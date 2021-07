FC Aarau: Treff zwischen Fans und Mannschaft findet wieder statt

Challenge League Warm-Up vor der Rückkehr ins Brügglifeld: 2010er lädt FCA-Fans zum «Meet&Grill light» Nach einem Jahr Unterbruch findet in diesem Jahr die traditionelle Saison-Eröffnung im Heimstadion des FC Aarau wieder statt. AZ 12.07.2021, 17.08 Uhr

Ein (Rück)Blick aufs bis dato letzte «Meet&Grill» im Jahr 2019.

Nach über einem Jahr mit Geisterspielen oder Auftritten der 1. Mannschaft vor äusserst spärlicher Kulisse sind in der bevorstehenden Saison 2021/22 die Corona-Schutzmassnahmen im Brügglifeld (vorerst) aufgehoben: All jene, die am Eingang ein gültiges Covid-Zertifikat vorweisen, können im Stadioninnern dem Fussball schauen und geselligen Beisammensein ohne Maske oder andere störende Vorschriften frönen.