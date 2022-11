Auswärtsspiel des FC Aarau bei Lausanne-Sport im Liveticker

Fussball-WM Murat Yakin: «Mit unserer Mannschaft ist vieles möglich – wir sind gut genug, um Brasilien zu schlagen»

Am Montag bestreiten die Schweizer ihr zweites Gruppenspiel. Gegen Brasilien sind sie Aussenseiter, glauben dennoch an ihre Chance. Für den Schweizer Trainer ist es auch eine Begegnung mit jenem Nationalteam, das ihn in der Kindheit bewegte.