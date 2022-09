Vor Cupspiel: FCB-Trainer Alex Frei zollt dem FC Aarau Respekt

Cupkracher «Eine Top-Mannschaft»: FCB-Trainer Alex Frei mit viel Respekt vor dem FC Aarau Wenn der FC Aarau am Sonntag (ab 15.30 Uhr im AZ-Liveticker) auf den FC Basel trifft, ist er als unterklassige Mannschaft klarer Aussenseiter. Trotzdem spart Alex Frei, der Trainer der Basler, nicht mit Lob an die Aarauer. Beim FCA glaubt man derweil an seine Chance. Frederic Härri 16.09.2022, 18.05 Uhr

Lauscht man den Worten von Alex Frei, könnte man fast meinen, der FC Basel träfe an diesem Sonntag auf einen europäischen Spitzenklub und nicht auf ein unterklassiges Team. «Aarau ist eine Top-Mannschaft», sagte er am Rande der Conference-League-Partie in Vilnius. «Sie haben gute Transfers gemacht, vielleicht sind sie noch besser als letzte Saison. Sie haben ein gutes Gerüst, sind immer gefährlich. Auch vor diesem sehr enthusiastischen Publikum. Es ist eines der schwersten Lose, das wir hätten bekommen können.»

Derlei Huldigungen beinhalten natürlich stets ein gewisses Mass an Kalkül. Doch es scheint klar, was der Trainer des FCB damit transportieren möchte: Man hat Respekt vor dem FC Aarau, dem Gegner im Sechzehntelfinal des Schweizer Cups. Unterschätzen wird der aktuelle Siebte der Super League den Dritten der Challenge League gewiss nicht.

Das grösste Spiel seit langem

Dies sieht auch Stephan Keller so, wie er nach dem freitäglichen Training sagte. Seine seit fünf Ligaspielen ungeschlagenen Spieler wähnt der Aarauer Trainer mit viel Selbstvertrauen ausgestattet und in der Lage, im direkten Duell ein gutes Resultat zu erzielen. Sprich: eine Runde weiter zu kommen.

An spezieller Motivation bedarf es jedenfalls keiner mehr. Dafür ist die Affiche zu bedeutend, der Rahmen zu speziell. Für die jetzige Mannschaft des FC Aarau ist der Vergleich mit den Baslern das grösste Spiel seit längerer Zeit. Auf einen Superligisten traf man zuletzt in der Saison 2020/2021, als man im Cup-Halbfinal dem FC Luzern unterlag. Das Spiel fand inmitten der Coronapandemie statt, das Brügglifeld musste nahezu leer bleiben.

Heuer wird die Kulisse weitaus stimmungsvoller sein. Das Stadion ist restlos ausverkauft, wie der Verein bereits Mitte der Woche vermeldete. Auch sämtliche Tickets für den Gästesektor sind vergeben worden – die Reise ins kultige Auswärtsstadion wollen sich viele Basler Fans nicht entgehen lassen. Wie gewohnt liess sich FCA-Trainer Keller bezüglich der Aufstellung im Vorfeld nicht allzu sehr in die Karten blicken. Dass Ersatzgoalie Joschua Neuenschwander wie in der Runde zuvor gegen Bischofszell erneut ins Tor rückt, scheint unwahrscheinlich. Eher wird wie in der Meisterschaft auf den erfahreneren und formstarken Simon Enzler vertraut.

Stürmt Andrin Hunziker gegen seinen Stammklub?

Personell kann Keller indes aus dem Vollen schöpfen: Stand Freitagabend sind sämtliche Kaderspieler einsatzbereit. Beim 2:0-Sieg in Schaffhausen agierte der FCA mit einem Zweiersturm bestehend aus Shkelqim Vladi und Andrin Hunziker. Dass der von Basel an Aarau ausgeliehene Hunziker von Beginn an gegen seinen Stammverein stürmen darf, wäre für ihn persönlich eine schöne Sache. Zu erwarten ist aber, dass gegen den spielerisch starken FCB anfänglich eine ­etwas defensivere Taktik zum Tragen kommt.

Klar ist: Die Vorfreude bei ­allen Beteiligten ist gross, ins­besondere bei Alex Frei, der zuletzt noch ein Lob für Aaraus Greenkeeper Gil Hemmi parat hat: «Das Brügglifeld hat einen super Rasen. Gil macht einen überragenden Job.»

