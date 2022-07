Zweiter Goalie: FC Aarau verpflichtet Joschua Neuenschwander

Challenge League Zweiter Goalie hinter Enzler: FC Aarau verpflichtet Joschua Neuenschwander Einen Tag vor Saisonstart komplettiert der FC Aarau sein Torhüterduo: Von Challenge-League-Absteiger Kriens kommt der 22-jährige Joschua Neuenschwander. Frederic Härri 14.07.2022, 12.00 Uhr

Joschua Neuenschwander wechselt von Kriens nach Aarau. Michael Zanghellini/Freshfocus

Nach dem Wechsel von Nicholas Ammeter zu Ligakonkurrent Wil klaffte auf der Torhüterposition im Kader des FC Aarau eine Lücke. Einen Tag vor dem Saisonstart gegen Vaduz (ab 20.15 Uhr im AZ-Liveticker) besetzen die Verantwortlichen die Planstelle nun mit einem jungen Goalie hinter Stammkraft Simon Enzler. Vom SC Kriens, dem diesjährigen Absteiger aus der Challenge League, kommt der 22-jährige Joschua Neuenschwander. Er unterschreibt einen Einjahresvertrag.

Neuenschwander stand in der vergangenen Saison in 20 Partien für die Zentralschweizer auf dem Platz. Dreimal spielte er zu Null, die Gegentorflut beim chancenlosen Tabellenletzten konnte allerdings auch er nicht verhindern. Neuenschwander ist gebürtiger Berner, während zehn Jahren wurde er bei den Young Boys ausgebildet. Im Mai 2021 feierte er sein Debüt in der Super League. Für die Schweizer Nachwuchsmannschaften lief er von der U15 bis zur U19 auf.

Nachwuchskeeper werden erneut ausgeliehen

Die Verpflichtung Neuenschwanders bedeutet auch, dass die Aarauer Nachwuchskeeper im Dunstkreis der ersten Mannschaft erneut ausgeliehen werden, um Spielpraxis zu sammeln. Anthony von Arx und Joël Bonorand spielen beim SC Cham, Marvin Hübel kommt beim FC Baden zum Einsatz. Beide Vereine treten in der Promotion League an. Derweil wird Silas Huber, der schon einige Testspiele im Fanionteam bestreiten durfte, weiterhin das Tor der klubeigenen U18-Auswahl hüten.