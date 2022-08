Der FC Aarau hofft in Thun auf seine Auswärtsstärke

Challenge League Vor dem Spiel in Thun: Der FC Aarau hofft auf seine Auswärtsstärke Der FC Aarau spielt 2022 auswärts deutlich erfolgreicher als daheim. Heute Freitag soll dieser Trend in der 4. Runde der Challenge League auch gegen den noch sieglosen FC Thun anhalten. Stefan Wyss Jetzt kommentieren 05.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Letzte Saison setzte es für den FCA in Thun eine Niederlage ab, aber es gab auch einen Sieg: Trainer Stephan Keller jubelt mit Siegtorschütze Mickaël Almeida. Peter Schneider / Keystone

Als der FC Aarau letztmals nach Thun reiste, stand er vor einem Spiel der scheinbar letzten Chance. Nach vier Niederlagen in fünf Partien musste er am ­Ostermontag in der Stockhorn-Arena punkten, um die Hoffnung auf den Aufstieg am Leben zu halten. Er verlor im Berner Oberland 1:2 und spielte später dann doch bis zur letzten Sekunde um die Promotion in die Super League.

Diesmal, vor der 4. Runde, ist der Erfolgsdruck nicht annähernd so gross. Man kann den Aarauern mit vier Punkten aus den ersten drei Spielen gegen Vaduz (1:1), Neuchâtel Xamax (2:1) und Lausanne (1:2) nämlich durchaus ein genügendes Zwischenzeugnis ausstellen. Doch eine Woche nach der Heimniederlage gegen Lausanne sollten sie aus Thun doch etwas Zählbares mitnehmen. Denn gehen sie leer aus, müsste dieses «genügend» in ein «knapp ungenügend» umgewandelt werden. Dass der FC Thun ohne Sieg und damit resultatmässig mit dem Rücken zur Wand steht, von den Leistungen her bislang aber überzeugt hat, macht die Aufgabe umso delikater.

Da kommt es dem FC Aarau zupass, dass er 2022 auf eine eindrückliche Auswärtsbilanz verweisen kann. Die Niederlage in Thun im April war die letzte in der Fremde. Von den übrigen zehn Auswärtsspielen in diesem Jahr gewann Aarau saisonübergreifend neun, zuletzt siegte er vier Mal in Folge bei einem Torverhältnis von 10:1.

Zum Vergleich: Auf dem heimischen Brügglifeld hat der FC Aarau 2022 fünf von elf Spielen verloren und weist bei nur vier Heimsiegen sogar eine negative Bilanz aus. «Auswärts fällt es uns etwas einfacher, weil die Gegner offener spielen. Wir müssen uns nicht immer alles selbst erarbeiten. Manchmal bietet uns der Gegner auch etwas an. Er gesteht uns Räume zu und macht Fehler, weil er vor eigenem Publikum initiativer agiert», erklärt Trainer Stephan Keller.

Gegen Lausanne erlitt Aarau letzte Woche die fünfte Niederlage im elften Heimspiel in dieser Saison. Marc Schumacher / freshfocus

Als Beweis dient das Spiel im Brügglifeld von letzter Woche gegen Lausanne. Die Gäste, obschon sie die grossen Favoriten auf den Aufstieg sind, standen sehr tief, verzichteten auf ein Pressing und überliessen die Ini­tiative den Aarauern. Diese taten sich schwer, fanden keine Räume und erlitten schliesslich verdient die erste Saisonniederlage. «In einem Heimspiel würde Lausanne wohl nicht so auftreten», mutmasst Keller.

Cvetkovic noch ohne Arbeitsbewilligung

Trotz der Niederlage im letzten Spiel dürfte Aarau in Thun mit unveränderter Formation und System auflaufen. Verteidiger Aleksandar Cvetkovic, der erst letzte Woche einen neuen Vertrag unterschrieb, wird erneut nicht zum Einsatz kommen. Noch ist die Arbeitsbewilligung für den 27-jährigen Serben nicht eingetroffen. Ausserdem ist Cvetkovic nach wochenlangem Individualtraining noch nicht im Wettkampf-Rhythmus.

Weil Abwehrchef Aleksandar Cvetkovic noch keine Arbeitsbewilligung hat, dürfte Trainer Stephan Keller (links) erneut auf Olivier Jäckle setzen. Marc Schumacher / freshfocus

Im Zentrum der Abwehr spricht wiederum einiges für einen Einsatz von Routinier Olivier Jäckle. Dieser habe gegen Lausanne «nicht alles falsch gemacht», wie es Keller formuliert. Der 29-jährige Jäckle fand sich rasch zurecht in der Rolle des Innenverteidigers, die er drei Jahre lang nicht mehr gespielt hatte. «Vielleicht kann er seine Stärken in der Spielauslösung auf dieser Position sogar besser ausspielen als im Mittelfeld», so Keller. Vielleicht umso mehr, wenn das Spiel auswärts stattfindet.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen