Warum Dimitrij Küttel nicht zum HSC Suhr Aarau zurückkehrt

Dimitrij Küttel Kein Wechsel zum Stammklub: Weshalb der Aargauer Nati-Spieler nicht zum HSC Suhr Aarau zurückkehrt Nach vielen Jahren in Schaffhausen schliesst sich Dimitrij Küttel im Sommer dem HC Kriens-Luzern an. Eine Rückkehr des einstigen HSC-Juniors nach Aarau wäre reizvoll gewesen – doch einige Gründe sprechen dagegen.

Nach fünf Meisterschaften und drei Cup-Siegen ist es für Dimitrij Küttel Zeit geworden, den Kadetten Schaffhausen bald Adieu zu sagen. Freshfocus/Marc Schumacher

Es wäre eine rührende Meldung geworden. Fast so, als wäre sie einem Märchen entsprungen oder aus einem kitschigen ­Hollywoodfilm abgekupfert. Die Geschichte hätte sich gewiss wunderbar erzählen lassen, vielleicht hätte der Titel sogar «Der verlorene Sohn kehrt zurück» geheissen. Doch schreiben konnte die Geschichte niemand.

Dass die Realität mit den eigenen Wünschen nicht immer korreliert, mussten am Montag jene erfahren, die mit dem HSC Suhr Aarau eng verbandelt sind oder dem Klub zumindest die Daumen drücken. So bekam diese Anhängerschaft gestern zu lesen, dass Dimitrij Küttel die Kadetten Schaffhausen am Ende der laufenden Saison verlassen und eben nicht zum HSC wechseln wird. Stattdessen unterschreibt er beim Ligakonkurrenten HC Kriens-Luzern einen Dreijahresvertrag.

Nach überstandener Krebserkrankung nähert sich Küttel seiner Bestform an

Dazu muss man wissen: Küttel ist 1994 in Aarau geboren, wo er beim lokalen HSC auch das Handballspiel erlernte. Im Alter von 18 Jahren wechselte er nach Schaffhausen. Fünf Meisterschaften errang der Linkshänder im orangen Dress der Kadetten, dreimal gewann er den Pokal. Er wurde Nationalspieler und nahm mit der Schweiz an der Europameisterschaft 2020 teil.

Vor rund einem Jahr stand der Name Küttel in einem tragischen Zusammenhang, als er an Lymphdrüsenkrebs erkrankte. Der Kampf verlief erfolgreich, die Therapie schlug an. Seit Mitte September steht er in der Meisterschaft regelmässig auf der Platte.

Noch während der Chemotherapie durfte Küttel im Mai 2021 den Pokalsieg seiner Mannschaft bejubeln. Marc Schumacher / freshfocus

Langsam nähert sich Küttel wieder seiner besten Verfassung an. In dieser Form stünde er jedem NLA-Verein gut, das steht ausser Frage. In einer Mitteilung vom Montag sagt Küttel, er habe gespürt, dass er eine Veränderung brauche. «Sowohl auf persönlicher als auch auf handballerischer Ebene.»

Dass Küttel während seiner Überlegungen Kontakt zum HSC Suhr Aarau aufnimmt, wäre naheliegend gewesen. Gespräche habe es aber keine gegeben, wie HSC-Sportchef Michael Conde sagt. «Natürlich ist es immer eine schöne Sache, wenn ein ehemaliger Junior zu seinem Heimatverein zurückkehrt», meint Conde. Mit einer Verpflichtung Küttels habe man sich dennoch nicht beschäftigt. Allein aufgrund der Tatsache, dass auf dessen Position beim HSC ­derzeit kein Handlungsbedarf besteht.

Der HSC plant mit Ferraz – und Nachwuchskräften

Soll beim HSC weiter den rechten Rückraum beleben: João Ferraz. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Conde sagt, in João Ferraz wisse man seiner Meinung nach «den besten rechten Rückraumspieler der Liga» in den eigenen ­Reihen. Der Portugiese fällt aufgrund einer jüngst erlittenen Thrombose im Bein zwar einige Monate aus, in den Planungen für die nächsten Jahre aber spielt er eine zentrale Rolle.

Hinter Ferraz soll künftig mit Daniel Parkhomenko, der unlängst in der Schweizer A-Nationalmannschaft debütierte, ein eigener Junior zu stetig wachsender Einsatzzeit kommen. Auch der 19-jährige Onelio Gomboso wird schrittweise an ein höheres Niveau herangeführt.

Der HSC setzt seit einigen Jahren vermehrt auf Spieler aus dem eigenen Nachwuchs, das ist kein Geheimnis mehr. Es ist ein Weg, den der Verein auch deshalb konsequent bestreitet, weil die finanziellen Mittel für Spielereinkäufe beschränkt sind.

Eine andere Vorgehensweise wählt der HC Kriens-Luzern. Die Zentralschweizer haben Sponsoren im Rücken, die für grosse Investments bereit sind. Ein Nationalspieler à la Dimitrij Küttel passt in das Konzept einer Mannschaft, die spätestens ab 2024 in der neuen Pilatus-Arena titelreif sein soll. Nebenbei lockt für Küttel eine andere Aussicht: Ab der nächsten Saison spielt er zusammen mit Nati-Kollege Andy Schmid – dem hiesigen Superstar des Sports.

