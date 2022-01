Trotz Absage-Empfehlung: Darum finden Hallenturniere statt

Corona und Sport Trotz Absage-Empfehlung vom AFV: Darum finden im Aargau Hallenturniere statt Der Aargauer Fussballverband macht sich derweil aufgrund der Corona-Fallzahlen Sorgen. Präsident Luigi Ponte rät den Klubs dazu, in den nächsten Wochen auf das Durchführen von Hallenturnieren zu verzichten. Trotzdem halten Vereine an ihren Plänen fest. Nik Dömer Jetzt kommentieren 08.01.2022, 05.00 Uhr

Hallenturniere können derzeit mit entsprechendem Massnahmen-Konzept durchgeführt werden, der AFV rät dennoch davon ab. Hanspeter Bärtschi

Die verschärften Corona-Massnahmen haben den Schweizer Amateurfussball bisher nicht tangiert. Die Hinrunden konnten abgeschlossen werden und der Rückrundenstart im März ist noch weit entfernt. Ausnahmsweise ein Winter ohne Sorgen für den Aargauer Fussballverband AFV? Nein, ganz so einfach ist das nicht.

Luigi Ponte, Präsident des AFV, ist dieser Tage besorgt. An den nächsten Wochenenden ­organisieren vereinzelte Klubs Hallenturniere: «Wir haben uns an die Vereine gewandt und ­ihnen empfohlen, derzeit auf die Hallenturniere zu verzichten. Bei solchen Veranstaltungen treffen sich Jung und Alt, und wir haben Bedenken, dass eine solche Durchmischung zusätzliche Brände verursacht. Gerade weil aktuell auch die Fallzahlen sehr hoch sind.»

Luigi Ponte zeigt sich aufgrund der aktuellen Lage besorgt. Alex Spichale

Besorgt ist Ponte besonders im Hinblick auf die Rückrunde. «Wir müssen alles daransetzen, dass sich die Lage in den nächsten Wochen wieder entschärft und wir bedenkenlos den Spielbetrieb im Frühling aufnehmen können. Auch deshalb haben wir uns proaktiv bei den Vereinen gemeldet. Wir als Verband verzichten ebenfalls auf alle Veranstaltungen im Januar. Dazu gehören die vier Futsal-Turniere, die sonst jährlich stattfinden.»

FC Lenzburg rechnet mit weniger Zuschauern

Der FC Lenzburg hält an seinen Plänen fest. Das Hallenturnier am kommenden Wochenende wird stattfinden. «Es ist ein Turnier für die jüngsten Junioren von der Stufe F bis D. Das war für uns ausschlaggebend, da die Kinder in diesem Alter praktisch keine Einschränkungen haben. Ein Turnier mit älteren Junioren oder sogar Erwachsenen hätten wir nicht durchgeführt», erklärt FC-Lenzburg-Co-Präsident Ueli Bruder.

Der FC Lenzburg wird sein Turnier in diesem Jahr durchführen. zvg

Für Personen ab 16 Jahren gilt die 2G-Regel, in Innenräumen gibt es zudem eine generelle Maskenpflicht. Angemeldet für die vier kleinen Wettkämpfe (zwei pro Tag) sind jeweils zehn Mannschaften: «Aufgrund der Massnahmen wird es wohl bedeutend weniger Zuschauer g­eben, alle Teilnehmer wurden über die Schutzbestimmungen informiert. Pro Turnierhalbtag rechnen wir ungefähr mit 150 Personen in der Sporthalle Neuhof.»

Bezüglich der Empfehlung vom AFV betont Bruder: «Wir können unser Turnier mit dem entsprechenden Konzept umsetzen und verantworten, es ­kamen auch von der Berufsschule keine kritischen Inputs. Es gilt zudem zu bedenken, dass die Kinder ab dem kommenden Montag mit der Maske zur Schule dürfen.»

«Es würden uns einige tausend Franken fehlen»

Ähnlich sieht es beim FC Baden aus. Fünf Junioren-Turniere ­sollen am nächsten Wochenende während zwei Tagen in der Sporthalle Aue stattfinden. Dabei nehmen nur Spieler unter 14 Jahren teil, gerechnet wird mit ungefähr 100 Personen pro Turnier.

Turnierorganisator Basri Dzelili sagt: «Für uns sind diese Turniere aus finanzieller Sicht wichtig, gerade auch weil sie im letzten Jahr bereits coronabedingt abgesagt werden mussten. Durch erneute Absagen würden uns einige tausend Franken in der Juniorenkasse fehlen, die wir nicht kompensieren können. Deshalb nehmen wir den Mehraufwand mit Eingangskontrollen und Maskenpflicht auf uns.»

Hallenturniere sind eine wichtige Einkommensquelle für Fussballvereine. Hanspeter Bärtschi

Nebenbei sei auch viel Freiwilligenarbeit damit verbunden. «Die Vorbereitungen sind lang und beginnen bereits im August. Es werden viele Stunden unbezahlte Arbeit geleistet, beispielsweise wurden rund 2000 Medaillen überklebt, die vom Vorjahr ungebraucht übrig blieben. Entsprechend wollen wir den Anlass auch durchführen, sofern wir das in einer Woche noch dürfen.»

FC Buchs verzichtet auf seine Hallenturniere

Gleich über zwei Wochenenden verteilt, hätte der FC Buchs ­Turniere mit insgesamt bis zu 100 Mannschaften in der Suhrenmatte veranstaltet. Doch die Veranstaltungen wurden in­zwischen abgesagt. «Wir haben uns lange Zeit gelassen für den Entscheid. Der Anlass war uns sehr wichtig, nicht nur finanziell, sondern auch, weil wir unser 30-Jahre-Jubiläum aus dem Vorjahr nachfeiern wollten», erklärt Turnierorganisatorin Lucy Tomic. «Doch es ist uns in den vergangenen Tagen bewusst ­geworden, dass die ganzen Kontrollen nicht umsetzbar gewesen wären. Da hätten wir wohl noch externes Personal engagieren müssen.»

Der FC Buchs verzichtet in diesem Jahr auf sein Hallenturnier. zvg

Im Vergleich zu den Anlässen in Lenzburg und Baden hätten in Buchs auch Turniere für über 16-Jährige stattgefunden. Für sie gilt derzeit beim Hallensport die 2G-Plus-Regel. «Wer ist getestet? Wer ist geboostert? Wer ist genesen? Da hätten wir eine Liste für jedes Team führen müssen. Gemeinsam mit dem sonstigen Mehraufwand hätten wird das nicht mehr verantworten können, deshalb haben wir schlussendlich schweren Herzens abgesagt», sagt Tomic.

