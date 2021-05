Curling Warum die Weltmeisterinnen für den CC Aarau unbezahlbare Botschafterinnen sind Seit 2008 ist der CC Aarau die Heimat von Curling-Weltmeisterin Silvana Tirinzoni und deren Teamkolleginnen. Klub-Präsident Zoltan Librecz erklärt, wie die Weltklasse-Curlerinnen im Brügglifeld landeten. Und was sie für den Verein bedeuten. Marcel Kuchta 11.05.2021, 05.00 Uhr

Silvana Tirinzoni im Tenue des CC Aarau. Georgios Kefalas / KEYSTONE

Im Whatsapp-Profilbild von Zoltan Librecz spiegelt sich der Stolz. Zu sehen sind dort die Schweizer Curlerinnen, wie sie die WM-Trophäe in die Höhe heben. Am Sonntagabend, kurz vor Mitternacht, hatten die Schweizerinnen ihren souveränen WM-Auftritt in Calgary mit dem Titelgewinn gekrönt.

Das Profilbild von Zoltan Librecz.

Sehr zur Freude von Zoltan Librecz, dem Präsidenten des Curling Clubs Aarau. Jenem Club also, der dem Team von Skip Silvana Tirinzoni, Fourth Alina Pätz, Second Esther Neuenschwander und Lead Melanie Barbezat in der Schweiz die Heimat gibt.

Was haben diese Curlerinnen eigentlich mit Aarau zu tun?

Aber was hat Aarau eigentlich genau mit der Zürcher Unterländerin Tirinzoni, der Zürcher Oberländerin Neuenschwander, der Limmattalerin Pätz und der Bielerin Barbezat zu tun? Auf den ersten Blick herzlich wenig. Doch die Beziehung des Weltmeisterteams zu Aarau ist tiefer, als man vermuten würde.

Silvana Tirinzoni geht mit ihren Equipen schon seit 2008 unter der Flagge des CCA an den Start. Damals war sie von ihrem Stammklub Dübendorf auf der Suche nach einer neuen Heimat curlingtechnisch in den Kanton Aargau gezügelt. Und zwar aus diversen Gründen: Ganz wichtig war die Lage. «Aarau ist zentral gelegen und aus allen Teilen der Schweiz gut erreichbar», erklärt Librecz. Dazu kommen die hochwertige Infrastruktur im Brügglifeld (Eis, Material) und die intakte Atmosphäre im Verein als weitere Trümpfe dazu.

Das Team Aarau mit Esther Neuenschwander, Alina Pätz, Skip Silvana Tirinzoni und Melanie Barbezat, von links. Zvg/Swiss Curling Association

Als 2018 Alina Pätz und Silvana Tirinzoni zwei Spitzencurlerinnen zu einem der weltbesten Teams fusionierten, da stand auch kurz einmal ein innerkantonaler Wechsel nach Baden, dessen Farben Pätz vorher vertreten hatte, zur Debatte. Am Ende behielt die neu formierte Equipe aber doch Aarau als heimatlichen Hafen.

Gibt es einen Transfermarkt für Curling-Teams?

Was die Frage aufwirft: Existiert eigentlich auch im Curling so etwas wie ein Transfermarkt? Wird da Geld geboten, um die besten Spieler unter der Flagge eines Curlingklubs antreten zu lassen? Librecz winkt ab:

Zoltan Librecz, Präsident des CC Aarau. HO

«Für uns als Verein sind solche Erfolge, wie sie unser Team in den letzten Jahren gefeiert hat, unbezahlbar.»

Natürlich biete man den Spielerinnen, wann immer sie es brauchen, die Infrastruktur und unterstütze das Team im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten. Aber den Werbeeffekt und die Ausstrahlung der beiden WM-Titel (die Aarauerinnen triumphierten bereits 2019) könne man nicht mit Geld aufwiegen.

«Wir profitieren von ihrem Wissen und ihrem Können. Und natürlich davon, dass sie unseren Klubnamen in die ganze Welt hinaustragen», sagt Librecz. Wobei auch hier der Effekt punkto Sponsoren eher bescheiden sei. «Sogar ein Spitzenteam wie das unsrige hat Mühe, Investoren zu finden.»

300 Prozent Steigerung im Nachwuchsbereich

Immerhin zeigt sich ein markanter Aufwärtstrend im Nachwuchsbereich: «Wir haben diesbezüglich in den vergangenen vier Jahren eine Steigerung von 300 Prozent registriert.» Die Kids interessieren sich vermehrt für diesen faszinierenden Hochpräzisionssport – vor allem dank des erfolgreichen Teams von Silvana Tirinzoni: «Sie sind jeweils Feuer und Flamme, wenn diese Weltklassespielerinnen bei uns in der Halle sind.» Und klar ist auch, dass man die Präsenz der Aarauer Curlingfrauen entsprechend ausnützen möchte, sobald es die epidemiologische Lage wieder zulässt. Kurse, Juniorentrainings, Firmenanlässe und weitere Events sind in der Pipeline.

Doch Zoltan Librecz ist bei aller Euphorie, die aktuell herrscht, Realist genug, um zu wissen, dass sein Club und die Sportart bald wieder ihr gewohntes Randsport-Dasein fristen werden: «Abseits von Weltmeisterschaften und Olympia sind wir kaum in der Öffentlichkeit präsent.» Da muss dann halt auch das Whatsapp-Profilbild nachhelfen.