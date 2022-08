Das Auswärtsspiel des FC Aarau in Thun im Liveticker

Challenge League Wie gewonnen, so zerronnen: Der FC Aarau dreht das Spiel – und kassiert in der Nachspielzeit den Ausgleich Der FC Aarau trennt sich vom FC Thun auswärts 2:2. In einer verrückten Schlussphase kehrt der FCA das Ergebnis zunächst durch Tore von Valon Fazliu und Andrin Hunziker. Dann kommt Thun zum Ausgleich – weil Fazliu einen Penalty verschuldet. Frederic Härri, Thun 1 Kommentar Aktualisiert 05.08.2022, 23.07 Uhr

Am Ende war Frust: Der FC Aarau um Mischa Eberhard vergibt ganz spät den Sieg. Urs Lindt / freshfocus

Der FC Aarau hat seine Stärken in diesem Kalenderjahr besonders in der Fremde. Saisonübergreifend gewann er auf auswärtigen Fussballplätzen zuletzt vier Mal in Folge, die letzte Niederlage an einem Auswärtsspiel zog er im April ein – in Thun. An derselben Stelle blieben die ­Aarauer gestern Abend weiter ungeschlagen, mussten aber mit einem bittersüssen Punkt Vorlieb nehmen.

2:2 hiess es am Ende eines Spiels, in welchem sich die Gäste nach einem Effort in der Schlussphase schon am Ziel wähnen durften. Aus einem 0:1 zimmerten sie ein 2:1, und beinahe war es, als würde Valon Fazliu der strahlendste Gewinner im neuen, schwarzen Aarauer Ausweichdress sein. Am Ende dürften ihn zwiespältige Gefühle auf dem Nachhauseweg begleitet haben. Doch von vorne.

Sommergewitter über dem Stadion

Die äusseren Bedingungen in der Stockhorn Arena waren – gelinde ausgedrückt – nicht die leichtesten. Kurz vor Anpfiff entlud sich ein Sommergewitter über dem Stadion. Heftiger Regen setzte ein, Donner grollte, ab und an zeigte sich ein Blitz in der Ferne.

Auf dem nassen Kunstrasen präsentierten sich die Aarauer zwar von Anpfiff weg zielstrebiger, hatten aber früh den ersten brenzligen Moment zu überstehen. Nach einer Unstimmigkeit in der Abwehr kam Thun-Angreifer Gabriel Kyeremateng frei zum Abschluss, setzte den Ball aber neben den rechten Pfosten. Wenig später stahl sich auf der Gegenseite Aaraus Shkelqim Vladi davon und versuchte sich, arg bedrängt, an einem Lupfer.

Ebendieser Vladi wurde kurz darauf für ein taktisches Foul mit einer gelben Karte bedacht, als er den Gegenspieler mit den Armen zu Boden rang. Die Szene stand exemplarisch für die Startphase, in der Klammer- und Haltegriffe zum bevorzugten Mittel gehörten. Beide Teams wussten um die Spielstärke ihres Gegners Bescheid und versuchten, die offensiven Bemühungen weit weg vor dem eigenen Tor einzudämmen.

Das Spiel wurde hart geführt, mit Klammer- und Haltegriffen. Urs Lindt / freshfocus

Folglich hielten sich die Mannschaften nicht mit langen Ballstafetten auf. Der Raum im Mittelfeld wurde rasch überbrückt, die Umschaltmomente ersucht. Je weiter die erste Halbzeit fortschritt, desto besser kam der FC Aarau mit seiner Herangehensweise zurecht. Er entkam dem Thuner Pressing nun geschickter. Mehrere Male stand er vor der Pause einem Torerfolg nahe.

Mitte der zweiten Halbzeit spürte Aaraus Trainer Stephan Keller schliesslich, dass es an der Zeit für Veränderungen war. Dass mehr drin lag als nur dieses torlose Remis. In der 60. Minute wechselte er mit Andrin Hunziker jenen Offensivmann ein, der in der Vorwoche ein solch vielversprechendes Debüt gegeben hatte. Und tatsächlich schien es, als sollte Hunziker das Spiel für seine Mannschaft in die richtigen Bahnen lenken.

Fazliu vorne gewieft, hinten ungeschickt

In der 84. Minute war es der 19-Jährige, der einen hohen Ball in den Strafraum geistesgegenwärtig auf Valon Fazliu zurücklegte und den Ausgleich zum 1:1 ermöglichte. Eine gute Viertelstunde zuvor war der FC Thun durch ein Tor von Roland Ndongo in Führung gegangen. Und es kam noch besser für den FCA: In der 89. Minute drückte Hunziker eine Flanke von Fazliu ins Tor. Das Spiel war gedreht, der Jubel ausgiebig.

Andrin Hunziker erzielte nach Freistossflanke das 2:1 für Aarau. Urs Lindt / freshfocus

Das finale Wort aber, es gehörte den Thunern. Denn so gewieft Torschütze und Vorbereiter Fazliu offensiv agierte, so ungeschickt stellte er sich in 92. Minute im eigenen Strafraum an. Ohne Not überrannte er Thuns Captain Marco Bürki und verursachte einen Penalty. Kyeremateng verlud Simon Enzler und schoss ein zum 2:2. In letzter Sekunde entglitt dem FC Aarau noch der Sieg.

Telegramm Thun - Aarau 2:2 (0:0) Stockhorn Arena. – 4’116 Zuschauer. – SR: Gianforte. – Tore: 71. Ndongo 1:0. 84. Fazliu (Hunziker) 1:1. 89. Hunziker (Fazliu) 1:2. 93. Kyeremateng (Foulpenalty) 2:2. Thun: Ziswiler; Vasic, Sutter, Bürki, Hefti; Rüdlin (90. Lekaj); Bertone, Ahmed (46. Castroman), Barès (80. Roth); Kyeremateng, Toure (64. Ndongo). Aarau: Enzler; Qollaku (59. Hunziker), Jäckle, Kronig; da Silva, Eberhard, Njie (46. Bunjaku), Conus (71. Avdyli); Fazliu; Vladi (82. Almeida), Gjorgjev. Bemerkungen: Thun ohne Dos Santos, Dzonlagic, Lüchinger (alle verletzt) und Stucki (nicht im Aufgebot). Aarau ohne Gashi (krank), Candé, Cvetkovic und Hasani (alle nicht im Aufgebot). – Verwarnungen: 14. Vladi, 21. Vasic, 28. Njie, 81. Kyeremateng, 92. Fazliu (alle Foulspiel).

