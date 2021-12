Challenge League Zu viel Schnee im Kleinfeld: Spiel zwischen Kriens und dem FC Aarau verschoben Wegen des Wintereinbruchs kann die Partie nicht wie vorgesehen am Freitagabend stattfinden: Neue Anspielzeit ist am Dienstag 14. Dezember 19.30 Uhr. Sebastian Wendel 10.12.2021, 12.57 Uhr

Wer am Freitagmorgen aus dem Fenster schaute, musste damit rechnen - am Mittag war es dann definitiv: Die Challenge-League-Partie zwischen dem SC Kriens und dem FC Aarau kann nicht wie geplant stattfinden. Die Klubs haben sich zusammen mit der Liga sofort auf ein neues Spieldatum geeinigt - neue Anspielzeit ist am Dienstag 14. Dezember um 19.30 Uhr.