Curling: Bei Team Tirinzoni stimmen Chemie und Erfolg überein

Curling-EM «Mit dem Alter wird man nachlässiger»: Das neu formierte Team Tirinzoni hat mit EM-Silber bestätigt, dass die Chemie stimmt Das Curling-Team um Skip Silvana Tirinzoni vom CC Aarau kehrt nach einer erfolgreichen Europameisterschaft mit der Silbermedaille im Gepäck aus Schweden zurück. Die erst seit August zusammenspielenden Curlerinnen können damit auf ein erfolgreiches erstes Halbjahr zurückblicken. Michael Höchner Jetzt kommentieren 01.12.2022, 05.00 Uhr

Skip Silvana Tirinzoni vom CC Aarau durfte an der Curling-EM im schwedischen Östersund die Schweiz vertreten. Ansis Ventins / WCF

Seit Sonntagabend ist Skip Silvana Tirinzoni vom CC Aarau zurück in der Schweiz. Zusammen mit ihrem Team nahm sie letzte Woche an den Curling-Europameisterschaften im schwedischen Östersund teil und holte für die Schweiz die Silbermedaille. Für die 43-Jährige ist es bereits das zweite EM-Silber nach 2018. Dass es an einer EM wieder nicht für Gold reichte, betrübt sie kaum:

«Es ist kein Drama, dass wir diesen Final verloren haben. Ich glaube nach wie vor, dass jede internationale Medaille hart erkämpft werden muss. Man kann nicht einfach dort hingehen und sie abholen.»

Dass der Gewinn einer Medaille kein Selbstläufer ist, zeigte das schwedische Team um Skip Anna Hasselborg. Die Schwedinnen, welche in der Weltrangliste den zweiten Platz belegen, erreichten überraschenderweise nicht einmal die Halbfinals. Bei den Schweizerinnen ist die Freude über den Gewinn von Silber grösser als die Enttäuschung über das Verpassen von Gold. «Man kann seine Stimmung nicht nur an einem einzigen Stein festmachen», erklärt Tirinzoni.

Im Finale unterlag man Dänemark mit 4:8. Mats Andersson/Tt / EPA

Millimeter fehlten für Gold

Dieser von Tirinzoni erwähnte «einzige Stein» lag am Ende auf dem Eis nicht an der richtigen Stelle. Mit dem letzten Versuch hatte es Alina Pätz im Final nicht geschafft, das Viererhaus der Däninnen um Skip Madeleine Dupont zu durchbrechen. Ein vermeintlich einfacher letzter Wurf, der genauer betrachtet aber seine Tücken aufwies. «Die Stelle, an welcher der Stein lag, war extrem heikel. Dort lief das Eis gerade, während auf der anderen Seite das Eis extrem gecurlt hat. Das sieht man als Zuschauer gar nicht», so Tirinzoni. Die dreifache Weltmeisterin nimmt Pätz in Schutz:

«Sie hat schon so viele Steine für uns gebracht und Spiele gewonnen. Deswegen bin ich ihr jetzt nicht böse, dass dieser Stein nicht gekommen ist.»

Trotz Finalniederlage kann Tirinzoni mit ihrem Team auf ein sehr erfolgreiches erstes Grossturnier zurückblicken mit sehr starken Auftritten. Verbesserungsbedarf gibt es allerdings noch bei der Konstanz. «Es ist nicht so, dass man sagen kann, dass wir über die ganze Woche hinweg unser bestes Curling gezeigt haben», erklärt die Teamchefin. Dass nicht jedes Spiel gewonnen werden kann, ist selbstverständlich, allerdings fordert Tirinzoni auch bei schlechten Spielen eine gewisse Grundleistung.

Die auf diese Saison hin neu formierte Equipe hat ein überaus erfolgreiches Halbjahr hinter sich. Celine Stucki / WCF

Zwei Generationen, ein Team

Neben dem Platz war die Stimmung konstant gut. Das liegt auch an den beiden neuen Teammitgliedern Carole Howald und Briar Schwaller-Hürlimann. Seit August trainieren die beiden im Team Tirinzoni und bringen neuen Schwung. «Dadurch, dass sie noch jünger sind, bringen sie neue Energie. Es ist der Wille, alles zu analysieren und besser zu werden. Das ist sicher etwas, von dem Alina und ich profitieren. Mit dem Alter wird man manchmal etwas nachlässiger», sagt Tirinzoni.

Der Altersunterschied beim CC Aarau ist beachtlich. Howald und Schwaller-Hürlimann sind ganze 14 Jahre jünger als Skip Tirinzoni, womit zwei Generationen aufeinandertreffen. Dieser Altersunterschied ist eine Bereicherung für beide Seiten. «Ich habe von den Jungen eine gewisse Gelassenheit gelernt und dass man die Welt auch noch ein wenig anders sehen kann, als ich sie sehe», erklärt Tirinzoni und fügt an:

«Ich hoffe, dass sie auch von mir profitieren können. Damit sie vielleicht ein paar Abkürzungen in ihrem Leben nehmen und nicht die gleichen Fehler machen, wie ich sie damals gemacht habe.»

Wie es sich anfühlt in der jüngeren Position zu sein, kennt Tirinzoni selbst. Sie weiss daher auch deren Vorteile zu schätzen. Als in der Saison 2016/17 Teamkollegin Manuela Siegrist für ein halbes Jahr verletzt ausfiel, kam die damals 48-jährige Kanadierin Cathy Overton-Clapham als Ersatz.

Erfolgreiche erste Saisonhälfte

Für Team Tirinzoni vom CC Aarau ist das Curling-Jahr noch nicht zu Ende. Auf die vierköpfige Equipe wartet der letzte Grand Slam des Jahres in Kanada. Liebend gerne würde das Team nach dem Triumph am «2022 BOOST National» in North Bay den zweiten Grand-Slam-Sieg der Saison einfahren. Im Feld mit den besten 16 Teams der Weltrangliste ist das aber eine durchaus knifflige Angelegenheit.

Auch ohne Erfolg in Kanada wird Tirinzoni auf ein erfolgreiches Halbjahr im neuen Team zurückblicken. Die Curlerinnen nahmen bislang an acht Turnieren teil, standen sechs Mal im Final und gewannen deren vier. Eine beeindruckende Statistik für ein neu besetztes Team.

