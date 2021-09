Zertifikatspflicht im Amateursport

Corona-Massnahmen «Wir reden über Sport, nicht über Politik»: Wie ein Turnierorganisator mit der Zertifikatspflicht umging Unihockey Fricktal organisierte in Kaiseraugst ein 3.-/4.-Liga-Turnier, Probleme wegen der Zertifikatspflicht gab es keine – ein Augenschein. Peter Birrer 20.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Dieses Wochenende fand in Kaiseraugst ein 3.- und 4.-Liga-Unihockey-Turnier stattt. Organisiert wurde der Anlass von Unihockey Fricktal. Roland Schmid Das Turnier musste sich an die Corona-Massnahmen des Bundes halten. Roland Schmid Alle Teilnehmer*innen mussten beim Halleneingang ihr Impfzertifikat vorweisen. Roland Schmid Reportage zur Umsetzung der Impfzertifikats-Pflicht bei Breitensport-Anlässen am Beispiel eines Unihockey-Meisterschaftsturniers.

Einlasskontrolle Roland Schmid In der Halle angekommen herrschte dann keine Maskenpflicht mehr. Roland Schmid Die Veranstalter Pascal Koch (l.) und Julien Roniger. Sie sind zufrieden mit dem Ablauf des Turniers. Alle Corona-Regeln konnten problemlos eingehalten werden. Roland Schmid Die Zuschauer*innen mussten eine Maske tragen. Roland Schmid Während den Spielen herrschte keine Maskenpflicht. Roland Schmid

Murren? Nicht im Ansatz. Drängeln? Wieso auch. Ein bisschen Geduld, eine Spur Gelassenheit – und die Hürde ist im Nu überwunden.

Es ist Sonntagmorgen vor 8 Uhr als sich vor der Turnhalle Liebrüti in Kaiseraugst eine kleine Schlange bildet. Unihockeyaner treffen ein, in einer Stunde beginnt das 3.-/4.-Liga-Kleinfeldturnier, aber wer teilnehmen will, muss zuerst sein Handy zücken und sich ausweisen können. Eine Frau von einem Sicherheitsdienst prüft, ob jeder die Voraussetzung erfüllt, also geimpft, getestet oder genesen ist. Zertifikatspflicht heisst das Zauberwort, das nun gilt. «Das stört überhaupt nicht», sagt ein junger Mann aus Sissach, der wartet, «es wissen ja alle, dass es dazugehört.»

Lange Monate hatten die Hobbysportler keine Gelegenheit mehr, Wettkämpfe zu bestreiten. Darum steht eines über allem: die Freude, sich wieder mit Konkurrenten messen zu dürfen.

Eine Turnierabsage war nie eine Option

Julien Roniger, Aktuar im Vorstand von Unihockey Fricktal, ist früh schon in der Halle, sein Klub organisiert in Kaiseraugst das Turnier für je zehn Dritt- und zehn Viertligisten. Und Roniger übernimmt die Funktion des Tagesverantwortlichen. Fallen irgendwelche Probleme an, ist er die Anlaufstelle. Der Bankfachmann beobachtet den Ablauf am Eingang, springt ein, wo immer sich eine Lücke auftut, und am Nachmittag spielt er selber mit dem 4.-Liga-Team. Anstrengende Stunden liegen vor ihm. Aber er sagt: «Das kommt gut.»

Die für solche Anlässe nun obligatorische Zertifikatspflicht stellt Unihockey Fricktal vor eine Herausforderung. Spieler kommen, Spieler gehen, rund 300 verteilt auf den ganzen Tag, ein paar Zuschauer werden ebenfalls auftauchen. «Eine Turnierabsage war auch unter den neuen Voraussetzungen nie eine Option», sagt Pascal Koch, Präsident des Veranstalters. Dass Geld investiert wird, um professionelle Unterstützung im Eingangsbereich zu erhalten, erklärt er so:

«Wir konnten nicht richtig abschätzen, was wirklich auf uns zukommt. Gibt es vielleicht Diskussionen mit Leuten, die sich gegen die Zertifikatspflicht wehren und trotzdem in die Halle wollen? Wie läuft das genau ab?»

Helfer aus den eigenen Reihen will Unihockey Fricktal erst dann mit der Kontrolle beauftragen, wenn geklärt ist, dass keine unliebsamen Überraschungen drohen.

Die vielen Rollen des Pascal Koch

Koch blickt hinunter auf die zwei Spielfelder, auf denen gerannt, gekämpft und gejubelt wird. Er sieht auch Besucher und sagt zufrieden: «Endlich herrscht hier wieder Leben wie früher.» Für den 36-jährigen Lebensmitteltechnologen ist Unihockey mehr als nur ein Zeitvertreib, es ist eine Leidenschaft auf verschiedenen Ebenen. Er war eine treibende Kraft hinter der Fusion von UHC Fricktal Stein und Unihockey Kaiseraugst – die beiden Klubs gingen 2016 im neuen Verein Unihockey Fricktal auf, der aktuell rund 350 Lizenzierte zählt.

Koch ist selber noch aktiv, er spielt mit der zweiten Mannschaft in der 4. Liga. Und er ist Schiedsrichter auf höchstem nationalen Niveau, am Vorabend hat er in Kirchberg die Nationalliga-A-Partie SV Wiler-Ersigen – Tigers Langnau (5:3) geleitet. Manchmal darf, ja muss aber auch ein Abstecher in eine andere Sportart möglich sein: Seit Jahren besitzt Koch eine Saisonkarte des FC Aarau.

Corona brachte den Spielbetrieb während eineinhalb Jahren praktisch zum Erliegen. Nun ist Koch zum einen glücklich darüber, dass auf unteren Stufen endlich wieder Turniere stattfinden können. Und zum anderen ist er froh über die unmissverständlichen Vorgaben der Behörden. «Es gibt Leute, die den Rahmen festlegen», sagt er, «ob jemand das Zertifikat gut oder schlecht findet, ist irrelevant und tut nichts zur Sache. Wir haben eine klare Regelung, an die sich alle zu halten haben. Auch wenn es Unzufriedene geben wird.» Und:

«Wir reden über Sport, nicht über Politik. Wir alle haben einfach Lust auf Unihockey.»

Julien Roniger macht über ein Mikrofon alle Anwesenden darauf aufmerksam, dass die Maskenpflicht in den Innenräumen wegfällt. Und dass alle daran denken sollten, beim kurzen Verlassen der Halle ihr Zertifikatsdokument und einen Ausweis bei sich zu haben. Der Tag verläuft schliesslich so, dass er am Sonntagabend weiss, was er an der Vorstandssitzung am Montagabend rapportieren wird: nur Positives.