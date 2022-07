Challenge League Vladi und Gjorgjev bringen die Wende: Der FC Aarau dreht das Spiel gegen Xamax und gewinnt 2:1 Der FC Aarau kommt im zweiten Saisonspiel zum ersten Sieg. Auswärts gegen Neuchâtel Xamax gewinnt er nach einem 0:1-Rückstand verdient noch 2:1. Shkelqim Vladi glich unmittelbar vor der Pause mit einem Flachschuss aus, Nikola Gjorgjev erzielte in der 70. Minute das Siegestor. Frederic Härri, Neuenburg Jetzt kommentieren Aktualisiert 22.07.2022, 22.48 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Nikola Gjorgjev spitzelte den FC Aarau zum Sieg. Urs Lindt / freshfocus

Ein Blick zurück auf das letzte Gastspiel des FC Aarau bei Neuchâtel Xamax, er lohnte sich vor diesem Abend. 3:0 hatten die Aarauer Ende April gewonnen, sie fegten über den Kunstrasen der Maladière und liessen keinen einzigen Neuenburger Torschuss zu. Aber: Mit Liridon Balaj, Kevin Spadanuda und Donat Rrudhani schossen drei Spieler die Tore, die nicht mehr hier sind. Auch Randy Schneider, der Beste damals, schnürt seine Fussballschuhe inzwischen für den FC St. Gallen.

In dieser Saison müssen andere glänzen, andere zu Helden werden. Für die Tore sorgen, die Siege und Glücksmomente. Beim 2:1-Sieg über Xamax am Freitagabend legten einige von ihnen eindrückliche Bewerbungen für die Rolle vor. Besonders Shkelqim Vladi, Nuno da Silva, Nikola Gjorgjev und Mickaël Almeida sind zu nennen. Sie waren es, die die Wende brachten.

Viel Betrieb über die Flügel

Im Vergleich zum Startspiel gegen Vaduz nahm Trainer Stephan Keller eine Änderung an seiner Aufstellung vor. Imran Bunjaku, der das Training am Donnerstag hatte abbrechen müssen, fehlte. Für ihn rückte Mischa Eberhard in die erste Elf, der Leihspieler von den Young Boys. Durch seine Hereinnahme erhielt das Aarauer Spiel eine leicht offensivere Note im Zentrum.

Erst einmal machte sich der FCA aber durch sein Flügelspiel bemerkbar. Wiederholt wurden die Aussenspieler Conus und da Silva mit Diagonalbällen aus dem Zentrum gesucht. Die beiden wählten das Dribbling, den Pass in Tornähe. Es funktionierte prächtig, nur bei der sauberen Ballbehandlung oder dem passenden Torschuss gab es Verbesserungspotenzial.

Nach der Trinkpause war es kurz gemächlich

Die Aarauer erarbeiteten sich ein Chancenplus, wenngleich die grossen Möglichkeiten fehlten. Im Anschluss an eine Trinkpause, die aufgrund der hohen Temperaturen angezeigt schien, verlor die Partie jedoch merklich an Esprit. Keiner mochte sich dem Risiko hingeben oder dem Gegner Räume offenbaren. Die anfängliche Dynamik wich dem Statischen.

Und so kam es, dass der Führungstreffer in der 37. Minute dem sprichwörtlichen «Nichts» entwich. Nach einem Fehlpass von Nikola Gjorgjev schalteten die Xamaxiens schnell um, mittels zwei Pässen entblössten sie die hoch aufgerückte FCA-Abwehr. Am Ende der Kette stand ­Xamax-Stürmer Henri Koide, der das Laufduell gegen Arijan Qollaku gewann und Goalie ­Simon Enzler überwand.

Ein gut eingespieltes Duett: Shkelqim Vladi und Nuno da Silva. Urs Lindt / freshfocus

Die Aarauer aber, sie haderten nicht. Wenn, dann wurden sie vom Rückstand angetrieben. Und viel entscheidender: Sie reagierten – quasi mit dem Halbzeitpfiff. Wieder war es da Silva, den die Mitspieler suchten und fanden. Der Neuzuzug legte zurück auf Shkelqim Vladi, seinen liebsten Zielspieler, und dieser traf mit einem satten Schuss ins rechte Eck. Dieselbe Kombination wie in der Vorwoche, sie reüssierte auch auf der Maladière.

Der erste Aarauer Wechsel war gleich der richtige

Der Ausgleich war ein Schub für den FCA, ein kleiner Vorsprung, wenn auch nur ein emotionaler. Der Auftakt in die zweite Halbzeit verlief gleichwohl ausgeglichen, mit Szenen vor beiden Toren. Was folgte, war erneut eine vorsichtige, zögerliche Phase. Je näher der Spielschluss rückte, verfestigte sich das Gefühl, dass der nächste Fehler der eine zu viel sein könnte.

Kein Fehler indes unterlief Stephan Keller, als er den ersten Wechsel beschloss: In der 69. Minute brachte er Mickaël Almeida für Valon Fazliu. Nur eine Minute später kam Almeida in Strafraumnähe an den Ball und erblickte den freien Nikola Gjorgjev. Die Annahme des Zuzugs von GC war nicht perfekt, fast schien es, als sei die Chance dahin. Doch irgendwie spitzelte Gjorgjev den Ball noch neben den rechten Pfosten. Es war das 2:1 für Aarau – und für den in der vergangenen Saison weitgehend glück- und einflusslosen Almeida muss der Assist zumindest einer ersten, kleinen Befreiung gleichgekommen sein.

Nach dem 2:1 verschwand Torschütze Gjorgjev (Mitte) in einer Jubeltraube. Urs Lindt / freshfocus

Die erstmalige Führung, sie bedeutete auch den Sieg für die Gäste, den Trainer Keller nach Spielschluss als «verdient» erachtete: «Wir waren die spielbestimmende Mannschaft. Nach dem Spiel gegen Vaduz war es heute ein Schritt nach vorne.»

Telegramm Xamax - Aarau 1:2 (1:1) Maladière. – 3’808 Zuschauer. – SR: von Mandach. – Tore: 37. Koide 1:0. 46. Vladi (da Silva) 1:1. 70. Gjorgjev (Almeida) 1:2. Xamax: Guivarch; Ouattara, Cavanda, Berisha, Balaruban; Fatkic (46. Hammerich); Pasche (75. Alili), Saiz (46. Aliu); Del Toro, Koide (64. Bakayoko), Nuzzolo (63. Veloso). Aarau: Enzler; Qollaku, Bergsma, Kronig; da Silva, Eberhard (78. Jäckle), Njie, Conus; Fazliu (69. Almeida); Vladi (91. Gashi), Gjorgjev. Bemerkungen: Xamax ohne Epitaux, Gonçalves, Hummel (alle verletzt), Maurer und Morina (beide nicht im Aufgebot). Aarau ohne Bunjaku (verletzt) und Candé (nicht im Aufgebot). – Verwarnungen: 74. Cavanda, 83. Conus (beide Foulspiel), 93. Enzler (Unsportlichkeit), 94. Almeida (Foulspiel).

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen