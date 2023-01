Doppelinterview «Wir sind zu klein für oben und zu gross für unten»: Die Klub-Bosse aus Aarau und Olten über Aufstiegsträume, Synergien und Investoren Zwei Präsidenten, zwei Klubs mit jahrelangen Aufstiegssehnsüchten: FC-Aarau-Chef Philipp Bonorand und sein Amtsgenosse beim EHC Olten, Marc Thommen, diskutieren im Interview über hohe Erwartungshaltungen, was sie gerne von den anderen Sportarten hätten und über die Nutzung von Synergien. Marcel Kuchta, Stefan Wyss und Frederic Härri Jetzt kommentieren 21.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

FC-Aarau-Präsident Philipp Bonorand (links) und sein Amtsgenosse Marc Thommen pflegen ein gutes Verhältnis zueinander. Mathias Förster

Herr Bonorand, im letzten Dezember waren Sie auf Einladung von Marc Thommen im Kleinholz zu Besuch. Wie hat es Ihnen gefallen?

Philipp Bonorand: Es war ein rundum schönes Erlebnis. Ich komme also gerne wieder einmal. Doch zuerst ist Marc dran mit einem Besuch bei uns.

Wann waren Sie das letzte Mal im Brügglifeld, Herr Thommen?

Marc Thommen: Es ist leider zu lange her. Ich würde sagen, über zehn Jahre. Als Kind ging ich sehr oft mit meinem Vater an die Spiele des FC Aarau. Philipp hat gemeint, es sieht noch immer gleich aus wie damals. (lacht)

Schaut man sich die Saisonverläufe Ihrer beiden Teams an, sind die Gefühlslagen doch ziemlich unterschiedlich. Als FCA-Präsident dürfte man angesichts des Auf und Abs im Stadium ständiger Anspannung leben, während die Spannung beim EHC Olten, der seit dem ersten Spieltag auf Platz eins steht, erst in den Playoffs eintritt.

Bonorand: Es ist tatsächlich etwas anderes. Bei uns im Fussball zählt jeder Punkt, du musst von Anfang an bereit sein. Dass ich deswegen angespannter bin, weil wir Fünfter sind und nicht Erster, das merke ich aber nicht.

Thommen: Ich weiss nicht, ob es der bisher erfolgreichen Saison geschuldet ist oder meinem sechsten Jahr als Präsident. Aber ich bin viel ruhiger an den Spielen geworden. Ich bin so lange entspannt, bis ich das Gefühl habe, einer unserer Spieler wird nicht korrekt behandelt.

Bonorand und Thommen während des Interviews in einem Café im solothurnischen Gretzenbach. Mathias Förster

Was gefällt Ihnen am Eishockey, das dem Fussball fehlt, Herr Bonorand?

Thommen: Sag jetzt nicht Playoffs! (lacht)

Bonorand: Nein, diese Modus-Änderung wurde im Fussball ja schlussendlich abgelehnt. Eishockey ist sicher schneller und es fallen mehr Tore. Auch wenn im Brügglifeld selbst generell immer viele Tore fallen, leider auch viel zu viele gegen uns. (lacht) Ich finde die Drittelpausen bei Eishockey-Spielen spannend, weil sie aus dem Stadionbesuch noch stärker einen Event machen, auch neben dem Geschehen auf dem Eis. Das kenne ich so aus dem Fussball nicht.

Warum blicken Sie neidisch auf den Fussball, Herr Thommen?

Thommen: Nun ja, so wie es bei uns derzeit offensiv läuft, hätte ich vielleicht gerne die grossen Tore aus dem Fussball. (lacht) Was mir generell auffällt: Der FC Aarau hat mit der Challenge League die bessere zentrale Vermarktung und Reichweite, als wir dies in der Swiss League haben. Da sind wir sicher ein bisschen eifersüchtig, um es mal so zu sagen. Und: Mit einem Fussball kannst du einfach auf einen freien Platz und drauf los spielen. Das geht im Eishockey nicht, weil alles an eine Infrastruktur und an Material gebunden ist.

Sie führen zwei Vereine an, die sich vom Budget und den Strukturen her sehr ähneln. Würde eine Zusammenarbeit Sinn machen, zumal die Klubs geografisch sehr nahe beieinander liegen?

Bonorand: Diese Gedanken habe ich mir schon ein paarmal gemacht. Wir sind zwar nahe, aber eben doch in einem anderen Kanton beheimatet. Synergien, um Stellen zusammenzulegen und etwa eine gemeinsame Vermarktung voranzutreiben, sehe ich weniger. Auch, weil es sich um unterschiedliche Sportarten handelt.

Thommen: Das sehe ich ähnlich. Man könnte vielleicht mal eine Fan-Reise organisieren. Aarauer Fans können einen Hockey-Match in Olten anschauen gehen und umgekehrt.

Philipp Bonorand: «Die Erwartungshaltung in Aarau ist nicht immer angenehm.» Mathias Förster

Ist der durchschnittliche Fussball-Fan denn wirklich auch am Eishockey interessiert?

Bonorand: Ich kenne durchaus Leute, die an ihren Wochenenden regelmässig sowohl in Fussball- als auch in Hockeystadien gehen. Aber ob sich die breite Masse der Fans die Zeit nimmt, beide Sportarten intensiv zu verfolgen, da habe ich meine Zweifel.

Betrachten Sie sich im Sponsoringbereich als Konkurrenten?

Thommen: Wir haben sicher ein paar gemeinsame Sponsoren, das sind aber relativ wenige.

Bonorand: Nein, um Sponsoren streiten wir uns nicht. Ich habe noch nie von einem potenziellen Sponsor gehört, der gesagt hätte, er könne bei uns kein Geld investieren, weil er das bereits beim EHC Olten tut.

Thommen: Unter den Sponsoren gibt es Leute, die lieben den Fussball, den anderen hat es das Eishockey angetan. Es ergänzt sich mehr, als dass es sich konkurrenziert.

Was Ihren Vereinen auch gemein ist: eine anspruchsvolle Fan-Basis. Fans sagen, der FCA gehöre in die höchste Liga, in Olten sagt man sich, man sei zu gut für die Nationalliga B. Das kann auch hemmend wirken. Wie gehen Sie mit diesem Spannungsfeld um?

Marc Thommen: «Ich musste mir angewöhnen, gewisse Dinge auszublenden.» Mathias Förster

Thommen: Das Wichtigste ist Transparenz. Du darfst einem Fan nicht etwas verkaufen, das du nicht liefern kannst. Wir haben unsere Ziele hoch gesetzt, aber wir haben auch versucht, eine Mannschaft zu bauen, die den Erwartungen gerecht werden kann. Wir haben uns in den letzten Jahren kontinuierlich verbessert. Wir haben Ruhe im Klub, das darf ich sagen. Aber: Sport ist nicht planbar. Top-Spieler garantieren nicht automatisch Erfolg.

Bonorand: Marc hat sehr viel Gutes gesagt dazu. Die Erwartungshaltung ist nicht immer angenehm. Bei uns ist sie verglichen mit den Möglichkeiten fast überrissen. Da hilft dann ein Meistertitel vor 30 Jahren auch nicht. Aber ohne diese Erwartungshaltung wären wir nicht dort, wo wir sind. Nicht zuletzt auch im Hinblick auf unser Stadionprojekt müssen wir diese Ambition und diese Erwartungshaltung am Leben halten.

Wie schafft man das?

Bonorand: Im Eishockey ist es einfacher, Konstanz zu erreichen. Bei uns im Fussball ist es mit den gängigen Transfer-Reglementen so, dass man etwa alle zwei Jahre ein neues Team aufbauen muss. Wir müssen uns bei einer Vertragsverlängerung überlegen, ob es sich lohnt, die Kosten für den höheren Lohn in die Hand zu nehmen, damit wir dann später einen höheren Transfererlös haben. Das kann funktionieren, es kann aber auch sein, dass sich der Spieler einen Kreuzbandriss holt. Der richtige Moment finanziell ist oft vielleicht nicht der richtige Moment fürs Sportliche.

Braucht man als Präsident eines «Schwellenklubs» ein besonders dickes Fell?

Thommen: Ich musste mir angewöhnen, gewisse Dinge auszublenden. Die Fan-Foren zum Beispiel nicht zu lesen. Sonst reimt man sich etwas zusammen, das gar nicht ist. Wenn ein Spiel nicht so gut läuft, dann ist man zu Tode betrübt. Dann, nach einem Sieg, bist du der Grösste. Es gilt, die positiven Emotionen aufzusaugen und die negativen auszuklammern.

Bonorand: Ich erlebe im Brügglifeld Leute, die sind nach einer Niederlage noch drei Tage lang betrübt und beunruhigt. Da fragt man sich dann schon, wie gesund das ist. Nach einer Niederlage ist man im Normalfall nicht gleich abgestiegen, und es ist auch keiner gestorben.

Beide Klubs sind ambitioniert und blicken seit Jahren Richtung höchste Liga. Was würde passieren, wenn der Aufstieg erneut nicht gelingt?

Bonorand: Wir haben im Sommer nochmals voll investiert in das Kader und sind so unserem Weg nicht ganz treu geblieben. Wenn wir aufsteigen, dann sind wir bereit und weiter, als wenn wir mit einer jungen Mannschaft eher glückhaft aufgestiegen wären. Wenn wir aber nicht aufsteigen, dann müssen wir aus finanziellen Gründen einen Schritt zurück machen. Wir würden dann nächstes Jahr sicher nicht gleich fahren wie die letzten zwei Saisons.

Thommen: Für uns ist klar, dass wir nochmals mit einem vergleichbaren Budget in die nächste Saison gehen würden. Wir würden also nochmals mit einem kompetitiven Team an den Start gehen und angreifen.

Im vergangenen Frühjahr ist der FC Aarau knapp am Aufstieg in die Super League gescheitert. Ennio Leanza / keystone

Würde ein Aufstieg für die Klubs überhaupt Sinn machen? Sportlich wäre es schwierig, finanziell ebenso eine Herausforderung…

Bonorand: Wir haben unseren Klub so aufgebaut, dass wir im Aufstiegsfall parat sind. Unsere Struktur, unser Staff, die medizinische Abteilung, etc. sind auf einem Niveau, das für normale Challenge-League-Klubs eigentlich zu hoch ist. Das würden wir nicht machen, wenn wir nicht überzeugt wären, dass es für uns in der Super League einfacher wäre, auf dem Level von heute zu überleben – rein finanziell durch die Vermarktungsmöglichkeiten und die TV-Gelder.

Braucht es dieses Kokettieren mit dem Aufstieg nicht auch, um die Leute bei Laune zu halten?

Bonorand: Wir könnten natürlich auch sagen, wir fühlen uns langfristig in der Challenge League wohler als in der Super League. Wir könnten auch mit dieser Strategie überleben. Dann müsste man ehrlicherweise aber auch die Zahl der Mitarbeiter reduzieren. Dann haben wir zu professionelle Strukturen. Ich habe allerdings starke Zweifel, dass dies mit der Erwartungshaltung der Leute übereinstimmt. Mit dem neuen Stadion vor Augen gehen wir den anderen Weg und wir gingen ihn zuletzt recht offensiv. Was wir in den letzten zwei Jahren in die Mannschaft investiert haben, das war für einen Klub wie den FC Aarau überdurchschnittlich viel.

Wie sieht es beim EHC Olten aus?

Thommen: Wir haben die Organisation über die letzten Jahre aufgebaut und professionalisiert. Wir sind bereit für den nächsten Schritt. Wir haben grünes Licht bekommen von der National League. Wir dürften also aufsteigen, wenn wir es sportlich schaffen. Es ist eine Vorwärtsstrategie, aber so kalkuliert, dass wir überleben können.

Im Eishockey ist die Kluft zwischen den Ligen viel grösser als im Fussball…

Thommen: Ja, aber das Beispiel EHC Kloten zeigt, dass man bei einem Aufstieg in der National League bestehen kann. Wir möchten bei einem Aufstieg den Kern der Mannschaft zusammenhalten und mit guten Ausländern verstärken. Aber klar ist auch: Wenn wir die nächsten zwei bis drei Jahre nicht aufsteigen, dann müssen wir, um längerfristig in der Swiss League zu spielen, das Budget reduzieren.

Bonorand: Ohne dass wir uns abgesprochen haben, sind wir uns strategisch sehr nahe. Wenn du in der Challenge League ein Klub sein willst, der «nur mitspielt», dann musst du vieles von dem, was wir machen, nicht mehr machen. Aber ob du dann noch die gleichen Zuschauerzahlen hast und die gleichen Sponsoren, das bezweifle ich sehr stark. Wir sind in einer Situation drin, in der wir zu klein für oben und zu gross für unten sind.

Derbys zwischen Olten und Langenthal wird es nach dem Rückzug der Berner Oberländer in der neuen Saison definitiv nicht geben. Marc Schumacher / freshfocus

Wie sehen Sie die Zukunft der Swiss League, die derzeit im Krisenmodus steckt?

Thommen: Alle Stake-Holder im Schweizer Eishockey, also der Verband, die National League und die Amateur-Ligen haben im Verlauf der letzten Monate viel gelernt. Vor allem, dass es eine starke Swiss League braucht. Sollte sie wegbrechen, wären die Konsequenzen für das ganze Schweizer Eishockey brutal. Entsprechend ist auch das Verständnis und das Engagement, vor allem vonseiten der National League da, dieser Liga zu helfen. Deshalb bin ich zum jetzigen Zeitpunkt viel zuversichtlicher bezüglich der Perspektiven, als ich noch vor ein paar Monaten war. Wir werden weiterhin eine gute zweithöchste Liga haben – trotz Langenthals Rückzug, der für uns natürlich mit ­finanziellen Einbussen verbunden ist. In der MyHockey-League haben drei Klubs, Arosa, Chur und Martigny, an einem Aufstieg Interesse bekundet.

Auch im Fussball kam es zu Modus-Anpassungen, die sich auf die Challenge League auswirken könnten…

Bonorand: Ja, wobei die Challenge League in ihrer aktuellen Form ein Erfolgsmodell ist. Die Liga hat sich entwickelt, generiert viel Aufmerksamkeit, hat eine gute TV-Präsenz und wird gut vermarktet. Dazu finden in ihr auch immer wieder Traditionsteams Platz. Das hat auch zu einer Aufwertung ­geführt. Für die Fans ist es eine spannende Liga, sportlich ist alles sehr nah beieinander, wie wir ja leider im letzten Frühling am eigenen Leib erfahren mussten.

Also gibt es keinen Grund, etwas an der Challenge League in ihrer jetzigen Form zu ändern?

Bonorand: Wir müssen aufpassen, was mit diesem Erfolgsprodukt passiert nach der Aufstockung der Super League auf zwölf Teams. Da gehen die Meinungen bezüglich der zukünftigen Ausrichtung der Challenge League teilweise weit auseinander. Einige Klubs wollen sie auf 16 bis 18 Teams ausbauen, dafür die Nachwuchsteams der Super-Ligisten integrieren. Dann schaue ich nach Österreich, wo man genau das gemacht hat – und bekomme einen Schweissausbruch.

Weshalb?

Bonorand: Da hat man so ziemlich alles zerstört. Klubs, die vorher denselben Zuschauerschnitt wie Aarau hatten, haben nun noch die Hälfte. Diesen Fehler dürfen wir auf keinen Fall machen. Die zweithöchste Spielklasse muss eine starke Profiliga bleiben und darf nicht zu einer reinen Ausbildungsliga mit Halbamateur-Status werden. Das ist weder für die Sponsoren noch das Fernsehen noch die Zuschauer interessant. Und für Vereine wie Aarau, Xamax oder Thun schon gar keine Perspektive. Sollte es mal so weit kommen, dann hätten wir wirklich ein Problem.

Davon kann im Eishockey die Swiss League ein Liedchen singen…

Thommen: Bei uns ist die Problematik tatsächlich ähnlich. Am vergangenen Dienstag hatten wir in La Chaux-de-Fonds den Spitzenkampf der Swiss League. Über 3000 Zuschauer, tolle Stimmung, packender Sport – das war beste Werbung für unser Produkt. Dann gibt es aber wieder die Spiele gegen die Farmteams. Der EHC Olten steht seit dem ersten Spieltag auf Platz eins in der Tabelle. Trotzdem haben wir bei einigen Spielen Mühe, grosse Zuschauermassen anzulocken. Oder wir haben viele Saisonkarten-Besitzer, die Partien gegen die vermeintlich weniger attraktiven Gegner ganz einfach auslassen, was sich natürlich negativ auf die Stimmung auswirkt. Das tut mir dann im Herzen weh.

Bonorand: Ich möchte die Idee mit U21- oder Farmteams im Fussball nicht komplett ausschliessen. Ich denke aber, es ist für die Zuschauer und die Sponsoren schon sehr schwierig, wenn der FC Aarau gegen eine U21 eines Super-­Ligisten antreten muss. Was man im Schweizer Fussball effektiv unter einem Farmteam versteht, müsste man zudem zuerst klar definieren, bevor man ernsthaft darüber diskutieren kann.

Braucht es für Klubs wie Aarau oder Olten für den nächsten Schritt nach oben einen finanzstarken Mäzen oder Investor?

Bonorand: Ein Aktionär darf bei uns gemäss Statuten maximal ein Drittel der Aktien besitzen. Bei uns ist es also ausgeschlossen, dass der Klub an jemanden verkauft oder ausgeliefert wird. Im Fussball wurde das in den letzten Jahren zu einem grossen Thema, seit man sich nicht mehr Spielerrechte kaufen darf. Jetzt kaufen sich die Investoren dafür halt gleich einen ganzen Klub und missbrauchen den dann für ihren Spielerhandel.

Haben Sie in Aarau auch schon solche Angebote erhalten?

Bonorand: Ja, regelmässig. Aber dagegen wehren wir uns in Aarau mit allen Mitteln. Vorher bleiben wir lieber ein Challenge-League-Klub. Wenn irgendeine Aargauer Firma oder ein Mäzen zu uns kommt und will, dass der FC Aarau einen Schritt vorwärts macht und entsprechend bereit für eine Investition ist, dann hören wir uns das selbstverständlich gerne an. Immer unter der Voraussetzung, dass unsere Werte und Strukturen erhalten bleiben. Das sehen, glaube ich, die meisten Leute im Umfeld des FC Aarau ähnlich.

Hoffen Sie darauf, dass eines Tages so ein glaubwürdiger Investor aus der Region anklopft?

Bonorand: Ich denke, wir können auch ohne existieren. Man muss sich auch bewusst sein: Wenn man aus dem FC Aarau etwas komplett anderes machen und in der Super League in der vorderen Tabellenhälfte mithalten will, dann bräuchte das ein zusätzliches, jährliches Investment von 15 bis 20 Millionen. Will man um den Meistertitel mitspielen, dann kann man diesen Betrag sogar nochmals verdoppeln. Davon sind wir in Aarau weit entfernt. Ich wäre schon glücklich, wenn wir einen zweiten Leading-Partner finden würden, der uns mehrere hunderttausend Franken einbringt.

Wie sieht es in Olten aus?

Thommen: Beim EHC Olten haben wir fünf Aktionäre aus der Region, die eine klare Mehrheit aller Aktien besitzen. Der Klub ist nicht auf dem Markt, um gekauft zu werden. Und wenn, dann müsste das schon eine sehr, sehr nachhaltige Lösung sein. Philipp, du und ich, wir sind beides Unternehmer und tragen entsprechend auch die Verantwortung für unsere Firmen und vor allen die Mitarbeiter. Wir sind jederzeit offen für Gespräche, wenn jemand finanziell einsteigen und mithelfen will bei uns. Wir wollen ja auch, dass die Last auf möglichst viele Schultern verteilt wird. Punkto Sponsoren sind wir in Olten breit aufgestellt. Was uns fehlt, ist ein Schlüsselsponsor, der vielleicht die Namensrechte für das Stadion kauft. In einer zweiten Liga ist es zweifellos schwieriger, so jemanden an Land zu ziehen. Ein solcher Geldgeber wünscht sich für sein Investment in der Regel einen nationalen Auftritt mit grosser Reichweite.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen