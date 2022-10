FC Aarau: Die Ersatzleute nehmen entscheidend Einfluss

Challenge League Diese Bank ist eine Bank: Aarau schafft gegen Thun dank einem Dreifachwechsel die Aufholjagd – kommt jetzt die Rotation? Beim FC Aarau haben die Einwechselspieler auffallend viel Einfluss auf den Spielverlauf. Am Freitag beim 2:2 gegen Thun änderte die Physiognomie des Spiels mit dem Dreifachwechsel in der 54. Minute komplett. Ändert sich nun auf einzelnen Positionen die Hierarchie? Stefan Wyss Jetzt kommentieren 09.10.2022, 05.00 Uhr

Milot Avdyli spielte sich bei seinem Teileinsatz gegen Thun in den Vordergrund und drängte sich für einen Startplatz auf. Marc Schumacher / freshfocus

Besondere Umstände erfordern besondere Massnahmen. Als sein Team am Freitag im Heimspiel gegen Thun scheinbar hoffnungslos 0:2 hinten lag, ging Trainer Stephan Keller in den Aufrüttel-Modus über und nahm in der 54. Minute gleich drei Wechsel vor. Schon in der 54. Minute, müsste man sagen. Denn früher gewechselt hat er in dieser Saison erst einmal. Als beim Hinspiel in Thun Allen Njie rotgefährdet war, nahm Keller ihn schon in der Pause raus.

Drei Wechsel noch vor Ablauf der ersten Stunde? Gab es beim FCA in dieser Saison noch nie. Letztmals war dies Anfang März beim 3:4 im Heimspiel gegen Schaffhausen der Fall. Auch damals wechselte Keller schon früh drei Mal. Es war eine ähnliche Situation. Der FC Aarau lag zu diesem Zeitpunkt 1:3 zurück. Er schaffte es aber nur noch, auf 3:4 aufzuholen.

Gegen Thun führte der Einfluss der Einwechselspieler Silvan Schwegler, Arijan Qollaku und Milot Avdyli zu einem Punkt und einmal mehr auch auf dem Statistikblatt zu einem Eintrag: Avdyli lieferte den Assist zum 1:2-Anschlusstor durch Varol Tasar. Es war schon der achte Skorerpunkt eines Jokers in dieser Saison (3 Tore, 5 Assists). Zählt man hinzu, dass die Einwechselspieler auch schon zwei Penaltys herausholten und bei einem weiteren Treffer (ohne statistischen Eintrag) ihre Füsse im Spiel hatten, steigt die Zahl ihrer Torbeteiligungen auf 11.

Joker-Beteiligung bei zwei Dritteln der Tore

Das ist ebenso beachtlich wie die Tatsache, dass der FC Aarau 13 seiner 21 Tore in der Wechselphase eines Spiels erzielte, also in der letzten halben Stunde. Nach dem 2:2 gegen Thun sagte Keller, was oft auch schon in vorherigen Spielen seine Gültigkeit hatte: «Was die Spieler von der Bank zeigten, war sehr, sehr positiv. Sie brachten Extra-Energie rein.»

Das Los der Ersatzspieler war es bisher, dass sie nach getaner Arbeit im folgenden Spiel wieder ins zweite Glied treten mussten. Keller verzichtete bisher auf Rotation. Zum einen profitierte er davon, dass mit Mittelfeldspieler Imran Bunjaku (2. Runde), Verteidiger Arijan Qollaku (5. Runde) und Topskorer Shkelqim Vladi (9./10. Runde) nur drei der erwarteten Stammspieler verletzt ausfielen. Ausserdem war Allen Njie (9./10. Runde) der bisher einzige Spieler im Kader mit einer Sperre. Zum anderen wurde in der Challenge League bislang maximal im Wochenrhythmus gespielt. Es gab so keine Veranlassung, Spieler wegen Übermüdung mal draussenzulassen.

Bisher gab es für Trainer Stephan Keller wenig Grund zum Rotieren. Marc Schumacher / freshfocus

Konkret sah die Personalwahl Kellers bisher wie folgt aus: In der Regel spielte von Beginn weg, wer schon im Spiel zuvor in der Startformation gestanden hatte, sofern er nicht gesperrt oder verletzt war oder wie im Fall von Leon Bergsma (vor der 3. Runde) einen Transfer tätigte. «Freiwillige» Wechsel nahm Keller bisher erst zwei vor. In Schaffhausen spielte Andrin Hunziker anstelle von Mischa Eberhard, gegen Thun war es genau umgekehrt: Eberhard für Hunziker.

Dass Keller in dieser Saison weniger rotiert als im letzten Jahr, bestätigen die Statistiken. Sechs Spieler standen bisher in jedem Meisterschaftsspiel in der Startformation, letzte Saison waren es in den ersten zehn Runden nur zwei. Bloss 16 Akteure kamen mindestens zu einem Einsatz von Beginn weg (letzte Saison 18). Neun Spieler absolvierten mindestens 600 der maximal 900 Minuten; vor einem Jahr waren es sieben.

Die erste «englische Woche» steht bevor

Zum Vergleich mit der letzten Saison gehört aber auch dies: Bis Anfang Oktober hatte der FC Aarau 2021/22 zwei Wochen mit drei Spielen innerhalb von sieben oder acht Tagen zu bestreiten, in dieser Saison noch keine. Nun aber steht auch in diesem Jahr die erste so genannte «englische Woche» auf dem Programm mit drei Spielen zwischen dem 16. und 23. Oktober gegen Vaduz, Bellinzona und Neuchâtel Xamax.

«Milot (Avdyli) steht seit Wochen hinten an. Er brennt für einen Einsatz von Beginn weg», sagte Trainer Stephan Keller (links im Hintergrund). Marc Schumacher / freshfocus

Gut möglich also, dass Keller nun die Karten auf einigen Positionen neu mischt, zumindest vorübergehend. So drängt sich ein Wechsel auf dem rechten Flügel auf, wo Nuno da Silva seit Wochen aus dem Tritt geraten ist und gerade gegen Thun in der letzten halben Stunde von Avdyli exzellent vertreten wurde. «Milot (Avdyli) steht seit Wochen hinten an. Er brennt für einen Einsatz von Beginn weg», sagte Keller nach dem Spiel gegen Thun. Womöglich setzt Keller Avdyli im nächsten Spiel aber auch auf dem linken Flügel ein, wo der gesperrte Stammspieler Bastien Conus ersetzt werden muss.

Die Probleme auf der rechten Seite

Rechts in der Dreierabwehr könnte Qollaku, der die ersten vier Spiele und bis zu einer Verletzung gesetzt war, den Platz von Marco Thaler übernehmen. Dieser blieb zuletzt zwei Mal unter seinen Möglichkeiten. Gegen Yverdon und Thun entstanden alle vier Gegentore auf der rechten Seite. «Auf dieser Seite waren wir in den letzten zwei Spielen nicht auf der Höhe», so Keller.

Jetzt kommt dann eine englische Woche. Kommt jetzt auch die Zeit von Silvan Schwegler? Alexander Wagner

Weiter könnte auch Schwegler ins Team rotiert werden und im zentralen Mittelfeld in Abwesenheit des noch für ein Spiel gesperrten Njie den Platz von Imran Bunjaku übernehmen. Der 19-Jährige stand in der Meisterschaft letztmals vor fast einem Jahr, am 22. Oktober 2021, in der Aarauer Startformation. Vom Radar Kellers ist er aber nie verschwunden. «Sobald wir sehen, dass Silvan bereit ist, werfen wir auch ihn rein», sagte Keller vor wenigen Wochen. Im Spiel gegen Thun zeigte Schwegler an, dass es so weit sein könnte.

Schwegler, Avdyli und Qollaku bewiesen gegen Thun mit ihrem 36-minütigen Einsatz, dass sie bereit sind. Gerade jetzt, da der Spielkalender enger getaktet wird, und sich Sperren und Verletzungen zu mehren beginnen, ist dies ein wichtiges Zeichen. Der FC Aarau hat für Challenge-League-Verhältnisse ein breites Kader. Der Zeitpunkt ist gekommen, bei dem dies nicht nur während des Spiels, sondern auch hinsichtlich Startformation entscheidend wird.

