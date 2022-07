FC Aarau gegen Lausanne-Sport ist auch ein Duell der Gegensätze

Challenge League Der FC Aarau empfängt Lausanne-Sport zum Spitzenspiel: Es ist ein Duell der Gegensätze Es ist das Spiel zwischen den meistgenannten Kandidaten für die Plätze 1 und 2. Hier der FC Aarau, der den Aufstieg in die Super League knapp verpasst hat, dort Lausanne-Sport, das aus der Super League abgestiegen ist. Hier der FCA mit vier Punkten, dort LS mit drei. Doch ein Duell auf Augenhöhe ist es eigentlich nicht. Aarau gegen Lausanne ist ein Duell der Gegensätze. Stefan Wyss Jetzt kommentieren 29.07.2022, 05.00 Uhr

Im letzten Oktober verloren die Aarauer Allen Njie (links) und Imran Bunjaku (rechts) den Cup-Achtelfinal gegen Lausanne-Sport. Marc Schumacher / Freshfocus

Wenn am Freitag das Spitzenspiel der Challenge League ­zwischen den meistgenannten Aufstiegsfavoriten FC Aarau gegen Lausanne-Sport beginnt, lohnt sich ein Blick auf die FCA-Spieler. Auf deren Brust prangt der Adler, das Wappentier der Aarauer. Schwarz auf Weiss. Seit der Klubgründung vor 120 Jahren ist das so. Der gleiche Adler ziert auch das Wappen der Stadt Aarau. Tradition, Identität, ­Beständigkeit. Das ist gegen Lausanne von Belang, weil auf der Gegenseite, bei den Waadtländern, vor vier Jahren wegen des Wappens eine Debatte ­geführt wurde, welche zum (Klub-)Politikum wurde. Nachdem der britische Chemiekonzern Ineos den Klub Lausanne-Sport gekauft hatte, wollte er das Logo ändern. Die Farbe Orange sollte rein und das O von Sport sollte dem O im Schriftzug von Ineos nachempfunden werden.

Lausannes viele Wechsel an der Spitze

Die Fans gingen auf die Barrikaden und verhinderten den nur kosmetischen, aber symbolträchtigen Eingriff. Doch die Episode war ein Vorgeschmack auf das, was kommen und was Lausanne-Sport in den folgenden Jahren so sehr vom FC Aarau unterscheiden sollte. ­Entfremdung und stete Wechsel statt Tradition, Identität und ­Beständigkeit. Seit 2018 beschäftigte Lausanne-Sport drei verschiedene Präsidenten, drei Sportchefs und vier Trainer. Gerade in diesem Sommer kam es bei allen drei Chargen zu Wechseln und Abgängen. Im FCA dagegen verkörpern Präsident Philipp Bonorand, Sportchef Sandro Burki und Trainer Stephan Keller Konstanz.

Der Holländer Leen Heemskerk ist seit wenigen Wochen der neue Präsident und CEO von Lausanne-Sport. Pascal Muller / Freshfocus

Während Bonorand, Burki und Keller seit fünf oder weit mehr Jahren im Verein engagiert sind und im Falle der Aargauer Bonorand und Burki auch für regionale Verbundenheit stehen, wurde bei Lausanne vornehmlich auf auswärtiges Schaffen gesetzt. Der neue Präsident und CEO, der Niederländer Leen Heemskerk, gab vor wenigen Wochen in einem Interview mit der Westschweizer Tageszeitung «24 Heures» zu: «Ich lebe zwar seit sieben Jahren am Genfersee, aber im Stadion war ich in der Vergangenheit nicht häufig anzutreffen.»

FCA-Statuten verhindern Verkauf des Klubs

Genau solches wollen sie in Aarau verhindern, weshalb der Klub nicht an (ausländische) ­Investoren verkauft werden soll. «Solange ich Präsident bin, ist der FC Aarau unverkäuflich», sagte Bonorand im letzten Frühjahr in einem Gespräch mit der «Aargauer Zeitung». Eine Übernahme im Stile von Lausanne oder auch von GC oder Lugano ist im FCA schon gemäss Statuten nicht möglich. «Sie verbieten es, dass eine Partei mehr als 30 Prozent der Aktien besitzt», so Bonorand.

Der letzte von wenigen im Ausland verpflichteten FCA-Spielern: Der Portugiese Ivo Candé. Urs Lindt / Freshfocus

Die in den letzten Jahren gegenteilige Ausrichtung von Aarau und Lausanne schlug sich auch auf dem Transfermarkt nieder. Zwar haben beide Vereine ähnlich viele Mutationen im Kader vermeldet, doch die Westschweizer rekrutierten ihr Personal mit Vorliebe im Ausland. Seit 2018 heuerten bei Lausanne-Sport 38 Legionäre an, viele von ihnen fanden den Weg an den Genfersee über den «Senior Partner» OGC Nice. Der Ligue-1-Verein gehört ebenfalls Ineos. Im gleichen Zeitraum beschränkte sich der FC Aarau auf 11 Verpflichtungen aus ausländischen Ligen. In den letzten vier Transferperioden holte Aarau nur die noch nicht mal 20 Jahre alten Perspektivspieler Milot Avdyli und Ivo Candé aus dem Ausland.

Bei Aarau nur halb so viele Ausländer

Die Zahl an «nicht in der Schweiz ausgebildeten Spielern» im Kader ist bei Lausanne derzeit fast doppelt so hoch wie bei Aarau (9 gegenüber 5). Entsprechend hat Lausanne-Sport dank Ineos auch deutlich mehr Geld in Spieler investiert. Die Transferausgaben werden seit 2018 auf über 6 Millionen Franken geschätzt. Aarau begnügte sich mit rund einer halben Million, also mehr als zehn Mal weniger.

Das Stade de la Tuilière ist seit 2020 die neue Heimat von Lausanne-Sport. Pascal Muller / Freshfocus

Zumindest ein wenig hat dieses Geld aber immerhin auch Tore geschossen. Während Aarau seit 2015 in der Challenge League verharrt, spielte Lausanne-Sport bis zum Abstieg im letzten Frühjahr immerhin zwei Saisons in der Super League und gilt nun wieder als grösster ­Favorit auf einen der beiden Aufstiegsplätze. Ins Herz der Bevölkerung hat Ineos aber nicht getroffen. In dem 2020 eröffneten Stade de la Tuilière, das Brügglifeld ist fast 100 Jahre älter, blieben die Zuschauerzahlen enttäuschend tief. In der letzten Saison kamen durchschnittlich 5000 Fans in die moderne und attraktive Arena. Zählte man die Derbys gegen Sion und Servette nicht dazu, sank der Schnitt auf nur wenig mehr als 4000 Zuschauer und war damit nur unwesentlich ­höher als beim FC Aarau in der Challenge League (3841).

Lausannes Hoffnung heisst Ludovic Magnin

Im ersten Heimspiel der neuen Saison wollten keine 3000 Fans Lausanne sehen beim 5:1-Sieg gegen Schaffhausen. Nun hoffen sie, dass der Zuspruch in den kommenden Monaten wächst. Dafür haben sie sich zumindest ein wenig dem FC Aarau an­genähert und ein bisschen mehr «Swissness» angeeignet. Der neue Trainer Ludovic Magnin ist selbst Waadtländer und spielte einst als Junior für Lausanne-Sport. Die neuen Spieler kamen aus Thun, Lugano, Winterthur, Ouchy oder, wie im Falle des Gränichers Raoul Giger, aus Aarau.

Mit dem Waadtländer Ludovic Magnin als Trainer kehrte ein wenig Lokalkolorit zurück zu Lausanne-Sport. Pascal Muller / Freshfocus

Als Lausanne 2018 abstieg, investierte Ineos gemäss ­Medienberichten rund 25 Millionen Franken in den Klub. Dieses Mal zeigte sich Lausanne zumindest auf dem Transfermarkt sparsam. Gekostet haben die Neuen nichts (Saläre ausgeklammert). Sie kamen ablösefrei. Ein Spitzenspiel der Gegensätze wird es trotzdem sein auf dem Brügglifeld. Das Budget der Lausanner ist mit mutmasslich rund 15 Millionen Franken mehr als doppelt so gross wie dasjenige des FC Aarau.

