehört auch der Wettkampf der Steinstosser. Philipp Schmidli Joel Strebel, hinten, gewinnt gegen Philipp Lehmann. Keystone Stefan Strebel, der technische Leiter, steht in der mit über 50'000 Fans gefüllten Arena. Freshfocus Nick Alpiger siegt gegen Marco Ulrich. Swiss-Image Samuel Giger, rechts, gewinnt gegen Philipp Roth. Keystone König Christian Stucki, oben, gewinnt gegen Dario Gwerder. Keystone Nick Alpiger, oben, gegen Michael Wiget im ersten Gang des Eidgenössischen. Keystone König Kilian Wenger, links, gegen Benjamin Gapany. Keystone Domenic Schneider, links, gegen Michael Ledermann. Keystone Die Schwingerfans in der Schwingerarena. Keystone Marcel Bieri fasst Curdin Orlik in das Gesicht. Freshfocus

Samuel Giger und die Last des Favoriten

Odermatt ist in der komfortablen Lage, dass er gar nicht zuvorderst stehen müsste. Alle hatten Samuel Giger im Vorfeld als König erwartet. Und dann kommt der Thurgauer im Anschwingen nicht zum Sieg gegen Fabian Staudenmann und unterliegt im dritten Gang Joel Strebel. Und siehe da: Giger ist arg in Rücklage und satte drei Punkte hinter Odermatt klassiert.

Joel Strebel freut sich über seinen Sieg gegen Samuel Giger (helle Hose). Claudio Thoma / freshfocus

Die Nordwestschweizer haben diesem ersten Tag ordentlich den Stempel aufgedrückt. Strebel ist erst der zweite Schwinger, der Giger in diesem Jahr bezwingen konnte. Der 25-jährige Freiämter verlor dann zwar im vierten Gang gegen Domenic Schneider. Trotzdem ist er bei Halbzeit weit vorne klassiert und der zweite eidgenössische Kranz nach 2019 in Griffnähe.

Von einem Kranz darf auch David Schmid träumen. Der Fricktaler war am Ende der vergangenen Saison zurückgetreten, hat sich dann im Frühling aber zum Comeback entschieden, um in Pratteln noch einmal einen Kranz zu gewinnen. Nach vier Gängen ist er auf Kurs, dieses Ziel zu erreichen.

Gleiches gilt für Nick Alpiger. Der Aargauer gewann dreimal, verlor nur gegen Joel Wicki und ärgerte sich darüber. In der erweiterten Spitze ist er damit aber allemal dabei. Auch er darf auf einen tollen Sonntag hoffen.

Das Projekt «Jugend forscht» ist bisher aufgegangen

Doch nicht nur an der Spitze waren die Leistungen der Nordwestschweizer Schwinger äusserst erfreulich. Besonders herausheben muss man die Darbietungen der jungen Garde. Zum Beispiel des Solothurners Marius Frank, der einen sensationellen ersten Wettkampftag ablieferte. Der 17-Jährige hatte im ersten Gang gegen den US-Gast Connor Tread noch etwas Mühe, stellte dann gegen Remo Vogel, ehe er mit David Dumelin und Thomas Inniger zwei klar stärker eingestufte Kontrahenten bodigte.

Das Minimalziel hat der Luterbacher bereits erreicht. Vom Coup, einem Kranzgewinn, kann er träumen. Klar ist aber auch, dass Frank am Sonntag ein paar härtere Brocken aufgetischt erhält. So oder so ist das Eidgenössische für ihn bereits jetzt ein Erfolg. Dasselbe gilt für die ebenfalls 17-jährigen Zwillinge Jan und Tim Roth (Erlinsbach).

Tim Roth kam gar ohne Niederlage und der Gesamtnote 37.25 durch den ersten Tag und holte sich neben zwei Siegen zwei Gestellte gegen die Eidgenossen Stefan Burkhalter sowie Christian Gerber. Bruder Jan Roth war etwas weniger erfolgreich, schaffte mit einer Gesamtnote von 36.75 den Sprung in den zweiten Wettkampftag aber ebenso souverän.

Fazit: Das NWSV-Projekt «Jugend forscht» ist für den NWSV in Pratteln bisher bestens aufgegangen. Mit 37.25 gelang auch dem vierten, blutjungen Nordwestschweizer Schwinger, Sinisha Lüscher (mit 16 Jahren der jüngste Schwinger im Teilnehmerfeld) ein überaus erfreuliches Resultat. Der Aargauer in Diensten des Schwingklubs Olten-Gösgen kassierte erst im vierten Gang gegen den gestandenen Eidgenossen Mike Müllestein seine erste Niederlage des Tages (nach zwei Siegen und einem Gestellten).

Sinisha Lüscher verlor erst im vierten Gang gegen den gestandenen Eidgenossen Mike Müllestein ein erstes Mal. ANDY METTLER

