FC Aarau: Die Gewinner und Verlierer im ersten Saisonviertel

Challenge League Wer überzeugt hat, von wem mehr kommen muss: Erstes Zwischenzeugnis für den FC Aarau Der FC Aarau beendet nach dem 0:0 gegen Kriens das erste Saisonviertel auf Rang 5 – drei Punkte hinter der Tabellenspitze. Zeit für eine erste Zwischenbilanz: Wer sind die bisherigen Gewinner und Verlierer beim Aufstiegsaspiranten? Sebastian Wendel Jetzt kommentieren 04.10.2021, 05.00 Uhr

Das erste Saisonviertel endet mit einer Enttäuschung: Im Heimspiel gegen Kriens winkt der Sprung auf den zweiten Tabellenplatz, doch nach einem ungenügenden Auftritt muss sich der FC Aarau gegen das Schlusslicht mit einem 0:0 begnügen.

Nachdem Aarau nun gegen jeden Gegner einmal gespielt hat, bietet sich eine erste Zwischenbilanz an. Mit einem Blick auf die Gewinner und Verlierer nach neun von 36 Spieltagen.

Die Gewinner

Kevin Spadanuda

Mit acht Toren und zwei Assists (inkl. Cup) ist der 24-Jährige seit dem Saisonstart richtiggehend explodiert. Ein Last-Minute-Wechsel nach Luzern zerschlug sich, weil das Angebot aus der Innerschweiz viel zu tief ausfiel. Macht er so weiter, wird Spadanuda die wichtigste Waffe im Aufstiegsrennen sein.

Donat Rrudhani

Der Kosovare ist endgültig vom Talent zum wichtigen Mannschaftspfeiler gereift – und das, obwohl der 22-Jährige erst vor zwei Jahren Profi wurde. Mittlerweile trägt er in Abwesenheit von Jäckle und Gashi bereits die Captainbinde. Auch seine Form wird den weiteren Saisonverlauf des FCA beeinflussen.

Marco Thaler

Am 23. Februar 2020 spielt der FC Aarau gegen Kriens 4:4. Danach erfasst Corona das Land und den Fussball. Weil er sich in einem der ersten Trainings nach dem Lockdown das Kreuzband reisst, bestreitet Thaler 19 (!) Monate lang kein Ligaspiel. Es stellte sich die Frage: Wird das überhaupt noch mal was mit Thaler? Bis Trainer Stephan Keller den 27-Jährigen Anfang September in Yverdon überraschend in die Startelf stellt. Mit Thalers Rückkehr wird auch die FCA-Abwehr stabil. Zuletzt vier Spiele in Folge ohne Gegentor sind auch sein Verdienst.

Imran Bunjaku

Für den Neuzugang gilt das gleiche wie für Thaler: Spielt er, bleibt der FCA hinten dicht. Der 28-Jährige ist schnell zum unverzichtbaren Wert im defensiven Mittelfeld geworden.

Die Verlierer

Raoul Giger

Fünf von elf Saisonspielen (inkl. Cup) begann er auf der Ersatzbank, drei Mal kam er gar nicht zum Einsatz. Trainer Keller setzte bei der Wahl des offensiveren Aussenverteidigers auf die linke Seite. Nicht das, was man erwartete und was sich Giger vorstellte. Der 23-Jährige hat seinen Vertrag nur bis Sommer 2022 verlängert, weil er mittelfristig in die Super League will. Momentan geht er einen Umweg.

Liridon Balaj

Anders als jene von Landsmann Rrudhani stagnieren die Leistungen von Wirbelwind Balaj. Im ersten Saisonviertel war der 22-Jährige nur Mitläufer und wartet seit dem Tor am 1. Spieltag gegen Schaffhausen auf einen Skorerpunkt.

Allen Njie

Nach starkem Beginn kam nicht mehr viel vom Liberianer, seinen Stammplatz hat er verloren. Das Potenzial für eine dominante Rolle und zum Publikumsliebling ist vorhanden – wann ruft es der 22-Jährige wieder ab?

Die Jungen

Von den acht jüngsten Spielern im Kader wurden in der Liga im ersten Saisonviertel fünf nicht eingesetzt. Die Einsatzzeiten (von möglichen 810 Minuten) der anderen drei: Schwegler 179 Minuten (im Bild), Hasani 29, Schneider 10.