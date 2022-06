FCA-Transfer: Nuno da Silva verstärkt die Offensive

Challenge League Verstärkung für die Offensive: Der FC Aarau holt den GC-Stürmer Nuno da Silva Der FC Aarau bleibt auf dem Transfermarkt aktiv: Kurz vor dem Trainingsauftakt am Donnerstag gab der Klub die Verpflichtung von Nuno da Silva bekannt. Der Schweiz-Portugiese unterschrieb für zwei Jahre. Zuletzt hatte der 28-jährige Stürmer für die Grasshoppers gespielt. Stefan Wyss 16.06.2022, 10.10 Uhr

Nuno da Silva - hier im Dress des FC Thun - verstärkt die Offensive des FC Aarau (Lausanne, 29.01.2021) Pascal Muller / Freshfocus

Erst Valon Fazliu vom FC Wil, jetzt Nuno da Silva von den Grasshoppers: Der FC Aarau reagiert mit der Verpflichtung von bewährten Challenge-League-Spielern auf die Abgänge der Stürmer Donat Rrudhani (Young Boys) und Randy Schneider (St. Gallen). Nuno da Silva hat in der zweithöchsten Schweizer Spielklasse für Thun, Winterthur, die Grasshoppers und Aarau schon 76 Spiele absolviert. Bei FCA stand er im Herbst 2016 für kurze Zeit unter Vertrag und kam sieben Mal zum Einsatz.

Seine beste Zeit erlebte der in Schweiz geborene, darauf aber in Portugal aufgewachsene Da Silva zwischen 2019 und 2021, als er beim FC Winterthur und FC Thun in der Challenge League Stammspieler war. 2019/20 kam er in Winterthur in allen Meisterschaftsspielen zum Einsatz, in der Vorrunde der Saison 2020/21 erzielte er für Thun in 18 Partien 6 Tore.

Weniger erfolgreich war zuletzt sein Engagement bei den Grasshoppers. Nach dem Aufstieg mit den Zürchern spielte Da Silva in der Super League nur noch eine Nebenrolle. Bekanntlich setzt das aktuelle GC mit seinem internationalen Netzwerk mehr auf ausländische Kräfte. Da Silva spielte letzte Saison so nur noch zwei Mal von Beginn weg. Einen neuen Vertrag erhielt er beim Rekordmeister nicht.

Für Aarau könnte Da Silva gleichwohl ein wertvoller Spieler sein. Er ist in der Offensive auf verschiedenen Positionen einsetzbar. Meist spielt er am Flügel und wäre damit der natürliche Ersatz für Rrudhani (oder Kevin Spadanuda, falls dieser den FCA auch noch verlässt). Da Silva ist in seiner Karriere aber auch schon als Mittelstürmer oder hinter der Spitze zum Einsatz gekommen. FCA-Sportchef Sandro Burki sagt zur Verpflichtung von Da Silva:

«Er hat sich seit seinem Abschied vor rund fünfeinhalb Jahren zu einem gestandenen, vielseitig einsetzbaren Spieler weiterentwickelt und ich bin überzeugt, dass er mit seinen fussballerischen Qualitäten wie auch von seiner Persönlichkeit her zum FC Aarau passen wird.»