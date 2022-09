Das Auswärtsspiel des FC Aarau in Yverdon im AZ-Liveticker

Trotz zweifacher Führung: Der FC Aarau kommt in Yverdon nicht über ein 2:2 hinaus

Aus dem angestrebten dritten Sieg in Folge wurde nichts: Der FC Aarau muss sich im Auswärtsspiel bei Yverdon-Sport mit einem 2:2-Unentschieden begnügen. Zweimal geht die Mannschaft von Trainer Stephan Keller in Führung, zweimal gleicht der Gegner aus. Am Ende müssen die Aarauer froh sein, einen Punkt mitgenommen zu haben.