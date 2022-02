Challenge League Sinneswandel beim Spätstarter: Warum Shkelqim Vladi erst nicht und nun doch zum FC Aarau wollte Als er in der Vorrunde gegen Aarau auflief, dachte er während der Spiele tatsächlich: «Wie gerne wäre ich Stürmer beim FC Aarau!» Shkelqim Vladi gehört den Berner Young Boys, begann die Saison in Yverdon und ist nun Sturmhoffnung beim FC Aarau – die Hintergründe eines Transfers, der im Waadtland Ärger verursachte. Sebastian Wendel Jetzt kommentieren 12.02.2022, 05.00 Uhr

Fussballern wird gerne nachgesagt, dass sie zur Selbstüberschätzung neigen. Ist ja irgendwo auch verständlich: Oder wie würden Sie sich entscheiden, wenn gleichzeitig der FC Basel und der FC Wil anklopfen?

Im vergangenen Sommer stand auch Shkelqim Vladi vor der Wahl: Zum Aufstiegsanwärter FC Aarau. Oder nach Yverdon, zum Neuling in der Challenge League, wo der Ligaerhalt erste Priorität hat. Doch der junge Stürmer entschied sich nach reiflicher Überlegung für den kleineren Schritt: «Ich habe damals erst vor kurzem meinen ersten Vertrag bei den Berner Young Boys unterschrieben. Um im Profigeschäft Fuss zu fassen, muss ich spielen. Und dafür sah ich in Yverdon grössere Chancen.»

Das ist Shkelqim Vladi Geboren am 21. September 2000 in Thun, begann Shkelqim Vladi seine fussballerische Laufbahn beim FC Rot-Schwarz Thun und Dürrenast, ehe er in die Jugendabteilung des FC Thun und anschliessend weiter in jene von YB wechselte. Im vergangenen Sommer unterschrieb er bei den Bernern seinen ersten Profivertrag und wurde anschliessend an Yverdon ausgeliehen - nun also der Wechsel zum FC Aarau.

Ein gutes halbes Jahr später treffen wir uns im Stadion Brügglifeld. Die Sonne bringt erste Frühlingsgefühle, wir setzen uns auf eine Spielerbank und der gebürtige Thuner mit kosovarischen Wurzeln erzählt in breitem Berndeutsch, wieso er jetzt doch das Trikot des FC Aarau trägt: «Kurz vor Weihnachten hat mein Berater mich informiert, dass Aarau immer noch Interesse hat. Von da an hatte ich das Gefühl, bereit zu sein für diesen Schritt.»

Seit Anfang 2022 trägt Shkelqim Vladi das Trikot des FC Aarau.

Bei Yverdon sei er unter Trainer Uli Forte zwar oft zum Einsatz gekommen, doch die defensive Spielweise habe ihm nicht behagt: «Ich mache Uli Forte überhaupt keinen Vorwurf. Es war richtig von ihm, nach dem schlechten Saisonstart mit drei Niederlagen und vielen Gegentoren die Defensive zu stabilisieren. Aber ich bin Stürmer, ich will offensive Inputs geben. Vom vielen Zurückrennen hatte ich die teilweise die Kraft dazu nicht mehr und konnte so nicht zeigen, was ich wirklich kann.» So begründet er auch die für einen Angreifer ausbaufähige Bilanz von zwei Toren in 18 Ligaeinsätzen für Yverdon.

Das erste dieser zwei Tore hat Vladi gegen den FC Aarau erzielt. Viel eher aber erinnert er sich an die Spielweise der Aarauer in den Direktduellen: «Ich stand auf dem Platz und dachte: Wie gerne wäre ich Stürmer von Aarau! Die Mannschaft ist immer im Vorwärtsgang, egal, ob mit oder ohne Ball.» Also habe er keinen Moment gezögert, als sich Sportchef Sandro Burki und Trainer Stephan Keller erneut bei ihm gemeldet haben.

Die Warnung der YB-Verantwortlichen

Verständlich, dass der Wechselwunsch bei Yverdon auf wenig Gegenliebe stiess: «Uli Forte meinte, ich sei bei ihm doch gut aufgehoben. Ich verstand seinen Ärger, aber nach meiner Begründung hat er dann auch mich verstanden. Wir sind im Guten auseinandergegangen. Auch dem Präsidenten habe ich ausführlich erklärt, warum ich zu Aarau will. Obwohl es so herausgekommen ist: Ich bin dem Klub dankbar für die Erfahrungen, die ich sammeln durfte.»

In der Vorrunde spielte Vladi mit Yverdon zwei Mal gegen den FCA - und wünschte sich während der Partien, Teil der gegnerischen Mannschaft zu sein.

Neben Yverdon musste er seine Entscheidung auch den Verantwortlichen der Berner Young Boys beibringen – und hoffen, dass diese einverstanden sind, ihn von Yverdon zurückzuholen und direkt weiter nach Aarau zu verleihen. «Sie haben mich mit Nachdruck darauf hingewiesen, dass beim FC Aarau der Konkurrenzkampf grösser sei und ich vielleicht weniger zum Einsatz komme. Aber YB hat zugestimmt und versichert, dass sich nichts an den Plänen mit mir ändert.»

Seit er im Sommer YB leihweise verlassen hat, analysiert er nach jedem Spiel seine Einsätze mit Patrik Schuler, dem Assistenten von YB-Sportchef Christoph Spycher und Verantwortlichen für die Leihspieler der Berner. Ob Vladi dereinst für die 1. Mannschaft der Young Boys, zu denen er in der U15 stiess, stürmt oder seine Karriere eine andere Richtung einschlägt, wird sich zeigen. Ein Indiz, dass sie in Bern grosse Stücke auf den bulligen Angreifer halten, ist die Tatsache, dass Vladi bei YB einen Profivertrag erhielt, als er bereits 20 Jahre alt war. Normalerweise gilt in der heutigen Zeit: Wer mit 18 noch nicht Profi ist, für den ist der Zug abgefahren. Bei Vladi waren gesundheitliche Rückschläge der Grund für die Verzögerung, doch 19 Tore in 22 Spielen für die U21 von YB in der Saison 2020/21 waren Argument genug für die Beförderung.

Für die Profimannschaft von YB absolvierte er bislang einige Testspiele - seit Sommer 2021 hat er in der Hauptstadt einen Profivertrag.

Beim FC Aarau, so Vladi, habe er vorgefunden, was er erwartet habe: «Alle sind heiss darauf, das grosse Ziel Aufstieg zu erreichen. Der Konkurrenzkampf ist gross, gleichzeitig haben wir eine super Stimmung. Und ich bin überzeugt, mit meinen Qualitäten helfen zu können.»

Am vergangenen Spieltag lieferte er mit einem Treffer und einer Torbeteiligung gegen Stade Lausanne-Ouchy (5:2) eine erste Kostprobe seines Könnens. Lässt er weitere folgen, dürfte das zum Meinungsumschwung bei jenen Anhängern führen, die ihre Augen verdrehten, als der FC Aarau Anfang Jahr als Resultat der Stürmersuche keinen klangvollen Namen, sondern Shkelqim Vladi präsentierte.

Sechs-Punkte-Spiel für FCA - fällt die 4000er-Marke? 13 Punkte aus den vergangenen fünf Spielen: Der FC Aarau ist das formstärkste Team der Challenge League. Der morgige Gegner FC Thun holte in der gleichen Zeitspanne «nur» sieben Zähler: Entsprechend haben die Aarauer im Direktduell im Brügglifeld (Anpfiff Sonntag 14.15 Uhr, im AZ-Liveticker) die Möglichkeit, die Berner Oberländer um acht Punkte zu distanzieren. Bei einer Niederlage hingegen würde der Vorsprung nur noch zwei Punkte betragen – dazu hat Thun ein Spiel weniger ausgetragen. Im Fussballjargon nennt man eine Affiche mit dieser Ausgangslage «Sechs-Punkte-Spiel» – Zusammenschluss oder grosse Lücke. Die Thuner dürften mit einigermassen müden Beinen in den Aargau reisen – noch am Donnerstagabend absolvierten sie den kräfteraubenden Cup-Viertelfinal gegen Lugano (3:4). Auf einen zusätzlichen Vorteil hofft der FC Aarau in Form einer grossen Zuschauerkulisse: Die Wetterprognose für Sonntagnachmittag ist gut – wird die 4000er-Marke erstmals in dieser Saison geknackt? (wen)

