FC Aarau und der Aufstieg: Das zeigt unsere Datenanalyse

Challenge League Wird der FCA der schlechteste Aufsteiger seit neun Jahren und welche Folgen hätte das? Das zeigt unsere Datenanalyse Aarau und Winterthur liefern sich einen spannenden, wenn auch nicht immer hochklassigen Kampf um den Super-League-Aufstieg. Was der aktuelle Punkteschnitt über die kommende Saison aussagt und warum das Team von Stephan Keller den Umweg über die Barrage möglichst verhindern sollte. Alessandro Crippa 14.04.2022, 10.36 Uhr

Topskorer Kevin Spadanuda und der FC Aarau stecken in einem Formtief. Freshfocus

Das Aufstiegsrennen der Challenge League ist in vollem Gang. Auch wenn es vielmehr ein Schneckenrennen ist. Die Spitzenteams, und meistgenannten Favoriten auf die Promotion in die Super League, Aarau, Winterthur und Vaduz spielen keineswegs unwiderstehlich und lassen immer wieder Punkte liegen.

Aarau nützt Winterthurer Patzer nicht aus

Der FC Aarau hat im Februar, nach 21 Runden, die Spitze von Vaduz übernommen. Die Patzer von Winterthur (Niederlage bei Lausanne-Ouchy und torloses Remis in Neuenburg) kann der FCA in der Folge aber nicht ausnützen und in der Tabelle davonziehen. Zudem verliert er in der 26. und in der 29. Runde gegen die Eulachstädter und muss nach der zweiten Pleite gegen den FCW für ebendiesen Kontrahenten den Leaderthron räumen.

Nach nunmehr 29 Runden steht Aarau aktuell auf Rang 2 und totalisiert 50 Punkte, Winterthur führt die Tabelle mit 52 Zählern an. Unsere Grafik zeigt, wie sich die Tabelle bis dahin verändert hat.

Winterthur und Aarau auf den Spuren von GC

Auf die Saison 2012/2013 hin wurde die Challenge League von 16 auf 10 Teams reduziert, die 1. Liga Promotion (heute: Promotion League) wurde eingeführt. Die AZ hat recherchiert, wie viele Punkte die Aufsteiger seither erzielt haben. Dabei fällt auf, dass Aarau beim Aufstieg im Frühling 2013 auf 78 Punkte gekommen ist. Mehr haben seither nur der FC Zürich und Xamax mit je 85 Punkten sowie Servette mit 79 geholt.

Noch stehen sieben Runden in der aktuellen Saison für die Challenge-League-Teams aus. Angenommen Winterthur und Aarau, die sich an diesen sieben Spieltagen aus dem Weg gehen, gewinnen all ihre restlichen Partien noch: Dann käme Winterthur auf 73 und Aarau auf 71 Punkte.

Das dieses Szenario aber eintrifft, scheint aufgrund des bisherigen Saisonverlaufs eher unwahrscheinlich. Aktuell holt Winterthur durchschnittlich 1,793 Punkte pro Partie, Aarau 1,724 Punkte je Spiel.

Wenn das so weitergeht, würde Winterthur mit 64,55 Punkten aufsteigen. Diesen Wert runden wir auf 65 Punkte auf. Seit Einführung der Challenge League mit zehn Mannschaften wäre das zusammen mit den Grasshoppers in der Vorsaison der schlechteste Wert. Und würde Aarau mit dem aktuellen Punkteschnitt noch auf Rang 1 springen, wären es sogar nur 62 Zähler, also nochmals drei weniger als GC in der Saison 2020/21.

Was die Anzahl Punkte des Challenge-League-Meisters über die kommende Saison aussagt

Doch hat die Anzahl Punkte, die der Super-League-Aufsteiger erobert, überhaupt einen Einfluss darauf, wie die Mannschaft in der kommenden Saison im Oberhaus performt? Scheinbar nicht wirklich.

Der damalige Captain Sandro Burki stemmt den Pokal in die Höhe. 2013 steigt der FC Aarau in die Super League auf. Mit satten 78 Punkten. In der anschliessenden Super-League-Saison landete er auf Rang 9. Freshfocus

Seit die Challenge League zehn Teams umfasst, haben acht Mannschaften ihre Aufstiegssaison in der Super League beendet. Das Ergebnis: Kein Direktaufsteiger ist seither gleich wieder abgestiegen. Am häufigsten landeten diese Teams auf dem neunten Rang der Super League.

Wie viele Punkte in der Vorsaison in der Challenge League erzielt wurden, scheint nur bedingt Einfluss auf die Klassierung zu haben. Der FC Zürich und Neuchâtel Xamax stiegen im Sommer 2017 respektive 2018 auf – mit je 85 Punkten. Zürich holte daraufhin 49 Zähler in der Super League und wurde Vierter. Xamax hingegen kam gerade einmal auf 37 Punkte und wurde Neunter. In der Barrage gegen Aarau konnte der Abstieg in extremis abgewendet werden. Aber diese Geschichte kennen die FCA-Anhänger nur zu gut.

Lausanne holte bei seinem ersten Aufstieg in den vergangenen Jahren (Saison 2015/16) bloss 68 Punkte und war damit der zweitschwächste Aufsteiger seit Einführung der Zehnerliga in der Challenge League. Abgestiegen sind die Waadtländer ein Jahr später gleichwohl nicht.

Das Problem mit der Barrage

Der FC Aarau sollte es jedoch vermeiden, den Umweg über die Barrage zu nehmen. Seit Einführung der Super League zur Saison 2003/04 hat es zwölf Barrage-Duelle gegeben. Nach der Saison 2011/12 ist diese beerdigt und zur Saison 2018/19 wieder zum Leben erweckt worden. Achtmal behielt das Team aus der Super League die Oberhand, viermal schaffte der Challenge Ligist die Promotion nach dem Hin- und Rückspiel. Die Chancen auf den Aufstieg sind zwar vorhanden, aber nicht sonderlich hoch.

Und dann ist da eben noch dieses Drama von 2019 in den Köpfen, was sicherlich auch nicht gerade förderlich für die Aarauer Moral wäre. Und: Vaduz schaffte den Aufstieg in die Super League 2019/20 via Barrage und dem Triumph über Thun. Ende der vergangenen Saison stieg der Klub aus dem Ländle aber bereits wieder ab.