Aargauer Cupfinal: FC Aarau lanciert «Tag des Provinzkicks»

Cupfinaltage Ein Highlight für den Aargauer Amateurfussball: FC Aarau lanciert «Tag des Provinzkicks» Erstmals in der Geschichte des Aargauer Fussballs organisiert ein Profiverein den kantonalen Cupfinal für den Breitensport: Der FC Aarau ruft den «Tag des Provinzkicks» ins Leben und will damit sein neues Nachwuchskonzept beflügeln. Nik Dömer 01.02.2023, 05.00 Uhr

Kann der FC Sarmenstorf seinen Cuptitel im Aarauer Schachen verteidigen? Alexander Wagner

Der FC Aarau hat grosse Pläne in diesem Jahr. Während das ambitionierte Saisonziel der 1. Mannschaft (Aufstieg in die Super League) bereits bekannt sein dürfte, will der Verein im kommenden Mai den «Tag des Provinzkicks» ins Leben rufen. Der Anlass soll ein grosses Jahreshighlight für den Aargauer Fussball werden.