Nick Alpiger gewinnt Niklausschwinget in Dietikon

Schwingen An Nick Alpiger kommt am Niklausschwinget niemand vorbei Der Sieger der letztjährigen Ausgabe konnte seinen Titel 2022 verteidigen. Im Schlussgang besiegt der Seoner den Gewinner des diesjährigen Stoss-Schwinget, den Berner Josias Wittwer. Lukas Elser Jetzt kommentieren 05.12.2022, 11.47 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sieger Nick Alpiger lässt sich nach dem Schlussgang feiern. Lukas Elser

Eine klarere Ansage, dass er der Grösste ist, hätte Nick Alpiger nicht machen können. Innert gerade einmal 33 Sekunden legte er im Schlussgang seinen Gegner, den Stoos-Sieger Josias Wittwer, mit einem Fussstich auf den Rücken. Damit konnte Alpiger, die derzeitige Nummer zwei der Schweiz – er lag am diesjährigen Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest nur noch hinter Schwingerkönig Joel Wicki zurück – seinen 2021 errungenen Titel verteidigen. Und so wurde der 26-jährige Maurer aus Seon (AG) mit einer Gesamtpunktzahl von 58,25 am Samstag erneut zum Sieger des Niklausschwinget in der Stadthalle Dietikon erklärt. Konkurrent Wittwer lag mit 58 Punkten knapp hinter ihm.

Nick Alpiger (helles Hemd) hat Josias Wittwer im Schlussgang rasch unter Kontrolle. Lukas Elser Nick Alpiger (helles Hemd) hat Josias Wittwer im Schlussgang besiegt. Lukas Elser Die Trychlergruppe Dietikon zeigt eine Peitscheinlage. Lukas Elser

Insgesamt waren am Anlass nur 600 Zuschauer anwesend. Eine Gruppe von Zuschauern spekulierte, dass das Niklausschwinget in Pratteln, das am gleichen Tag im Baselbiet stattfand, dem Dietiker Anlass Zuschauer abgegraben haben könnte.

Auch OK-Präsident des Niklausschwingets Ralph Hofer hätte sich mehr Publikum gewünscht. «Normalerweise rechnen wir mit 1000 Besucherinnen und Besuchern.» Dass das Niklausschwinget in Pratteln für das Ausbleiben der Leute verantwortlich ist, glaubt er jedoch nicht. «In einem eidgenössischen Jahr ist es immer schwierig, Schwinger zu organisieren. Und alles steht und fällt mit den grossen Namen.» Viele Sportler müssten sich jetzt vom diesjährigen Eidgenössischen erholen und verzichteten deshalb auf eine Teilnahme an Anlässen ausserhalb der Schwingsaison. So konnte man dieses Jahr nur drei Grosse verpflichten: Neben Alpiger auch Marcel Räbsamen und Fabian Kindlimann, der aber kurzfristig wieder abgesagt hatte.

Mit dem Anlass sei er trotzdem zufrieden, sagte Hofer: «Es hat keine grossen Unfälle gegeben und ich glaube, die Leute haben Freude am Niklausschwinget gehabt.»

Die Trychlergruppe Dietikon erweist den Sportlern zum Schluss die Ehre. Lukas Elser

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen