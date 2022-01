Weshalb gibt es in der Schweiz keinen Darts-Hype?

Hype «Das Niveau ist einfach zu schlecht»: Weshalb kein Schweizer an der Darts-WM teilnahm Die Darts-WM begeisterte die Massen, nicht nur vor Ort im legendären «Ally Pally», auch Zuhause an den Bildschirmen wurde den Dartern wie Helden zugejubelt. Der Hype erwischt auch die Schweiz, auch wenn abermals kein Schweizer Vertreter nach London reiste. Weshalb ist das so? Der Präsident des Dart Club Brugg nimmt Stellung. Noah Born Jetzt kommentieren 06.01.2022, 05.00 Uhr

In der Schweiz noch kein Volltreffer: Der Darts-Sport. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Am Montagabend kürte sich der Schotte Peter Wright zum Darts-Weltmeister 2022. Er verwertete seinen ersten «Matchpfeil» mit einem gezielten Wurf in die Doppel-16 . Im Londoner Alexandra Palace - «Ally Pally» genannt - gewann Wright nicht nur die 25 Kilogramm schwere Siegertrophäe, sondern auch die Weltmeisterprämie von 500 000 Pfund. Sein unterlegener Finalgegner Michael Smith vergoss nach der Entscheidungspartie bittere Tränen. Trotz der Niederlage konnte der Engländer aber immerhin ein Preisgeld von 100 000 Pfund einstreichen - ein schönes Trostpflaster.

Der Schotte Peter Wright gewann den Weltmeistertitel der PDC 2022 und stemmte den Sid Waddell-Pokal in die Höhe. Luke Walker / Getty Images Europe

Kein Schweizer Darter an der WM

Ein rein britisches Finale war schon vor Beginn des Turniers zu vermuten. Schliesslich kamen von insgesamt 96 Teilnehmern deren 35 aus England. Unsere Nachbaren aus Deutschland und Österreich stellten mit vier bzw. drei Dartern eine beachtliche Anzahl. Doch aus der Schweiz reiste erneut kein Vertreter an die WM, obwohl der Dartsport auch bei uns immer mehr an Popularität gewinnt. Verpasst die Schweiz die Entwicklung zu einer konkurrenzfähigen Nation? Wir fragen nach, beim Dart Club Brugg.

Auf die Frage warum es keinen Schweizer Teilnehmer an der PDC-WM gab, antwortete der Präsident des Dart Club Brugg André Weber simpel: «Das Niveau in der Schweiz ist einfach zu schlecht.» Dies lasse sich nur schon an der Anzahl lizenzierter Spieler herleiten: In der Schweiz gibt es davon nur ungefähr 550. Als Vergleich spielen über 25 000 angemeldete Darter in den Ligen Deutschlands. «Darum haben wir auch zu wenige Spieler, welche sich für eine Weltmeisterschaft qualifizieren könnten», sagt André Weber. Er vermutet, nur sechs bis sieben Schweizer hätten sich an der WM-Qualifikation probiert, jedoch habe keiner eine reelle Chance gehabt.

Präsident des Dart Club Brugg André Weber hofft auf einen Schweizer Top-Darter. Alexander Wagner / FOTO Wagner

«Die besten Dartspieler der Welt haben Ressourcen um acht Stunden pro Tag zu trainieren.»

Das Problem liegt laut André Weber auch daran, dass die Schweizer Darter keine Möglichkeit besitzen, ihren Sport als Profi auszuüben. Es fehle an der Trainingszeit, um sich auch langfristig zu verbessern. «Die besten Dartspieler der Welt haben Ressourcen um acht Stunden pro Tag zu trainieren. Sowohl das Kraft- als auch das Mentaltraining gehört dazu, professioneller Dartspieler zu werden und auf diesem Leistungsniveau zu bestehen. In der Schweiz haben wir niemanden, der sich das leisten kann. Es fehlt an Sponsoren», fügte er hinzu.

«Es braucht mehr Jugendförderung von den Dart Clubs»

Auch wenn die Schweiz nicht zu den Top-Adressen des Dartsports gehört, gibt es dennoch ein grosses Interesse, welches oftmals durch die Weltmeisterschaft entfacht wird. André Weber erwähnt: «Häufig gibt es Anfragen für ein Probetraining im Dezember und Januar, definitiv aufgrund der WM» Vor allem sei es wichtig die junge Bevölkerung für Darts zu begeistern. Da sieht er auch die Vereine in der Pflicht: «Es braucht mehr Jugendförderung von den Dart Clubs.» Auch mehr dartsbegeisterte Frauen würde sich der Verein wünschen, erwähnte Mitglied Mike Nydegger. Darts sei seit jeher eine Männerdomäne, aber es gäbe immer mehr talentierte Frauen.

André Weber blickt trotz der langandauernden Durststrecke ohne einheimischen WM-Starter nicht pessimistisch in die Zukunft: «Ich glaube fest daran, dass ein Schweizer an einer Weltmeisterschaft teilnehmen wird. Vielleicht nicht in den folgenden Jahren, jedoch im nächsten Jahrzehnt wäre dies durchaus realistisch.» Die Begeisterung für Darts ist auf jeden Fall vorhanden.

