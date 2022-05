Team Tirinzoni wurde vom CC Aarau für ihr drittes WM-Gold geehrt

Curling «Das Ende einer Ära»: Die grosse Ehrung der Aarauer Triple-Weltmeisterinnen Das Team Tirinzoni des CC Aarau wurde nach ihrer zweiten Titelverteidigung an der Weltmeisterschaft in Prince George gebührend geehrt. Ein sehr emotionaler Moment für die Spitzencurlerinnen, welche in dieser Teamkonstellation nicht mehr auftreten werden. Noah Born Jetzt kommentieren 27.05.2022, 18.00 Uhr

Der dritte WM-Titel in Folge für das Team Tirinzoni des Curlingclubs Aarau. zvg

Im kanadischen Prince George schrieben Melanie Barbezat, Esther Neuenschwander, Silvana Tirinzoni, Alina Pätz und Ersatzspielerin Carole Howald Curling-Geschichte. Das Team um Skip Silvana Tirinzoni verteidigte im März ihren Weltmeister-Titel zum zweiten Mal in Folge: Ein Rekord im Curlingsport. Das Gold-Triple gelang den Spielerinnen des CC Aarau mit einer beeindruckenden Siegesserie. Team Tirinzoni konnte jede der 14 Turnierpartien für sich entscheiden und bewies nach den enttäuschenden Olympischen Winterspielen in Peking grosse Moral.

Von der grossen Enttäuschung zum nationalen Triumph innert weniger Tage

Der ernüchternde vierte Platz an Olympia genügte den Ansprüchen der damaligen Weltnummer eins nicht. Im Halbfinale unterlag das Team Tirinzoni überraschend den Japanerinnen, danach behielt Schweden im Spiel um Bronze die Oberhand. Mit leeren Händen reisten die Aarauerinnen aus China ab und nahmen ohne grosse Verschnaufpause an der Elite-Schweizer-Meisterschaft in Genf teil. Dort löste die Equipe mit einem souveränen Turniergewinn das neuerliche WM-Ticket.

Der Schweizer-Meister-Titel kam für das Team Tirinzoni zum richtigen Zeitpunkt. Christian Lafargue, claps.ch

Bereits zwei Wochen später hob der Flieger Richtung WM-Austragungsort Prince George ab. Es gelang die perfekte Vorrunde, die Olympia-Revanche gegen die Schwedinnen im Halbfinal und ein couragierter 7:6-Finalsieg gegen Südkorea. Alina Pätz spielte im letzten End den entscheidenden Stein zur Titelverteidigung. Ohne Niederlage und mit dem WM-Pokal im Gepäck ging es zurück in die Heimat. Aufgrund weiterer Grand-Slam-Turniere lies die grosse Ehrung des Curlingclubs Aarau auf sich warten. Zum Saisonende war es nun soweit, im Kultur & Kongresshaus Aarau konnte das Team Tirinzoni gebührend gefeiert werden.

Die fünf Weltmeisterinnen wurden unter tosendem Beifall und von Dudelsackmusik begleitet, passend zu den schottischen Ursprüngen des Curlings, empfangen. Folgend wurde ein Zusammenschnitt der Siegesmomente der letzten WM-Titel gezeigt. Skip Silvana Tirinzoni erklärte: «Es ist eigenartig, denn während des Spiels ist es einem nicht unbedingt bewusst, dass man Historisches erreichen kann. Wir waren auf den Moment fokussiert und begriffen es erst in den Siegerinterviews.» Ihre Equipe setzte mit der Titelserie einen Meilenstein im Spitzencurling.

Der CC Aarau empfing seine Heldinnen traditionell mit Dudelsackmusik im Kunst und Kulturhaus. Michael Müller

Auch die Stadt Aarau und der Kanton Aargau würdigten die ausserordentliche Leistung des Teams: Der Vorsteher des Departements Bildung, Kultur und Sport des Kanton Aargaus Alex Hürzeler grüsste per Videobotschaft. Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker und Stadträtin Suzanne Marclay-Merz hielten eine Dankesrede.

Grosse Ziele gesetzt und historisches Erreicht

Alina Pätz blickte auf die Anfänge der Gruppe zurück und meinte:

«Wir kamen vor vier Jahren zusammen und ich wusste von Anfang an, dass wir das weltweit beste Team werden können. An jeder Turnierteilnahme hatte ich das Gefühl der Siegeschance. Zusätzlich gab uns der Siegeslauf an den Weltmeisterschaften fortlaufend neues Selbstvertrauen, doch wir nahmen Spiel für Spiel und wollten immer gewinnen.»

Die Positionen eines Curlingteams sind klar verteilt, jedoch ist die Evaluierung keine leichte Aufgabe. Melanie Barbezat erklärte: «Das ist ein laufender Prozess, bis die Positionsverteilung klar ist. Im Team gibt es viele Persönlichkeiten und wir konnten die einzelnen Stärken optimal einsetzten. Wichtig war auch, dass wir uns in diesem Prozess zu 100 Prozent vertrauen konnten.» Für die 30-Jährige ist der WM-Titel 2022 der letzte ihrer Curlingkarriere.

Zwei Teamstützen verlassen die Erfolgsequipe

Melanie Barbezat und Esther Neuenschwander ziehen sich aus dem Spitzensport zurück und verlassen das Team. Die Ehrung des dritten WM-Triumphs in Serie wurde zum emotionalen Ende einer Ära. «Auch wenn wir aufhören, sind wir dennoch immer ein Teil des Teams Tirinzoni. Ich habe 18 Jahre lang an der Seite von Silvana gespielt und die Entwicklung vom Amateursport zum Profi durchgemacht. Der Abschied ist für uns sehr emotional», erläuterte Neuenschwander.

Carole Howald, hier im Einsatz an der Curling WM 2021 in Calgary, wird das Team ergänzen. Steve Seixeiro/Freshfocus / WCF/Steve Seixeiro

Neu werden Briar Hürlimann und Carole Howald, welche die Aarauerinnen bereits als Ersatzspielerin an die Weltmeisterschaften begleitete, in die Gruppe integriert. «Heute wollen wir aber noch nicht über die neue Teamkonstellation sprechen», erklärte Silvana Tirinzoni am Ehrungsabend. Dennoch lies sie die Zuschauer mit einem Augenzwinkern auf eine erfolgreiche Zukunft hoffen und meinte: «Im nächsten Jahr feiern wir dann den WM-Titel auf dem Bundesplatz.»

