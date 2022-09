FC Aarau: Nuno da Silva will im zweiten Anlauf durchstarten

Challenge League Vor Jahren fiel Nuno da Silva beim FC Aarau durch – jetzt will er es im zweiten Anlauf allen zeigen 2016 brillierte Nuno da Silva im Cup gegen den FCA und erspielte sich so einen Wechsel zu den Aarauern. Doch nach nur drei Monaten musste er gehen. Nun ist er zurück – nach einer Odyssee über Breitenrain, Winterthur, Thun und Zürich. Eine Geschichte über die Hochs und Tiefs im modernen Fussball. Frederic Härri Jetzt kommentieren 03.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Oft sehr viel schneller als seine Gegenspieler: Nuno da Silva (links). Martin Meienberger / freshfocus

Es gibt eine Vielzahl an Bildern, die Nuno da Silva in typischer Pose zeigen. Den Oberkörper nach vorne geneigt, den Blick auf den Ball fixiert. Die schnellen Schritte, die sich erahnen lassen, im Takte einer Nähmaschine. Und im Hintergrund ein gegnerischer Verteidiger, der angesichts des eingeschlagenen Tempos konsterniert zurückbleibt.

Eines dieser Bilder stammt aus dem Spätseptember 2016. Da Silva ist darauf als 22-Jähriger zu sehen, im kalkfarbenen Trikot des FC Breitenrain. Der Gegenspieler dahinter ist Pascal Thrier vom FC Aarau. Es ist die zweite Cuprunde auf einem Sportplatz, der sich Spitalacker nennt. Und auf diesem wird da Silva zum besten Spieler des Abends.

Als Breitenrain-Spieler zog Nuno da Silva den FCA-Spielern davon. Marc Schumacher/Freshfocus

Er dribbelt, er flankt, er schiesst – er macht, wie er sagt: «Das Spiel meines Lebens». Ein Tor gelingt ihm keines, das unterklassige Breitenrain verliert 0:1, aber Eindruck hinterlässt da Silva gleichwohl. Ein wenig erinnert die Partie an jenen legendären Auftritt von Cristiano Ronaldo, als dieser als Spieler von Sporting Lissabon seinen künftigen Arbeitgeber Manchester United im direkten Vergleich von seinen Qualitäten überzeugte. Denn Ähnliches spielt sich auch hier, auf dem Spitalacker, ab: Nach Spielschluss kommt der Aarauer Trainer Marco Schällibaum herüber und sagt: «Gib mir deine Nummer, ich melde mich.»

Sportchef Ponte war kein Fan von ihm

Anderntags ruft Schällibaum tatsächlich an. Er will den jungen Berner portugiesischer Herkunft dringlichst verpflichten, unterbreitet ihm ein Angebot. Begeistert sagt da Silva zu. Nur hält Raimondo Ponte, Sportchef beim FC Aarau, wenig von diesem Spontantransfer. Er begrenzt die Vertragsdauer auf drei Monate – mit Option auf eine Verlängerung, immerhin.

Dass die Mannschaft des FCA auf eine Krise zusteuert, kann da Silva zu jenem Zeitpunkt höchstens erahnen. Schon im Cup gegen Breitenrain spielte sie nicht gut, und das setzt sich fort: Bis zur Winterpause verliert sie fünf von neun Spielen, gewinnt nur zweimal. Da Silva bleibt Kurzarbeiter ohne jedweden Einfluss. Ende Jahr muss er gehen, zurück zu Breitenrain. Zurück auf Feld eins.

Im Herbst 2016 kann sich da Silva beim FC Aarau nicht durchsetzen.

Fast sechs Jahre später ist da Silva wieder das, was er einst war: ein Spieler des FC Aarau. Optisch hat er sich nicht sonderlich verändert, der Bart ist noch immer sauber getrimmt, der Seitenscheitel im Haupthaar akkurat frisiert. Doch im Innern, da ist viel passiert in all der Zeit. Es gab Augenblicke, die ihn in feinem Berner Dialekt sagen lassen: «Dass ich daran nicht zerbrochen bin, hat mich zu dem gemacht, der ich heute bin.»

Da Silvas bisherige Karriere ist keine dieser stromlinienförmig verlaufenen Erfolgsgeschichten. Sie ist eine der Wellenbewegungen, der Umwege, der Zufälle und Fügungen, der «Glücksgefühle und Enttäuschungen», wie er es nennt. Sein Werdegang lässt sich auch als Parabel von Abhängigkeiten verstehen. Weil er viel darüber verrät, wie eng das Schicksal eines Spielers mit jenem des Trainers verknüpft sein kann.

Schwierige erste Zeit in Thun

Im Sommer 2017, nach der Rückkehr zu Breitenrain, ging es plötzlich wieder steil bergauf. Ein halbes Jahr hatte da Silva bei seinem Stammverein verbracht und derart ansehnlich gespielt, dass der FC Thun aufmerksam wurde. So kam es zum Wechsel aus dem Berner Stadtquartier ins Oberland, von der Promotion League direkt in die Super League. So etwas muss man erst einmal verarbeiten.

Im Rückblick sagt da Silva denn auch, dass er damals mental nicht vollumfänglich bereit gewesen sei. «Ich war auf einmal Profi mit einem Vierjahresvertrag und war zufrieden damit. Ich hatte zu viel Respekt, um die letzten paar Prozent aus mir herauszuholen.» Wenngleich seine Trainingsleistungen laut eigenem Bekunden tadellos waren, fehlten in den Matches die Überraschungsmomente, die für einen Akteur offensiver Prägung unersetzlich sind. Da Silva spielte anfänglich regelmässig, danach immer weniger.

Die Spiele des FC Thun in der Saison 2018/2019 verfolgte da Silva meist von ausserhalb des Platzes. Claudio de Capitani/Freshfocus

Die Saison 2018/2019 verbrachte er weitgehend auf der Tribüne, während die Kollegen unten kickten. Das Selbstvertrauen schwand, die Zweifel am eigenen Können wurden grösser. «Es wollte nicht, ich hatte die Handbremse drin», sagt er heute. Irgendwann in jener Spielzeit bat ihn Trainer Marc Schneider in sein Büro und beschied ihm, dass es besser sei, sich ausleihen zu lassen.

Als Bernegger kam, startete da Silva durch

Im Herbst 2020 trug da Silva schliesslich erneut das Dress mit dem Thuner Wappen auf der Brust. Inzwischen war er zum wichtigsten Akteur im Team geworden. Das hatte viel damit zu tun, dass er in der Saison davor als Leihspieler beim FC Winterthur neuen Schwung genommen hatte. Aber auch damit, dass Schneider, dessen Beziehung zu da Silva immer distanziert blieb, wenige Wochen zuvor von seinem Amt zurückgetreten war.

Carlos Bernegger übernahm, und mit ihm – da Silva schnippt mit den Fingern – machte es klick. «Ich wurde zum Spieler, von dem ich immer wusste, dass ich ihn sein kann. So hatte ich mir das vorgestellt», sagt er. Und spätestens, nachdem da Silva im Januar 2021 gegen Schaffhausen drei Tore erzielte, waren sich auch die Verantwortlichen beim Grasshopper Club Zürich einig, dass sie diesen Spieler am liebsten bei sich haben wollten.

Nach dem Wechsel zu GC im Hoch

Da Silvas Vertrag in Thun lief damals in jenem Sommer aus, und aus seiner Sicht hatte sich die sportliche Führung zu spät darum bemüht, mit ihm zu verlängern. Sein Entschluss, zur Rückrunde nach Zürich zu wechseln, war gefasst. Der Wechsel fand statt. Davon, dass ihn GC nur holte, um die Aufstiegskonkurrenz zu schwächen, las er in den Medien. Und auch wenn es so gewesen sein sollte: Es war da Silva egal. Für ihn stimmte alles: Er kam zu ausreichend Spielzeit, leistete seinen Beitrag und stieg am Ende der Saison in die Super League auf. Er war im Hoch.

Im Mai 2021 feierte Nuno da Silva (hinten, zusammen mit Aleksandar Cvetkovic) den Aufstieg in die Super League.

Nun, rund eineinhalb Jahre später, trägt da Silva keine GC-Farben mehr. Das lässt darauf schliessen, dass alsbald ein Tief folgte. Rein zahlenmässig betrachtet war es das auch: Nur 17 Einsätze, meist von kurzer Dauer, resultierten aus der Folgesaison. Doch so arg sieht es da Silva nicht. Anders als vor wenigen Jahren in Thun, als er nur wenig spielte, war er dieses Mal zufriedener.

Weil er sich wichtig, ernst genommen fühlte. Weil er mit Trainer Giorgio Contini gut auskam und sich nahe bei der Mannschaft wähnte. Contini war es auch, der gerne mit da Silva verlängert hätte und sich klubintern für ihn stark machte. Nur zählen im komplizierten Konstrukt der Grasshoppers mittlerweile andere Interessen, die von den Entscheidern in China, Wolverhampton oder portugiesischen Beratern gespeist werden. Da Silva musste gehen.

Wird es dieses Mal besser mit dem FC Aarau?

Und jetzt: der FC Aarau. Schon wieder. Über die Jahre, sagt da Silva, sei da stets diese diffuse Ahnung gewesen. «Ich hatte immer das Gefühl, das mit Aarau und mir ist noch nicht vorbei. Mit Aarau habe ich noch etwas vor, nachdem es beim ersten Mal so schnell geendet hat.» So brauchte er nicht lange zu überlegen, als sich diesen Juli FCA-Sportchef Sandro Burki bei ihm meldete, mit der Aussicht auf einen Vertrag bis 2024.

In der FCA-Mannschaft von Trainer Stephan Keller ist Nuno da Silva schon jetzt Führungskraft und Leistungsträger. Marc Schumacher / freshfocus

Vieles spricht dafür, dass es dieses Mal anders wird als vor sechs Jahren. Mit 28 ist da Silva kein Jüngling und Ergänzungsspieler mehr, sondern Routinier und Leistungsträger. Ausserdem ist die heutige Mannschaft homogener und stimmiger zu­sammengestellt, als es sie zu ­jener Zeit war.

Nur eines blieb gleich: Nuno da Silva ist noch immer sehr viel schneller als viele seiner Gegenspieler. Und das ist gut so. Für ihn und für den FC Aarau.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen