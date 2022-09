Warum Stürmer Varol Tasar wieder für den FC Aarau zaubert

Challenge League Varol Tasar zaubert wieder für den FC Aarau: «Einige haben vergessen, was ich drauf habe» Mit dem FC Aarau erlebte Varol Tasar das Barrage-Drama 2019, danach zog er weiter in die Super League. Nun ist er zurück. Wie es dazu kam – und ein Anruf bei Sandro Burki alles änderte. Frederic Härri Jetzt kommentieren 16.09.2022, 05.00 Uhr

In Aarau reifte Varol Tasar, heute 25, einst zum Fussballprofi. Andrea Zahler / CH-Media

Wo die Kaffeemaschine steht, weiss Varol Tasar schon. Das Gerät ist brandneu, der Chromstahl poliert, der Wassertank frei von Kalk. «Ich bin jeden Tag hier», sagt er und lässt mit geübten Handgriffen eine Espressokapsel in die Öffnung fallen.

Die formschön hergerichtete Sportlounge im Bauch des Stadion Brügglifelds ist eines der wenigen Dinge, die sich verändert haben, seit Tasar das letzte Mal ein Spieler des FC Aarau war. Auch einige der Mitspieler sieht er in diesen Wochen erstmals. Doch ansonsten ist vieles so geblieben, wie er es kennt. Auch daran lag es wohl, dass er sich in diesem Sommer bei der Karriereplanung gerne an seine Zeit in Aarau zurückerinnert hat.

Das Barrage-Drama als schwerste Stunde

2019 war es, als der damals 22-Jährige wegzog, um sein Glück in der Super League zu versuchen. Mit dem FCA hatte er da den Aufstieg gerade verpasst. In der Barrage unterlagen die Aarauer ihrem Gegner Xamax nach Elfmeterschiessen. Dies, nachdem sie im Hinspiel noch 4:0 gewonnen hatten, ein Sieg, zu dem Tasar zwei Treffer beitrug. Das Scheitern sollte zur «schwersten Stunde» in seiner Karriere werden, wie Tasar später sagte.

Fassungslos musste Varol Tasar (Zweiter von links) 2019 mit ansehen, wie sein FC Aarau die grosse Chance auf den Aufstieg vergab.

Und irgendwie wollte der traurige Schlussakt so gar nicht zu der freudigen Saison des Flügelstürmers passen: Elf Tore erzielte er in der Saison 2018/2019, gab acht Vorlagen und war damit bester Skorer seines Teams.

Ohne Super League aber konnte Tasar nicht länger in Aarau bleiben. Er wechselte zu Servette, schoss auch in Genf Tore und er tat dies ebenso später als Spieler des FC Luzern.

Tasar im Dress des FC Luzern. Martin Meienberger / freshfocus

Doch irgendwann im Laufe des letzten Jahres ist ihm die Zufriedenheit abhandengekommen. Spätestens als Mario Frick vor der vergangenen Rückrunde als Trainer bei den abstiegsbedrohten Zentralschweizern übernahm, wurde Tasars Stand schwerer, die Minuten weniger und die Tore rarer. In der Saison 2021/2022 holte er lediglich einen Skorerpunkt. Tasar findet Erklärungen dafür, er sagt etwa: «Mario Frick hat ein System spielen lassen, in welchem meine Spielweise nicht zur Geltung kam.» Er tut dies nüchtern kund, ohne Groll, weil er weiss, dass die schwindenden Einsätze nichts mit persönlichen Befindlichkeiten zu tun hatten. «Ich hatte keinerlei Probleme mit Mario, es hat einfach nicht ­gepasst.»

Die zweite Enttäuschung mit einem türkischen Verein

Tasar beschloss, sich zur neuen Saison nach einer Veränderung umzusehen. Der türkische Erstligist Giresunspor lud ihn ein und machte sich von seinen Fähigkeiten vor Ort ein Bild. Für Tasar wäre das eine schöne Sache gewesen, in der Türkei, der Heimat seiner Eltern zu spielen. Anfang August stand die Leihe kurz vor dem Abschluss, da wurde bekannt, dass Giresunspor aufgrund von finanziellen Schwierigkeiten einer Transfersperre unterlag. Der Wechsel scheiterte, Tasar kehrte zurück in die Schweiz.

Mit dem Rasen im Stadion Brügglifeld ist Varol Tasar noch immer bestens vertraut. Andrea Zahler / CH-Media

Vor sieben Jahren hatte er schon einmal Ähnliches erlebt, als er sich von den Old Boys zu Aydinspor in die dritthöchste türkische Liga transferieren liess und wenige Monate später ohne Spiel und ohne Bezahlung frustriert wieder abreiste. Damals habe er sich überlegt, mit dem Fussball aufzuhören, sagt Tasar. «Jetzt konnte ich die Enttäuschung schneller verarbeiten.»

Zu tun hat das auch damit, dass Tasar im Gegensatz zu 2015 inzwischen als Fussballprofi etabliert ist. In Luzern ist er noch zwei Jahre vertraglich gebunden. Doch beim Superligisten zu bleiben, ohne Aussicht auf eine tragende Rolle, wurde für ihn immer unrealistischer. «Ich wollte wieder spielen, wieder glücklich sein», sagt Tasar. Für einen Fussballer sind diese zwei Dinge oft deckungsgleich. Das Glück liegt im Spiel.

«Wollt ihr, dass ich zurückkomme?»

Und so wandte sich Tasar also dem FC Aarau zu. Proaktiv meldete er sich bei Sportchef Sandro Burki und fragte ziemlich direkt: «Wollt ihr, dass ich zurückkomme?» Dass Burki dieser Vorstellung nicht abgeneigt war, wusste Tasar da bereits, weil es Mitte der vergangenen Saison schon einmal lose Gespräche gegeben hatte.

Was es nun noch bedurfte, war die Einwilligung von Trainer Stephan Keller (die problemlos erfolgte) und die Bereitschaft des FC Luzern, Tasar abzugeben. Ende August wurde der Leihvertrag bis zum Ende dieser Saison unterschrieben und Tasar vorgestellt.

Ein romantischer Wechsel, aber nicht nur

Die Rückkehr des nunmehr 25-Jährigen an den Ort, wo die Profikarriere einst begann, ist eine Geschichte, die jeden Fussballromantiker freut. Es ist ein emotionaler Wechsel, einer fürs Fanherz. Doch wer Sandro Burki kennt, weiss, dass der Sportchef seine Transferstrategie nicht aus Sentimentalität wählt. Vielmehr ist man beim FCA überzeugt, dass Tasar die Mannschaft durch Schnelligkeit und technische Finesse voranbringt und zum Unterschiedsspieler wird. Ansonsten hätte man ihn nicht wieder auf die Lohnliste gesetzt.

Nach drei Jahren Abwesenheit können die Aarauer Fans dem Flügelspieler wieder im FCA-Dress zujubeln. Marc Schumacher / freshfocus

Eine Kostprobe seines Könnens gewährte Tasar vor Wochenfrist in Schaffhausen, als er den Ball in der Nachspielzeit nach einem überwältigenden Sololauf zum 2:0-Endstand ins Tor schlenzte. Dafür steht Tasar nach wie vor: das Unberechenbare, Extravagante. «Einige haben vielleicht vergessen, was ich drauf habe», sagt er. «Das will ich wieder beweisen.»

Dieses Mal trägt er das richtige Trikot

Dass Tasar ein Mann für spezielle Momente sein kann, veranschaulicht auch eine Episode, an die man in Aarau nur ungern zurückdenkt. Im Mai 2021 trafen der FC Aarau und der FC Luzern im Cup-Halbfinal aufeinander. Als Einwechselspieler schoss Tasar die Luzerner zum Sieg, er verkniff sich den Jubel und war froh, dass ihm jedweder Unmut von den Rängen im Brügglifeld angesichts der coronabedingten Zuschauerbeschränkungen erspart blieb.

Nun steht erneut ein sehr ­besonderes Spiel an, am Sonntag gegen den FC Basel, in einem ausverkauften Stadion. Und die Aarauer Fans dürfen hoffen, dass Tasar wieder zur spielentscheidenden Figur wird. Dieses Mal trägt er ja auch das weisse, das richtige Trikot.

