Curling: Tirinzoni will mit neuem Team EM-Gold holen

Curling-EM Nach drei WM-Titeln will Team Tirinzoni in neuer Formation Gold an den Europameisterschaften gewinnen Das Team rund um die Aarauer Curlerin Silvana Tirinzoni hat an den am Freitag beginnenden Curling-Europameisterschaften in Östersund (SWE) nur ein Ziel: den Gewinn der Goldmedaille. Dabei vertritt das Team die Schweiz erstmals mit zwei neuen Trümpfen. Michael Höchner Jetzt kommentieren 17.11.2022, 05.00 Uhr

Silvana Tirinzoni (m.) zusammen mit ihren neuen Teamkolleginnen Carole Howald (l.) und Briar Hürlimann-Schwaller (r.). Peter Klaunzer / KEYSTONE

Das Team rund um Skip Silvana Tirinzoni gehört derzeit zur absoluten Weltklasse des Curling-Sports. Nach drei Weltmeister-Titeln in Serie reist «Team Tirinzoni» dementsprechend selbstbewusst nach Östersund (SWE). Anders als bei den letzten internationalen Grosswettkämpfen tritt das Team mit zwei neuen Spielerinnen an.

Nach dem dritten gemeinsamen WM-Titel in Prince George (CAN) gaben die langjährigen Teamstützen Melanie Barbezat und Esther Neuenschwander im April dieses Jahres ihren Rücktritt bekannt. Silvana Tirinzoni und Alina Pätz mussten folglich ein neues Team formieren. Fündig wurde man dabei mit Carole Howald und Briar Hürlimann-Schwaller. «Beide machen es super. Es war ein einfacher Wechsel und wir haben schnell gute Resultate erspielt, was uns überrascht hat», sagt Vice Pätz.

Neu formiertes Team

Was den beiden Neuen im Vergleich zu ihren Teamkolleginnen fehlt, ist die internationale Erfahrung. Die Langenthalerin Howald holte zwar bereits fünf Mal WM- und einmal EM-Gold, war aber jeweils nur als Ersatzspielerin im Aufgebot. So bestritt sie beispielsweise erst eine Partie an Europameisterschaften. Auf der anderen Seite ist es für Hürlimann-Schwaller, der Tochter von Peter Hürlimann, dem Curling-Olympia-Sieger von 1998, das erste internationale Turnier.

Für Tirinzoni (r.) wäre es der erste EM-Titel an der sechsten Teilnahme. Peter Klaunzer / KEYSTONE

Trotz abfallendem Qualitätsverlust besteht für Trinzoni aber kein Grund dazu, die grosse Leaderin herauszuhängen. «Briar [Hürlimann-Schwaller] hat vielleicht noch keine Erfahrung an internationalen Grossturnieren, sie hat aber auch schon in guten Teams gespielt und bringt viel Wissen mit», erklärt Tirinzoni und ergänzt, dass es nicht nötig sei, viel «Aufklärungsarbeit» zu verrichten.

Hohe Ziele in den nächsten Jahren

Dank der schnellen gegenseitigen Harmonisierung darf «Team Tirinzoni» nun die Schweiz an den Curling-Europameisterschaften vertreten. In neun Round-Robin-Spielen gegen die anderen teilnehmenden Nationen gilt es dabei, die ersten vier Ränge zu erreichen. Diese berechtigen zum Einzug in die Play-Offs. Ein Sieg an der EM wäre selbst für die erfahrene Curlerin Tirinzoni eine Premiere. Ihr bestes Resultat erreichte sie 2018, als sie im Final verlor und Zweite wurde. Die 43-Jährige macht keinen Hehl daraus, welche Erwartungen sie an das Turnier hat:

«Unser Ziel ist es, die EM zu gewinnen!»

Dass die Erwartungshaltung an «Team Tirinzoni» hoch ist, ist nichts Neues. Auch innerhalb der Gruppe ist das nicht anders. «Die Erwartungen, welche von aussen an uns gestellt werden, stellen wir uns selbst auch», sagt Tirinzoni, welche beim Curling Club Aarau gemeldet ist. Dass bei einer hohen Erwartungshaltung auch eine gewisse Fallhöhe besteht, ist dem Team bekannt. Eine der grössten Enttäuschungen ihrer Karriere musste Trinzoni an den Olympischen Winterspielen im vergangenen Februar verdauen. «Ohne Medaille aus Peking zurückzukehren war einer der schlimmsten Momente meiner Karriere», erzählt die Aarauerin und führt aus:

«Da man als Athletin so oft auf dem Eis ist, ist man es sich auch gewohnt zu verlieren. Dieses Wissen hat uns die Sicherheit gegeben, dass es wieder weitergeht.»

Alina Pätz (l.) und Silvana Tirinzoni (r.) spielen seit der Saison 18/19 im selben Team. WCF / Steve Seixeiro

Im Hinblick auf die anstehenden Europameisterschaften, welche vom 18. bis zum 26. November in Schweden gespielt werden, ist das Selbstvertrauen im Team unlängst wieder vorhanden. Das übergeordnete Ziel der Tirinzoni-Truppe ist aber weitaus langfristiger gesteckt. Die gelernte Vermögensberaterin, welche auch die Finanzen ihres Teams verwaltet, hat mit den Olympischen Spielen nämlich noch eine Rechnung offen. Diese will sie mit ihrem neuen Team begleichen. An ihrer womöglichen dritten Olympia-Teilnahme 2026 in Mailand-Cortina will sich Tirinzoni endlich den Traum einer Olympia-Medaille verwirklichen. Zuvor soll aber die Mission EM-Gold erfüllt werden.

