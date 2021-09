Challenge League Warum der FC Aarau einen neuen Goalie holt - und wer die Kandidaten sind Nach dem Weiterkommen im Cup (1:0 gegen Paradiso) ist Handeln auf der hintersten Position nötig. Wer in Frage kommt - und wer nicht. Sebastian Wendel 19.09.2021, 15.48 Uhr

Simon Enzler steht seit vergangener Saison im Tor des FC Aarau. Marc Schumacher / freshfocus

Nein, es ist nicht so, dass man FCA-intern an Simon Enzler zweifelt. Im Gegenteil: Ohne die zwei brillanten Paraden des 23-Jährigen hätte die Cup-Reise am Samstag ins Tessin böse enden können. Vor der Pause wehrt Enzler gegen die Paradiso-Spieler Becchio und Russo ab und bewahrt so seine Mannschaft vor einem Gegentor. Erst als nach 60 Minuten beim Erstligisten aus dem Touristendorf am Luganersee die Kräfte schwinden, kann der FC Aarau die optische Überlegenheit auch in klare Torchancen und in der 82. Minute zum goldenen 1:0-Siegtreffer durch Kevin Spadanuda ummünzen.

Doch zurück zu Enzler und zur Goalieposition: Als das Weiterkommen im Cup feststeht und seine Spieler unter der Dusche stehen, verrät FCA-Trainer Stephan Keller, dass in Kürze ein neuer Goalie auf der Matte stehen werden. Ja wie denn? Nach dieser Leistung Enzlers? Hintergrund: Gegen Paradiso wäre im Normalfall wohl Nicholas Ammeter im FCA-Tor gestanden. Das 20-Jährige Eigengewächs, das nach einem Jahr als Stammgoalie (2019/20) seit der vergangenen Saison den Stellvertreter von Enzler gibt. Dieser Ammeter jedoch hat sich in der vergangenen Woche im Goalietraining die Hand gebrochen, beim Sprung über eine Hürde. Die Folge: Ammeter konnte gegen Paradiso nicht spielen – mehr noch: Er wird bis Ende Jahr ausfallen.

Nicholas Ammeter war in der Saison 2019/20 Stammgoalie, seither ist er Stellvertreter von Enzler. Nun fällt er lange verletzt aus. Sarah Rölli / Aargauer Zeitung

Im Tessin sass mit Silas Huber der etatmässige U18-Goalie auf der Bank. Eine Übergangslösung, denn in Kürze wird eben ein neuer Goalie verpflichtet. Einer, der – zumindest zu Beginn – bereit ist, sich klaglos hinter Simon Enzler auf die Bank zu setzen. Man wird also nochmals auf dem Transfermarkt aktiv, obwohl mit Marvin Hübel, Joel Bonorand und Anthony von Arx drei weitere Goalies beim FCA einen Vertrag besitzen; doch sie sind allesamt blutjung (18, 19 bzw. 20), an Amateurklubs ausgeliehen und haben noch nie auf Profiniveau gespielt. Für einen Klub mit Aufstiegsambitionen keine Ideallösung auf der Position des Ersatzgoalies.

Die Liste der Kandidaten dürfte überschaubar sein. Schweizer und vertragslos sind die wichtigsten Attribute, denn Transfers von einem anderen Klub sind seit Ende August nicht mehr erlaubt und Spieler mit Ausländer-Status hat es aktuell so viele wie erlaubt im Kader.

Ist Dario Marzino ein Kandidat auf das Amt des FCA-Ersatzgoalies? Georgios Kefalas / KEYSTONE

Auf den ersten Blick bieten sich Dario Marzino (25) und Matthias Minder (28) an: Ersterer war lange Ersatzgoalie bei YB und in der letzten Saison Stammgoalie in Winterthur, seit Sommer ist er vertragslos. Minder war ebenfalls in Winterthur Stammgoalie (bis 2018), ehe er bei Xamax und bis diesen Sommer bei GC unter Vertrag stand. Ob der neue bereits im Heimspiel gegen Wil (Dienstag 20.30 Uhr, im AZ-Liveticker) auf der Ersatzbank Platz nimmt?