Tobias Widmer und Lukas Döbeli sprechen über das Eidgenössische

Doppelinterview Die neuen Aargauer Eidgenossen im Interview: «Als Luki am Sonntagmittag schlief, habe ich ein Selfie mit ihm gemacht» Am vergangenen Sonntag gewannen die Aargauer Schwinger Lukas Döbeli und Tobias Widmer einen eidgenössischen Kranz. Im Interview sprechen sie über ihren grössten Erfolg, einen verriegelten Kühlschrank mit Bier und die Vorteile, ein «Bürogummi» zu sein. 03.09.2022, 05.00 Uhr

Präsentieren stolz den eidgenössischen Kranz: Lukas Döbeli und Tobias Widmer. Alexander Wagner

Auf den Start- und Ranglisten stehen künftig drei Sterne hinter den Namen von Lukas Döbeli und Tobias Widmer. Seit Sonntag sind die beiden Aargauer Schwinger Eidgenossen und werden mit dem begehrten Zusatz hinter dem Namen als solche erkennbar gemacht. Der Kranzgewinn am Eidgenössischen Schwingfest in Pratteln ist für den 22-jährigen Döbeli und den 26-jährigen Widmer der bisher klar grösste Erfolg in ihren Karrieren.

Realisieren Sie bereits, was Sie erreicht haben?

Lukas Döbeli: Ich glaube, so richtig bewusst wird einem das erst, wenn man dann das erste Mal als Eidgenosse an einem Schwingfest antreten wird. Weil die Gegner nicht mehr so richtig Lust haben, aktiv gegen einen zu schwingen, sondern sich eher defensiv verhalten werden.

Tobias Widmer: Mir geht es wie Luki. Man weiss zwar, dass man am Wochenende etwas Grosses erreicht hat. Und ich konnte das auch geniessen. Bei mir war es an der Rangverkündigung, als es so richtig ankam. Aber so richtig bewusst wird es wohl wirklich erst an den Schwingfesten oder vielleicht schon im Saisonaufbau, wenn man im Training denkt, jetzt muss ich noch etwas mehr dran. Denn einfacher wird es jetzt sicher nicht.

Weil Sie als Eidgenossen an Schwingfesten keine leichten Gegner mehr erhalten werden.

Döbeli: Genau. Bisher konnte es vorkommen, dass man auch mal einen Gegner erhält, der noch nie irgendwo einen Kranz gewonnen hat. Das wird es jetzt sicher nicht mehr geben. Aber ich freue mich auf diese Herausforderung, an der ich als Schwinger auch wachsen kann.

Ein Eidgenössisches findet als einziges Schwingfest über zwei Tage statt. Wie muss man sich das vorstellen: Ist der zweite Tag da immer schon irgendwie im Kopf?

Widmer: Normalerweise will ich am Abend Abstand gewinnen und versuche, das Schwingfest zu vergessen. Das gelingt mir in der Regel sehr gut. Auch am Samstagabend in Pratteln. Dann bin ich aber etwa zwei Stunden nach dem Einschlafen aufgewacht und habe nur noch an den nächsten Gegner gedacht. Ich habe eine halbe Stunde gezittert vor Nervosität, ehe ich wieder einschlafen konnte.

Döbeli: Ich hatte am Freitag Mühe, einzuschlafen. Da war ich nervös. Am Samstag klappte es dann aber sehr gut. Bis auch ich um etwa zwei Uhr morgens voller Adrenalin aufwachte und dann lange brauchte, den Schlaf wieder zu finden.

Und dann muss man am Morgen bereit sein.

Widmer: Ich habe null Müdigkeit gespürt am ganzen Wochenende. Wohl auch aufgrund der Anspannung und dem Adrenalin im Körper. Bis dann die Rangverkündigung vorbei war und der Druck abfiel. Da war ich plötzlich sehr müde.

Döbeli: Ich konnte am Sonntagmittag etwas schlafen. Das hat Tobias mitbekommen (lacht).

Erzählen Sie.

Widmer: Als er geschlafen hat, habe ich ein Selfie mit ihm gemacht. Ich habe quasi da bereits das Neu-Eidgenossen-Foto geschossen. (lacht).

Darf man das sehen?

Döbeli: (lacht) Ich glaube, das bleibt eher privat.

Nehmen Sie uns mit in den ­Moment, als klar wurde, dass Sie den Kranz gewinnen werden. Über 50000 Zuschauer schauten Ihnen in der Arena zu. Wie war es, die Welle auf der Tribüne der Nordwestschweizer zu starten?

Döbeli: Ich traf im siebten Gang auf den Eidgenossen Michael Wiget. Es wurde ein Abnützungskampf und mein Sieg war nur noch Willenssache. Dann bin ich raus aus dem Sägemehl und musste mich erst einmal für zwei Minuten hinlegen, um zu Sauerstoff zu kommen. Danach habe ich versucht, die Welle zu starten, aber die Arme gingen nicht mehr so hoch wie bei anderen. Schön war es trotzdem.

Wie ging es Ihren Armen, Tobias?

Widmer: Denen ging es sehr gut. Ich war vor dem Kampf nervös, da ich gegen Matthias Herger das letzte Direktduell verloren hatte. Doch dann konnte ich im ersten Zug gewinnen. Entsprechend viel Energie hatte ich, um zu jubeln. Dieses Gefühl war unbeschreiblich. Man sieht die Fans, wie sie mitfiebern, meine Familie war vermutlich nervöser als ich. Und wenn man dann gemeinsam die Arme in die Höhe strecken kann, ist das unglaublich.

Tobias Widmer im Einsatz am Basellandschaftlichen Schwingfest. Pascale Alpiger

Wann war der erste Moment, als Sie alleine Zeit hatten, den Erfolg zu geniessen? Nach dem achten Gang unter der Dusche?

Widmer: (lacht) Ich war gar nie allein. Ich bin ins Schwingerzelt gekommen und die ganze Truppe der Nordwestschweizer war schon da. Wir hatten bei uns einen Kühlschrank voll mit Bier. Der war bis am Sonntagabend verriegelt, damit niemand schon früher schwach wird (lacht). Er war dann offen, als ich ankam. Wir haben alle gemeinsam gefeiert und sind nochmals zusammengekommen – diverse Leute haben noch etwas gesagt. Das waren sehr emotionale Momente. Irgendwann ist dann Adrian Odermatt (der Baselbieter Schwinger holte ebenfalls den Kranz; die Red.) noch mit sechs Pouletbrüstchen für alle aufgetaucht.

Schon während des Wettkampfs hatte man das Gefühl, dass ein sehr starker Teamspirit herrscht. Wie wichtig ist das? Schliesslich ist das Schwingen ein Einzelsport.

Döbeli: Es gab mir enorm Auftrieb, als wir am Samstagabend nach vier Gängen mit Adrian Odermatt den zu diesem Zeitpunkt Führenden im Team hatten. Oder Joel Strebel, der den Topfavoriten Samuel Giger besiegen konnte. Durch solche Dinge entsteht eine Euphorie im Team.

Widmer: Ich war erstaunt, wie sehr das spielte. Natürlich versucht man schon während der Saison, diesen Teamgedanken zu erzeugen. Aber wenn wir ehrlich sind, ist man im Sägemehl Gegner. Aber als wir dann gemeinsam ein paar Tage vor dem Eidgenössischen die Arena besichtigten, ist dieses Teamgefühl wie auf einen Schlag entstanden. Es spielte keine Rolle mehr, wer für welchen Schwingklub antritt oder für welchen Kanton. Es gab nur noch das Nordwestschweizer Team. So eng habe ich den Zusammenhalt noch nie erlebt. Und ich konnte enorm viel daraus ziehen. Weil ich den Kontakt während des Wettkampfs brauche.

Erklärt diese Euphorie die Rekordausbeute von sieben Kränzen für das Nordwestschweizer Team?

Döbeli: Man freut sich gemeinsam, aber gleichzeitig spornt man sich an, will beim Einlaufen im Sprint schneller sein als die anderen.

Widmer: Genau, man pusht sich gegenseitig.

Döbeli: Wir haben gemerkt, wir müssen uns nicht verstecken.

Widmer: Wir sind ja eigentlich der zweitkleinste Teilverband. Aber dann führt Odermatt nach der Hälfte des Fests die Zwischenrangliste an und Strebel gewinnt gegen Giger. Wir haben uns unter Topleuten behauptet, obwohl wir einen viel kleineren Verband haben. Das hat beflügelt.

Lukas Döbeli (unten) im Duell mit Fabian Staudenmann am Eidgenösschichen in Pratteln. Claudio Thoma / freshfocus

Sie haben beide eine schwierige Zeit mit vielen Verletzungen hinter sich. Tobias, Sie verpassten die Saison 2019 mit einem Kreuzbandriss, 2020 verhinderte Corona die Schwingsaison und 2021 kam ein nächster Kreuzbandriss hinzu. Bei Ihnen, Lukas, folgte auf das Coronajahr eine Saison Pause, weil die Bizeps­sehne gerissen war. Wie oft denkt man jetzt, wo man am Ziel der Träume ist, nochmals zurück?

Widmer: Ich denke stark daran. Der eidgenössische Kranz ist eine riesige Genugtuung. Er zeigt mir, dass es sich immer lohnt, weiterzukämpfen, wieder aufzustehen.

Döbeli: Als Jungschwinger war ich unangefochten. Ich habe jedes Fest gewonnen. Danach musste ich etwas unten durch. Es ist schön, hat es jetzt geklappt. Es war ein langer Weg, besonders nach den Verletzungen. Ich hatte auch schon das Knie kaputt oder das Handgelenk. Wenn man dann immer das Winter­training auslassen muss, fehlt halt schon etwas. Umso mehr bin ich motiviert, es jetzt durchzuziehen, und dann sehen wir, was passiert.

Lukas, Sie arbeiteten lange als Zimmermann und sind nun als Bauleiter tätig. Spürten Sie, dass die körperliche Komponente im Berufsleben wegfiel in Bezug auf das Schwingen? Und war das vielleicht mit ein Schlüssel, dass Sie nun Eidgenosse werden konnten?

Döbeli: Das ist sicher so. Als Zimmermann fehlte mir die Erholung. Ich konnte immer nur abends trainieren. Jetzt bin ich viel flexibler. Klar, ich muss meine Arbeitszeit erfüllen, doch ich bin viel weniger gebunden.

Und bei Ihnen, Tobias? Sie arbeiten schon immer im Büro.

Widmer: Genau, ich bin seit eh und je ein Bürogummi (lacht). Und manchmal werde ich dafür etwas belächelt. Aber es ist so, wie es Luki sagt, er hat es ja jetzt selbst erlebt: Ich habe das Gefühl, ich hätte nicht die Energie, wenn ich tagsüber ebenfalls körperlich arbeiten würde. Es kann sein, dass ich im Kraftraum mehr machen muss als andere, die körperlich arbeiten. Aber den Ausgleich, so wie ich ihn habe, finde ich super.

Die sieben Nordwestschweizer Kranzgewinnner (von links): Joel Strebel, Tobias Widmer, Lars Voggensperger, Nick Alpiger, Lukas Döbeli, Adrian Odermatt und David Schmid. Juri Junkov

Um im Schwingen konkurrenz­fähig zu sein, braucht es sehr viel. Haben Sie das Gefühl, dass der Aufwand immer mehr zunimmt und bereitet Ihnen das Sorgen?

Döbeli: Ich sage, wenn man nicht vier- bis fünfmal in der Woche trainiert, ist man nicht bei den Leuten dabei. Die Konkurrenz schläft nicht, sie trainiert genauso hart und oft. Da muss man mithalten.

Widmer: Vor allem die Qualität des Trainings ist enorm wichtig.

Döbeli: Absolut.

Widmer: Früher dachte ich, ich müsse einfach möglichst viel trainieren. Aber ich merkte, dass es zwar wichtig ist, dass man regelmässig trainiert. Aber viel wichtiger ist, dass man dann, wenn man trainiert, das Maximum herausholt. Man muss an die Grenzen gehen. Die Trainings müssen hart sein, um Erfolg zu haben.

Döbeli: Jeder geht heute in den Kraftraum. Also muss man versuchen, dort besser zu arbeiten als die anderen. Allerdings bin ich der Überzeugung: Das alles bringt nichts, wenn die Schwing-Technik nicht stimmt. Darum ist die Arbeit im Schwingklub nach wie vor die Basis.

